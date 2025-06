Futuros de Wall Street se aprestan a abrir con pérdidas: el S&P500 se encamina a perder los 6.000 puntos

Gobiernos alrededor del mundo deben estar pendientes del correo. El Presidente estadounidense, Donald Trump, revive la amenaza de fijar aranceles de forma unilateral en las próximas dos semanas. Varios países recibirán cartas informándoles de las tarifas y las condiciones impuestas por la Casa Blanca. Al mismo tiempo, Trump se declara confiado en que cerrarán acuerdos bilaterales con países como Corea del Sur, Japón, India y la UE.

Los mercados no reaccionan. “Esperar y ver” se ha vuelto la consigna. Aunque sí se percibe cierta búsqueda de refugio. Tenemos una sesión a la baja en Asia y Europa, y los futuros de Wall Street se alinean para una apertura con pérdidas. El dólar marca una nueva caída, mientras el oro sube casi 1%.

Una de las razones para no reaccionar puede ser la fragilidad de los avances celebrados hasta ahora por la Casa Blanca. El acuerdo con Reino Unido aún no está del todo implementado, y aunque Trump asegura que el trato con China “está hecho”, aún falta la firma de Xi Jinping.

Más aún, comienzan a surgir detalles como un límite de seis meses en las licencias de exportación de tierras raras emitidas por China, que hacen dudar del alcance del acuerdo celebrado por el equipo de Trump. A esto se suma la idea de que China tiene espacio todavía para aguantar la presión arancelaria de la Casa Blanca y no apurar un acuerdo, a pesar de la caída de 34% en sus exportaciones a EEUU.

Pero no todos los países están en la misma situación. La economía de Reino Unido se contrajo 0,3% en abril. Se trata de la mayor caída mensual desde octubre 2023. La contracción, mayor a la esperada, se explica por una fuerte caída en la actividad industrial y exportadora, apuntando a una consecuencia directa de la política arancelaria de la Casa Blanca.

Mientras, EEUU sigue evitando por ahora un impacto mayor. El reporte publicado ayer reveló una inflación menor a la esperada en mayo. La tasa anual se ubicó en 2,4%, ligeramente por encima del 2,3% de abril, pero menor al 2,5% previsto por el mercado.

Algunas explicaciones apuntan a una acumulación de inventarios previo al alza de aranceles, y a una menor demanda que impide a las empresas trasladar el alza de precios.

Es el cuarto mes en que la inflación se ubica por debajo de las expectativas. Sin embargo, con una inflación subyacente todavía en 2,8%, la Reserva Federal optaría por esperar a los datos de junio o julio antes de tomar una acción de política monetaria.

Analistas pondrán especial atención a la colocación de deuda a 30 años que realizará esta tarde el Tesoro estadounidense. Recientes subastas de deuda soberana de largo plazo han tenido menor demanda a la usual, empujando las tasas al alza.

Como si la incertidumbre arancelaria no fuera suficiente, el mercado suma una nueva fuente de riesgo: la mayor tensión entre EEUU e Irán. En una entrevista con The New York Post, Trump puso en duda un acuerdo nuclear con Irán. Por su parte, Irán amenazó con atacar bases y embajadas estadounidenses en la región “si se le impone un conflicto”; y esta mañana anunció un nuevo programa de enriquecimiento de uranio. EEUU ordenó el retiro de parte de su personal en la embajada de Bagdad, Iraq.

El petróleo reaccionó con una fuerte alza, que llevó al barril de crudo Brent a los US$ 70. Sin embargo, con el paso de las horas el petróleo ha revertido su tendencia y opera con bajas de hasta 1%.

Colombia sigue capturando los titulares en la región. El Gobierno de Gustavo Petro desafía al Congreso y firma un decreto para convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto. Con la consulta, Petro busca la aprobación para su reforma laboral y del sistema de salud, acusando que el Senado quiere frenar los cambios.

Diario Financiero destaca en su titular que el 80% de los proyectos hospitalarios concesionados sufren retrasos, postergando el ingreso de más de 3.700 camas al sistema de salud.

ATENTOS A: