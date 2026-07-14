Coquimbo y Atacama se preparan para sistema frontal que podría ser el quinto más intenso en 100 años

Las precipitaciones alcanzarían su mayor intensidad desde la noche del jueves en Coquimbo, mientras Atacama podría recibir hasta 80 mm en 48 horas. Senapred recomendó almacenar agua potable ante eventuales interrupciones del suministro. En el agro, el impacto dependerá de cuánto llueva y de la capacidad de los canales para evitar daños en cultivos.

Las regiones de Coquimbo y Atacama se preparan para la llegada de un intenso sistema frontal que podría dejar lluvias concentradas durante varios días, fuertes vientos y nevadas en sectores cordilleranos. La cantidad de agua prevista eleva el riesgo de aluviones, inundaciones, activación de quebradas y remociones en masa.

El evento está asociado al paso consecutivo de sistemas frontales y a un río atmosférico que transportará una gran cantidad de humedad desde el océano Pacífico. En Coquimbo, las precipitaciones comenzarían débilmente durante el miércoles 15 de julio y aumentarían desde la mañana del jueves 16, alcanzando su mayor intensidad durante la noche.

En Atacama, en tanto, las lluvias comenzarían durante la madrugada del viernes 17 y se extenderían al menos hasta el sábado 18.

Ante la magnitud del fenómeno, el Gobierno declaró emergencia preventiva en 10 regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, entre el 13 y el 21 de julio. La medida permite adelantar el despliegue y la coordinación de los organismos públicos ante posibles afectaciones en viviendas, caminos, servicios básicos e infraestructura.

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Uno de los eventos más fuertes

Las proyecciones han llevado a comparar este sistema con algunos de los temporales más intensos registrados durante las últimas décadas. La meteoróloga Allison Göhler sostuvo que, de mantenerse las estimaciones actuales, “este podría ser el quinto evento más fuerte de los últimos 100 años”.

La comparación considera el evento completo, compuesto por tres sistemas frontales consecutivos y un río atmosférico que alcanzaría su mayor intensidad en la Región de Valparaíso. Sus efectos, sin embargo, se extenderían desde Atacama hasta La Araucanía, con distintos niveles de lluvia, viento y nieve según cada territorio.

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Hasta 150 mm en tres días

Los mayores precipitaciones previstas para el norte del país se concentrarían en la Región de Coquimbo. Durante el jueves podrían caer hasta 50 milímetros (mm) en los valles precordilleranos y la precordillera, lo que se repetiría durante el viernes.

Para el sábado se proyectan entre 35 y 45 mm adicionales, por lo que esos sectores podrían acumular cerca de 150 mm en tres días. En la cordillera de la costa se estiman alrededor de 130 mm, mientras en el litoral podrían registrarse hasta 110 mm.

El Centro Científico Ceaza maneja un periodo de análisis más extenso, entre el miércoles 15 y el domingo 19 de julio. Para todo ese evento, el organismo proyecta acumulaciones de entre 100 y 250 mm en distintas localidades de la Región de Coquimbo.

El meteorólogo del CEAZA, Tomás Caballero, explicó que el momento más complejo se concentraría durante la primera parte del sistema. “La fase más intensa del evento comenzaría durante la mañana del jueves 16, alcanzando su mayor intensidad durante la noche de ese mismo día. Posteriormente, las precipitaciones se mantendrían hasta la noche del domingo 19, con variaciones en su intensidad. Las mayores intensidades horarias podrían registrarse principalmente durante las noches del período” señaló.

El especialista agregó que “de acuerdo con las proyecciones actuales, los montos acumulados totales podrían variar entre 100 y 250 mm en distintas localidades de la región. En sectores cordilleranos, la acumulación de nieve podría alcanzar entre 3 y 4 metros durante todo el evento”.

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Atacama podría recibir 80 mm en 48 horas

En la Región de Atacama, las precipitaciones comenzarían durante la madrugada del viernes. A lo largo de esa jornada podrían caer hasta 40 mm en la precordillera y cerca de 30 milímetros en la pampa.

Las lluvias continuarían durante el sábado y dejarían un acumulado de hasta 80 mm en 48 horas en la precordillera. En la cordillera de la costa, los valles y la pampa se estiman alrededor de 60 mm, mientras en el litoral podrían caer hasta 50 mm.

La llegada de lluvias intensas a zonas habitualmente secas aumenta la posibilidad de activación de quebradas, crecidas repentinas y movimientos de tierra, especialmente en sectores interiores y precordilleranos.

El sistema también podría generar ventiscas y nevadas fuertes en la cordillera. Las proyecciones anticipan acumulaciones de hasta 120 centímetros de nieve en Atacama, principalmente entre la tarde del viernes y la noche del sábado.

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Senapred llama a juntar agua

Uno de los principales riesgos identificados en Coquimbo está relacionado con la continuidad del suministro de agua potable.

El director regional de Senapred, Ángelo Hernández explicó que las lluvias intensas pueden aumentar la turbiedad de los ríos y cauces utilizados por las empresas sanitarias para captar agua. El arrastre de barro, sedimentos y otros materiales podría obligar a suspender temporalmente la captación hasta que las condiciones permitan retomar la producción.

Ante ese escenario, el organismo recomendó a las familias almacenar agua potable con anticipación y mantener una reserva suficiente para enfrentar una eventual interrupción del servicio.

La situación también podría afectar a las localidades rurales abastecidas mediante camiones aljibe. La activación de quebradas, badenes o cortes de caminos podría impedir el tránsito de estos vehículos durante las jornadas de mayor intensidad de las precipitaciones.

Vientos, tormentas y nieve

En Coquimbo, el sistema podría estar acompañado de tormentas eléctricas y vientos de entre 60 y 100 kilómetros por hora. La isoterma cero descendería durante el evento, lo que permitiría la caída de nieve desde aproximadamente los 1.900 metros sobre el nivel del mar en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Las condiciones de viento y nieve podrían afectar caminos interiores, pasos fronterizos, faenas productivas e instalaciones ubicadas en zonas de altura.

Los organismos de emergencia mantendrán bajo observación los cauces, quebradas, rutas y localidades que podrían quedar aisladas. Las proyecciones serán actualizadas durante las próximas jornadas, debido a que la ubicación y la intensidad de las precipitaciones pueden variar a medida que se acerque el sistema.





Amenaza al agro: entre el alivio hídrico y el riesgo de daños

Para el sector agrícola, la llegada de lluvias en Coquimbo y Atacama representa un alivio tras años de sequía, pero también un riesgo por la concentración de las precipitaciones.



Las crecidas de ríos y la activación de quebradas podrían arrastrar barro, piedras y sedimentos hacia los predios, cubriendo áreas de frutales y hortalizas, erosionando suelos y dañando canales, bocatomas, compuertas, bombas e invernaderos.

Los cortes de caminos rurales también podrían impedir el ingreso de trabajadores y maquinaria, paralizar faenas y dificultar el traslado de la producción. En las zonas ganaderas, la inundación de corrales y potreros podría dejar a los animales sin espacios secos y afectar las reservas de alimento almacenadas.

Frente a este escenario, el Ministerio de Agricultura activó el monitoreo de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y agroclimáticas, además de coordinaciones con INDAP, SAG y la Comisión Nacional de Riego.

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, advirtió que “principalmente lo que puede afectar son a cultivos, en el caso de temas ganaderos, potreros que queden bajo el agua y por lo tanto el forraje va a escasear”.

El impacto productivo dependerá de la intensidad horaria de las lluvias y de la capacidad de los canales, esteros y sistemas de drenaje para evacuar el agua.

Quien también opinó fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, el que hizo un llamado a "los agricultores a prepararse para proteger a las personas, los animales y la producción".

En esa línea, el representante de la SNA aseguró que si bien valoran las lluvias "necesarias para enfrentar la grave escasez hídrica que afecta al país", el hecho de que grandes volúmenes de agua caigan en pocas horas puede "provocar inundaciones, erosión y daños en caminos, bocatomas, canales y tranques". Es por esto, que Walker sostuvo que "el momento de prepararse es ahora".