Incendio en aserradero de Arauco, en Mariquina, obligó a la evacuación de 130 trabajadores y a la paralización de las faenas

A la contención del siniestro concurrieron unidades de Bomberos de Mariquina, apoyados posteriormente por unidades de Lanco, Panguipulli, Paillaco y Valdivia. Debido a la complejidad, posteriormente se solicitó apoyo adicional a carros de las comunas de La Unión y Río Bueno.

Un incendio estructural en una de las cámaras de secado del aserradero de Arauco, en la localidad de Mariquina, Región de Los Ríos, mantiene a la planta paralizada. El siniestro, declarado alrededor de las 05.30 AM de este lunes, y controlado tras el actuar de Bomberos, obligó la evacuación preventiva de 130 trabajadores.

Ante la magnitud y el riesgo de propagación del fuego, la compañía activó sus protocolos de seguridad, procediendo a la evacuación del personal que se encontraba de turno. A la contención del siniestro concurrieron unidades de Bomberos de Mariquina, apoyados posteriormente por unidades de Lanco, Panguipulli, Paillaco y Valdivia. Debido a la complejidad, posteriormente se solicitó apoyo adicional a carros de las comunas de La Unión y Río Bueno.

Si bien en una primera instancia no se informó de personas afectadas, el balance posterior confirmó dos lesionados leves. Se trata de un brigadista de la empresa y un voluntario de bomberos, quienes sufrieron torceduras durante las labores de contención y evacuación.

A esta hora, las operaciones en el aserradero se encuentran paralizadas, mientras los equipos técnicos realizan las indagaciones para determinar las causas exactas que originaron el fuego en la zona de secado.