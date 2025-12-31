El año comienza mal para Arica: municipalidad cancela a último minuto el espectáculo de fuegos artificiales organizado para recibir el 2026

El evento contemplaba lanzamientos simultáneos en tres sectores de la ciudad: Playa Chinchorro, Cerro Chuño y el sector Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

Justo a la medianoche de este miércoles, cuando Iquique busca coronarse como el mayor show drones de Año Nuevo de Sudamérica, y Valparaíso espera consolidar su título como el espectáculo más masivo de Chile, en Arica, la fiesta tendrán un sabor agridulce, luego de que las autoridades locales cancelaran a último hora un evento programado para recibir el 2026.

La Municipalidad de Arica comunicó este miércoles la cancelación del show de fuegos artificiales luego de que no fuera autorizado por Carabineros debido a incumplimientos por parte de la empresa a cargo de la organización.

Carabineros atribuyó su decisión a " aspectos técnicos esenciales para garantizar que este tipo de eventos se realice de manera segura para todos quienes asistan y el entorno inmediato a los lugares de lanzamiento, particularmente, porque este tipo de elementos contienen cargas explosivas que de no ser gestionadas adecuadamente, pueden generar lesiones o daños, buscando velar por la seguridad de todos".

La institución además hizo un llamado a la comunidad a no comprar ni utilizar fuegos artificiales durante las celebraciones, recordando que la ley equipara estos elementos al uso de armas de fuego, por lo que su manipulación no autorizada constituye un delito.

El evento contemplaba lanzamientos simultáneos en tres sectores de la ciudad: Playa Chinchorro, Cerro Chuño y el sector Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

“Esta decisión responde a la Resolución Exenta emitida por Carabineros de Chile que señala el no cumplimiento íntegro de los requisitos técnicos y de seguridad presentados por la empresa oferente respecto a la normativa vigente vinculada a eventos pirotécnicos”, señala la autoridad a través de un comunicado. “Como municipio, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de actividades seguras, responsables y en estricto apego a la ley”.

Pese a la decisión, las autoridades reiteraron su llamado a celebrar de manera segura.