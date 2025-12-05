Click acá para ir directamente al contenido
Fiscal de Arica alerta que recorte presupuestario hace insostenible la continuidad de la Unidad Especializada en Delitos Fronterizos

Mario Carrera alertó que la disminución de recursos asociados a un convenio con el BID podría forzar el cierre de la Fiscalía de Frontera, momento en que se registra la mayor actividad delictual

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 17:35 hrs.

migracion Fiscal presupuesto despidos seguridad
