Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Coquimbo Empresas
Empresas

Fabricante de colchones Celta acelera su expansión con nueva planta, moderna maquinaria y planes de exportar a EEUU

Con una producción de 2 mil unidades diarias y despachos a todo Chile, la nueva tecnología de embalaje reducirá drásticamente el tamaño de cada colchón permitiendo un ahorro logístico considerable. "El año pasado fue muy bueno para nosotros y esperamos que ahora siga creciendo", proyectó el gerente general, Fernando Sánchez.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 10:00 hrs.

Coquimbo empresarios empresas empresa familiar Familias empresarias Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Fabricante de colchones Celta acelera su expansión con nueva planta, moderna maquinaria y planes de exportar a EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
2
DF LAB

Chileno radicado en Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
3
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
4
Empresas

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
5
Internacional

El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial
6
Mercados

Dólar se hunde $ 10 ante explosivo rally del cobre por una ola de compras especulativas en China
7
Empresas

Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones
8
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete