Penco activa plan de exenciones tributarias y gratuidad de servicios para damnificados por incendios
Plan Costo Cero es una iniciativa del municipio para mitigar el impacto financiero en familias y 150 PYME afectadas, condonando el pago de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes.
Noticias destacadas
Focalizado en resguardar la continuidad operativa del comercio local, la Municipalidad de Penco activó el Plan Costo Cero, iniciativa que busca aliviar la carga financiera y mitigar el riesgo de cierre de los cerca de 150 pequeños y medianos empresarios de la comuna afectados por los incendios forestales de enero, a través de la condonación total de derechos municipales.
Se trata de una suerte de subsidio indirecto a los negocios que registraron daños parciales o totales. El alcalde, Rodrigo Vera, confirmó la exención del pago de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes durante el primer semestre de 2026, eliminando una barrera de administrativa para la reactivación, facilitando la liquidez y regularización de microempresas familiares que, de otro modo, enfrentarían dificultades para renovar sus permisos de funcionamiento durante el proceso de reconstrucción.
Gremio emprendedor
Para Humberto Miguel, presidente de Asociacón de Empresas Pyme del biobío (ASEM), la reactivación de la zona cero requiere trascender la reposición de activos fijos. Según su análisis, si bien la ayuda material y la inyección de liquidez son condiciones basales para la emergencia, resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo si no se aborda con un "sentido de futuro".
“Las PYME no son sólo unidades económicas: generan empleos, dinamizan los barrios, sostienen familias y construyen identidad local". En esa línea, plantea que la estrategia debiera vincular la solidaridad con el desarrollo productivo; es decir, que la transferencia de capital o equipamiento esté acompañada de asesoría técnica, mentoría comercial y, fundamentalmente, una reconexión efectiva con las cadenas de valor y espacios de comercialización.
El líder gremial enfatizó que recuperar una PYME exige restablecer su gestión estratégica ante nuevas crisis. “Un emprendedor que ha perdido su negocio necesita capital y también orientación, redes, oportunidades y sobre todo, la convicción de que su proyecto tiene sentido”.
Bajo esta lógica, se hace un llamado a la articulación multisectorial entre el Estado, la banca, la academia y los gremios, transformando la tragedia en una oportunidad de modernización y fortalecimiento de capacidades para las unidades económicas afectadas.
Otros beneficios
Paralelamente, el Vera anunció que presentará ante el Concejo Municipal una propuesta para dejar sin efecto el cobro de los derechos de aseo domiciliario para las familias damnificadas, medida que se sumaría a la entrega directa de kits escolares completos y transporte de acercamiento gratuito para asegurar el retorno a clases.
En esa línea, aclaró que este paquete de ayudas utiliza las facultades legales vigentes para entregar un soporte "real, oportuno y digno" a quienes acrediten su condición a través del registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
La iniciativa busca consolidarse como el primer centro acreditado como referente nacional en atención oncológica, posicionándose como el único instituto público especializado en cáncer en el país.
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
La firma diseña, desarrolla y fabrica aeronaves no tripuladas y soluciones robóticas para minería, agricultura y aplicaciones en seguridad. Este año busca ampliar la capacidad de sus drones y llegar a nuevas industrias.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete