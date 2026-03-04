Comités regionales de Corfo han movilizado más de $ 175 mil millones en inversión productiva desde 2022, en fuerte impulso a descentralización

Los 16 CDPR constituidos entre 2022 y 2025 han apoyado cerca de 4.500 programas de innovación, emprendimiento y fomento productivo a través de 30 líneas de financiamiento, movilizado más de $ 175 mil millones en recursos públicos.

En agosto de 2022, durante una visita a la Región de Los Lagos y como parte de los esfuerzos de descentralización, el Presidente Gabriel Boric anunció la conformación de los Comités de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) de Corfo en todo el país. Ahora, con la asunción del nuevo gobierno, el próximo miércoles, ha llegado la hora de los balances. Y las cifras son elocuentes.

Durante este período, los 16 CDPR constituidos entre 2022 y 2025 han apoyado cerca de 4.500 programas de innovación, emprendimiento y fomento productivo a través de 30 líneas de financiamiento, movilizado más de $ 175 mil millones en recursos públicos con aportes de Corfo, Sercotec y Gobiernos Regionales.

Solo en 2025 los proyectos impulsados alcanzaron a 24.156 empresas en todo el país, con amplia cobertura territorial.

Impacto real en territorios

Este balance fue presentado por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente (en la foto, al centro), en el encuentro de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), realizado en la Región de Los Lagos.

La cifra global de estos cuatro años incorpora el presupuesto de los tres primeros CDPR, creados en 2015 en Antofagasta, Biobío y Los Ríos. Desde 2023, el modelo se extendió progresivamente al resto del país, lo que permitió un crecimiento sostenido de la inversión anual, superando en 2025 los $ 74 mil millones, incluidos $ 32 mil millones de aporte directo de Corfo.

“Los resultados de los Comités demuestran que la descentralización es una política pública concreta que moviliza recursos y genera impacto real en los territorios y las personas. Hemos impulsado una importante cantidad de iniciativas que dan cuenta de que cuando las decisiones se toman desde las regiones, con foco en sus vocaciones productivas y brechas, el desarrollo se vuelve más pertinente y efectivo”, sostuvo Pablo Silva, gobernador de O´Higgins y expresidente de la Agorechi (en la foto, a la derecha).

Por su parte, el Gobernador Regional de Los Lagos y actual presidente de Agorechi, Alejandro Santana (en la foto, a la izquierda), valoró que “hoy las decisiones sobre fomento productivo, innovación y emprendimiento ya no se toman exclusivamente desde Santiago, sino desde los territorios, escuchando a nuestros emprendedores, PYME y sectores estratégicos. Ese cambio fortalece la autonomía regional y nos permite impulsar un desarrollo más pertinente, competitivo y sostenible para cada región de Chile”.

Nuevo estándar

Los CDPR representan un nuevo estándar de focalización del gasto público, donde las decisiones de inversión se adoptan desde los territorios, en función de sus brechas, necesidades y estrategias propias.

Estos comités están integrados por representantes del mundo público, privado, académico y de la sociedad civil. A nivel nacional, participan 408 consejeros, entre titulares y suplentes, lo que da cuenta de una gobernanza amplia y diversa que permite incorporar distintas miradas en la toma de decisiones de inversión.

Benavente destacó los principales avances impulsados por la Corporación en materia de descentralización. Entre ellos, subrayó la creación de la Gerencia de Desarrollo Territorial en 2024, la puesta en marcha de una plataforma permanente de análisis y datos territoriales, la implementación de metodologías específicas para territorios rezagados o en situación de emergencia, y la identificación de iniciativas estratégicas emblemáticas en distintas regiones del país.

Empresas distinguidas

Para relevar el aporte realizado por las empresas beneficiarias, los CDPR de cada región entregarán la distinción “Impacto Productivo Territorial” por su capacidad de innovar, crecer, y hacer una contribución real en sus comunidades.

Algunas de estas empresas son Productos Artesanales D´Lilis (de Coquimbo), Imeko (Valparaíso), Softserve (Ñuble), Constructora Santa Magdalena (La Araucanía), Magenta Labs (Los Ríos), PER Mejillón de Chile (Los Lagos), Mowi Chile (Aysén), entre otras.