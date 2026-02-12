Fuerte sismo sacude a la Región de Coquimbo: alcanzó magnitud 6,1 cerca de Punitaqui

El movimiento tuvo una magnitud de 6,1 y se percibió con mayor intensidad en ciudades como La Serena, Coquimbo y Ovalle.

Un fuerte sismo se registró en la mañana del jueves en la zona centro-norte del país, con epicentro a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.

El movimiento,a las 10.32 horas, tuvo una magnitud de 6,1, según la información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El sismo se percibió con mayor fuerza en La Serena, Coquimbo y Ovalle, donde tuvo una intensidad VI, al igual que en otras localidades próximas al epicentro.

Codelco informó que sus operaciones no se vieron afectadas por el movimiento telúrico y todas las faenas mineras de la cuprera estatal están funcionando normalmente.