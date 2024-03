Bolsas inician en alza semana clave de bancos centrales: IA captura atención

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los banqueros centrales compiten con la Inteligencia Artificial (IA) por la atención de los mercados. Cualquiera sea su interés principal, hoy será una semana clave.

Comencemos por los bancos centrales. Nada menos que una decena de emisores se reúnen esta semana (Japón, EEUU, Reino Unido, Suiza, Brasil, México, Noruega, Australia, Indonesia, y Turquía). En el caso de México y Brasil se esperan nuevos recortes de tasas. Pero es el emisor japonés (BOJ) el que captura la atención hoy.

El BOJ inició su reunión de dos días, y hay crecientes expectativas de que pueda anunciar un alza que lleve la tasa de referencia a cero. La medida, que también podría postergarse hasta abril, pondría fin a la política de tasas negativas adoptada en 2016. Para el mercado, el alza es inevitable y es considerada como un mensaje positivo sobre la economía japonesa. El Nikkei repunta con un alza de 2,62%, tras las caídas recientes.

Tras el BOJ, la atención se centrará en EEUU. La Reserva Federal hará su anuncio el miércoles. No se esperan cambios en las tasas, pero sí una actualización del famoso “dot plot”. El documento reúne las proyecciones de los gobernadores de la Fed para la economía y los niveles de tasas de interés. Las proyecciones cubren 12 meses, tres años y un horizonte de largo plazo, permitiendo a los mercados estimar el ritmo de cambios en las tasas de interés y el nivel que sería considerado neutral.

Con la mirada en estos dos bancos centrales, las acciones globales inician la semana al alza, y el dólar con una ligera baja. China también inyecta algo de optimismo, con cifras por encima de lo esperado tanto para sus ventas de retail (5,5% vs 5,2%), producción industrial (7% vs 5%) e inversión de capital fijo (4,2% vs 3,2%) para el período enero-febrero.

Pero mucho del movimiento del mercado tiene que ver también con noticias vinculadas a la industria de semiconductores y el desarrollo de IA. Super Micro Computer Inc (SMCI) hace su debut en el S&P500. La empresa, cliente de Nvidia y fabricante de los procesadores de moda, ha visto dispararse sus acciones 985% en el último año. Los papeles suben ya 2,54% antes de la apertura.

Los papeles de Nvidia también avanza 2% antes del inicio de la sesión. Wall Street está ansioso por escuchar al CEO, Jensen Huang, cuando inaugure hoy la conferencia GCT. El encuentro de desarrolladores organizado por Nvidia terminará el miércoles, y ha generado expectativas de anuncios de nuevos productos y aplicaciones de IA.

También en el ámbito de IA, Bloomberg reporta que Apple estaría en conversaciones para adoptar Gemini AI de Google en sus iPhones. Las acciones de Apple suben 0,54% antes de la apertura, mientras las de Alphabet, matriz de Google se disparan 3%. La reacción del mercado podría explicarse por lo que se considera un retraso de Apple en el desarrollo de IA.

Hay titulares políticos importantes. En una elección sin competencia, Vladimir Putin se aseguró un sexto mandato, que lo mantendrá en el Kremlin hasta 2030. En su discurso de la victoria advirtió que “no parará” en su campaña por lo que se considera la protección de ciudadanos rusos y los intereses de su país.

En la región, hay reportes de protestas populares en Cuba. La respuesta del régimen ha sido el bloqueo de Internet y comunicaciones desde la isla.

Diario Financiero titula con el plan histórico de inversión de SMU, por US$ 120 millones y la apertura de 24 nuevos locales en agenda.

