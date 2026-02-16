Penco activa plan de exenciones tributarias y gratuidad de servicios para damnificados por incendios

Plan Costo Cero es una iniciativa del municipio para mitigar el impacto financiero en familias y 150 PYME afectadas, condonando el pago de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes.

Se trata de una suerte de subsidio indirecto a los negocios que registraron daños parciales o totales. El alcalde, Rodrigo Vera, confirmó la exención del pago de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes durante el primer semestre de 2026, eliminando una barrera de administrativa para la reactivación, facilitando la liquidez y regularización de microempresas familiares que, de otro modo, enfrentarían dificultades para renovar sus permisos de funcionamiento durante el proceso de reconstrucción.

Gremio emprendedor

Para Humberto Miguel, presidente de Asociacón de Empresas Pyme del biobío (ASEM), la reactivación de la zona cero requiere trascender la reposición de activos fijos. Según su análisis, si bien la ayuda material y la inyección de liquidez son condiciones basales para la emergencia, resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo si no se aborda con un "sentido de futuro".

“Las PYME no son sólo unidades económicas: generan empleos, dinamizan los barrios, sostienen familias y construyen identidad local". En esa línea, plantea que la estrategia debiera vincular la solidaridad con el desarrollo productivo; es decir, que la transferencia de capital o equipamiento esté acompañada de asesoría técnica, mentoría comercial y, fundamentalmente, una reconexión efectiva con las cadenas de valor y espacios de comercialización.

El líder gremial enfatizó que recuperar una PYME exige restablecer su gestión estratégica ante nuevas crisis. “Un emprendedor que ha perdido su negocio necesita capital y también orientación, redes, oportunidades y sobre todo, la convicción de que su proyecto tiene sentido”.

Bajo esta lógica, se hace un llamado a la articulación multisectorial entre el Estado, la banca, la academia y los gremios, transformando la tragedia en una oportunidad de modernización y fortalecimiento de capacidades para las unidades económicas afectadas.

Otros beneficios

Paralelamente, el Vera anunció que presentará ante el Concejo Municipal una propuesta para dejar sin efecto el cobro de los derechos de aseo domiciliario para las familias damnificadas, medida que se sumaría a la entrega directa de kits escolares completos y transporte de acercamiento gratuito para asegurar el retorno a clases.