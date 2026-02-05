Startup de La Serena obtiene segundo lugar en importante certamen de cosmética mundial con aceite de semillas de papaya

El producto desarrollado por Elquimia consiguió "medalla de plata" en los Universal Beauty Awards 2026, superando a más de 700 rivales evaluados a nivel mundial. El reconocimiento pone en el radar internacional a la cosmética chilena, en un mercado dominado por las grandes marcas globales.

Desde La Serena a Reino Unido. El aceite de semillas de papaya chilena, desarrollado por la starup de cosmética local Elquimia, obtuvo el segundo lugar, medalla de plata, en la categoría Mejor Aceite Facial de los Universal Beauty Awards 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo en productos de belleza y cuidado de la piel.

En esta edición compitieron más de 700 productos de distintos países, evaluados mediante el envío de muestras físicas y el análisis de un jurado independiente compuesto por especialistas del skincare. Originalmente enfocados en maquillaje, los Universal Beauty Awards ampliaron su alcance en 2022 hacia el cuidado de la piel, incorporando nuevas categorías. En ese marco, el aceite desarrollado en la Región de Coquimbo compitió con marcas internacionales como Shiseido y Bare Minerals, entre otras, logrando ubicarse en el segundo lugar de su categoría.

El certamen busca visibilizar no solo a grandes marcas globales, sino también a emprendimientos independientes que destaquen por su calidad e innovación. En ese contexto, que un producto desarrollado en La Serena haya alcanzado la final constituye una señal relevante de validación internacional.

Uno de los atributos que distingue al producto es su origen. El aceite de semillas de papaya chilena se elabora íntegramente en la Región de Coquimbo, a partir de materia prima local. Las semillas utilizadas son recuperadas desde procesos alimentarios de la zona de La Serena y el Valle de Elqui, bajo un modelo de economía circular. Se trata, además, de una papaya chilena distinta a la tropical, con características propias de la zona y cuya composición ha mostrado propiedades relevantes para el cuidado de la piel. Este enfoque productivo, basado en trazabilidad, origen y uso eficiente de recursos, ha sido parte central del desarrollo de la marca.

Actualmente, el aceite se comercializa en dos formatos, uno de 30 ml, con un precio de $ 21.900 y otro de 50 ml por $ 33.900.

Desarrollo e investigación

El desarrollo del producto también ha estado acompañado por un trabajo sostenido en investigación, cuenta Daniela Bustamante, creadora de Elquimia. “Cuando quisimos que la marca fuera más seria, fue una necesidad incorporar conocimiento técnico. Hoy trabajamos con dos químicos farmacéuticos y con dos investigadoras de la Universidad Católica, con quienes estamos desarrollando un proyecto FIA para aprovechar la parte líquida que envuelve a la semilla de la papaya. Es un desarrollo biotecnológico que se está llevando a cabo en el Laboratorio de Genética de Levaduras de la Facultad de Agronomía. Llevamos tres años de investigación, ya tenemos el primer prototipo y se viene un nuevo ingrediente desarrollado a partir de la papaya”.

En su diagnóstico del mercado, la fundadora de Elquimia advierte que el negocio del skincare en Chile sigue ampliamente dominado por marcas extranjeras. “El 70% del consumo en Chile viene de marcas del exterior. Hay muy pocas marcas locales y aún menos que tengan un sello diferenciador basado en materia prima nacional”. A su juicio, este escenario abre espacio para el desarrollo de una industria cosmética local con identidad productiva y proyección internacional.

Además del aceite de semillas de papaya, la empresa ha desarrollado otros productos a partir de la misma materia prima, como cremas hidratantes, tónicos y un limpiador semanal. En un mercado global de skincare altamente competitivo y dominado en gran parte por marcas internacionales, el caso de Elquimia muestra cómo un producto de nicho, con foco en origen, sostenibilidad y diferenciación, puede abrirse espacio y competir en vitrinas de alto estándar.

Daniela Bustamante, creadora de Elquimia

Trazabilidad y origen

- ¿Cómo llega una marca regional de skincare a competir en un certamen global?

- La postulación fue un riesgo, porque competir implica costos relevantes, como el envío de muestras, pero confiábamos en la calidad del producto y en su diferenciación. Hoy el jurado valora mucho la pureza de los ingredientes, el origen de los ingredientes, el trabajo que hay desde el punto de vista de la sustentabilidad y la trazabilidad de ese ingrediente. Si yo no hubiera creído tanto en la calidad de mi producto, no me arriesgo, porque igual solamente el flete del envío de las muestras es caro para una marca tan chica como nosotros. Pero algo me dijo que el producto era bueno y diferente, y que esa connotación de origen también iba a ser valorada por el jurado

- ¿Qué peso tiene el origen territorial en este tipo de evaluaciones internacionales?

- Es clave. La trazabilidad, el origen y la forma en que se produce hoy son factores muy valorados. En nuestro caso, el ingrediente principal proviene del Valle de Elqui, con condiciones agrícolas y de radiación que hacen distinta a la papaya chilena.

- ¿Cómo se inserta este reconocimiento en el negocio del skincare?

- Bueno, el mercado global del skincare está creciendo con mucha fuerza, pero en Chile sigue dominado por marcas importadas. Este tipo de validaciones permite mostrar que desde regiones, desde La Serena también se pueden desarrollar productos con estándares internacionales y con materia prima local.

Próximos pasos

- ¿El siguiente paso es escalar el negocio y abrirse a socios o inversión?

- Tenemos ya instalada la infraestructura y la capacidad de producción para hacer muchas unidades. El recurso mismo disponible aquí en la región es suficiente como para tener una producción sostenida en el tiempo, porque la papaya además está disponible durante todo el año. El desafío ahora es crecer de manera ordenada y evaluar alianzas o inversión que permitan escalar el proyecto.

- ¿Dónde se vende hoy Elquimia y cómo se proyecta ese crecimiento?

- Principalmente en nuestro sitio de Internet www.elquimia.com , pero estamos abiertos a abrir la sociedad, estamos abiertos a recibir inversionistas y estamos abiertos a escalar, porque creemos que este negocio tiene un potencial de escalabilidad bien grande.