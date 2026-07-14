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Coquimbo y Atacama se preparan para sistema frontal que podría ser el quinto más intenso en 100 años

Las precipitaciones alcanzarían su mayor intensidad desde la noche del jueves en Coquimbo, mientras Atacama podría recibir hasta 80 mm en 48 horas. Senapred recomendó almacenar agua potable ante eventuales interrupciones del suministro. En el agro, el impacto dependerá de cuánto llueva y de la capacidad de los canales para evitar daños en cultivos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 14:05 hrs.

Coquimbo lluvias emergencia Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Coquimbo y Atacama se preparan para sistema frontal que podría ser el quinto más intenso en 100 años</p>

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