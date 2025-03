Futuros de Wall Street y el cobre avanzan por menor temor a aranceles

La idea de que la guerra comercial de la Casa Blanca podría ser menos radical y menos generalizada da impulso al apetito por el riesgo. Tras una sesión algo mixta en Asia y alzas moderadas en Europa, los índices estadounidenses suben más de 1% antes de la apertura. El dólar frena su repunte reciente.

Un protagonista del inicio de la sesión es el cobre. El metal sube más de 1% en el Comex y Londres. Las expectativas de un repunte de la actividad en China y la amenaza de aranceles que está acelerando la demanda en EEUU antes de su vigencia, han impulsado el precio por sobre los US$ 10.000 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres y por sobre los US$ 5 por libra en el Comex. Al momento de escribir esta nota, el cobre transa en US$ 5,18 por libra, acercándose al récord de US$ 5,20 marcado en mayo 2024.

Aunque el viernes confirmó el anuncio de las “tarifas recíprocas” el 2 de abril, el presidente Donald Trump deslizó que podría adoptar cierta “flexibilidad”. Durante el fin de semana, Bloomberg y The Wall Street Journal, citando a funcionarios de la Casa Blanca, reportaron que el día del anuncio podrían quedar fuera los esperados aranceles a industrias específicas, semiconductores, autos y productos farmacéuticos entre ellos. Además, hay dudas sobre el arancel de 25% que debería comenzar a regir para Canadá y México, tras haber sido postergado un mes. Además, Trump anunció que espera negociar directamente con su homólogo chino, Xi Jinping. Mientras su enviado comercial haría lo mismo en Beijing.

China ofrece varios focos de atención para el mercado esta jornada. CEO de grandes multinacionales, incluyendo Apple y AstraZeneca, están reunidos desde ayer en Beijing en el Foro de Desarrollo. Durante la apertura del encuentro, el viceprimer ministro He Lifeng aseguró que China seguirá abriendo su mercado a las inversiones de empresas extranjeras. Además -en lo que sería un mensaje a la Casa Blanca- habría destacado la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y China.

Pero el evento con más poder de mover los índices será la publicación de los resultados de BYD. El reporte debería llegar esta tarde y se proyecta que incluiría unos US$ 100.000 millones de ingresos para la automotriz. La cifra pondría a BYD por delante de Tesla (que reportó US$ 98.000 millones) en término de ingresos.

En la agenda geopolítica aparecen Arabia Saudita y Turquía. En Riad comienzan las negociaciones entre EEUU y Rusia para un cese al fuego en Ucrania. Mientras, en Turquía se registran masivas protestas tras el arresto del popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival político y electoral del presidente Recepp Tayip Erdogan.

En la región, Argentina también se prepara para una jornada de protestas. Tras meses de divisiones, la oposición encuentra en el 49º aniversario del golpe cívico-militar de 1976 una consigna para unir fuerzas. Se esperan marchas masivas de agrupaciones políticas y sociales, en un delicado momento tras las críticas por la represión reciente a una protesta de jubilados.

Para el mercado local la agenda va a estar marcada por las nuevas proyecciones del Banco Central, en el Informe de Política Monetaria de Marzo.

Diario Financiero reporta en su titular que el SII se alista para implementar el desconocido impuesto que grava el cambio de uso de suelo. También en la portada se destaca la propuesta de la Sonami para el desarrollo conjunto de 14 distritos mineros.

ATENTOS A: