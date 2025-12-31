El año comienza mal para Arica: municipalidad cancela a último minuto el espectáculo de fuegos artificiales organizado para recibir el 2026
El evento contemplaba lanzamientos simultáneos en tres sectores de la ciudad: Playa Chinchorro, Cerro Chuño y el sector Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.
Noticias destacadas
Justo a la medianoche de este miércoles, cuando Iquique busca coronarse como el mayor show drones de Año Nuevo de Sudamérica, y Valparaíso espera consolidar su título como el espectáculo más masivo de Chile, en Arica, la fiesta tendrán un sabor agridulce, luego de que las autoridades locales cancelaran a último hora un evento programado para recibir el 2026.
La Municipalidad de Arica comunicó este miércoles la cancelación del show de fuegos artificiales luego de que no fuera autorizado por Carabineros debido a incumplimientos por parte de la empresa a cargo de la organización.
Carabineros atribuyó su decisión a " aspectos técnicos esenciales para garantizar que este tipo de eventos se realice de manera segura para todos quienes asistan y el entorno inmediato a los lugares de lanzamiento, particularmente, porque este tipo de elementos contienen cargas explosivas que de no ser gestionadas adecuadamente, pueden generar lesiones o daños, buscando velar por la seguridad de todos".
La institución además hizo un llamado a la comunidad a no comprar ni utilizar fuegos artificiales durante las celebraciones, recordando que la ley equipara estos elementos al uso de armas de fuego, por lo que su manipulación no autorizada constituye un delito.
El evento contemplaba lanzamientos simultáneos en tres sectores de la ciudad: Playa Chinchorro, Cerro Chuño y el sector Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.
“Esta decisión responde a la Resolución Exenta emitida por Carabineros de Chile que señala el no cumplimiento íntegro de los requisitos técnicos y de seguridad presentados por la empresa oferente respecto a la normativa vigente vinculada a eventos pirotécnicos”, señala la autoridad a través de un comunicado. “Como municipio, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de actividades seguras, responsables y en estricto apego a la ley”.
Pese a la decisión, las autoridades reiteraron su llamado a celebrar de manera segura.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete