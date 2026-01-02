Alberto Silva, head de Multifamily Office de BTG Pactual: “Hay interés en activos locales (...) pero el patrimonio que se dolarizó va a permanecer ahí”
Alberto Silva explica que pese al buen año, la estrategia de portafolios diversificados es una tendencia que llegó hace años para quedarse. Para el 2026 ve con buenos ojos los activos en Latinoamérica y aún espacio en renta fija.
Noticias destacadas
El cierre de 2025 entregó múltiples argumentos a inversionistas y actores del mercado financiero para descorchar champagne.
El área de administración patrimonial de BTG Pactual no se quedó atrás. “Fue un año histórico en captación de clientes y un año bueno en términos de retorno”, comentó el head de Multifamily Office (MFO), Alberto Silva.
A nivel de mercados, en los últimos tres años el S&P 500 acumula un retorno de 65%, el S&P IPSA de 82%, mientras que el índice de renta fija corporativa suma un 19%.
Como explica Silva en esta entrevista con Señal DF, las cuentas alegres también vienen por la expansión del negocio. En los últimos cinco años el número de familias clientes pasó de 20 a 52, mientras que el patrimonio administrado creció desde US$ 300 millones hasta US$ 1.200 millones.
“Solo durante el 2025 crecimos poco más de US$ 150 millones en activos por nuevos clientes”, apuntó.
Incluso, fundaciones y filantropía se han convertido en un foco dentro de la estrategia de expansión. “Dentro de nuestros clientes tenemos un par de fundaciones. Nos hemos dado cuenta de que necesitan bastante apoyo, desde la definición de una política de inversiones hasta el asesoramiento en la gestión de sus recursos”.
Actualmente, el equipo de MFO está compuesto por seis personas, pero Silva enfatiza que una de las fortalezas de la propuesta de valor es su integración con el Investment Advisory Group del banco, área que lidera Mauricio Cañas, donde trabajan más de 20 profesionales enfocados en distintas estrategias de inversión.
Hacia adelante, la meta de crecimiento del negocio de Multifamily es de doble dígito anual. “Aspiramos a una expansión del 20% todos los años en activos bajo administración. Son metas ambiciosas, pero estamos seguros de que las vamos a ir cumpliendo”.
La reconfiguración de la industria
-¿Cómo ha evolucionado la industria de administración patrimonial en Chile?
-Han aparecido varias oficinas nuevas, principalmente independientes, donde exbanqueros se independizan, se llevan algunos clientes y abren su propia oficina. Eso ha puesto presión en las comisiones de asesoría. Sin embargo, creemos que ese es un modelo poco escalable en el largo plazo. Para crecer se requieren procesos de inversión, gestión activa del riesgo y, sobre todo, un equipo robusto.
-Una de las grandes interrogantes es el conflicto de interés de los grandes bancos. ¿Cómo se discierne entre ofrecer un fondo propio o uno de la competencia?
- El banco tiene una fábrica de productos propios, pero nosotros seleccionamos aquellos que consideramos los mejores. Si el mejor producto es de BTG, se incorpora; pero si está en otro actor relevante, tanto nacional como internacional, también lo incluimos. Trabajamos con una arquitectura abierta y mantenemos independencia en la toma de decisiones.
2025: “Fue un buen año”
-¿Cuál es el balance del 2025?
-Fue un buen año. Un ejemplo claro es el desempeño de las acciones chilenas, con un IPSA que escaló cerca de 60%. Detrás de este resultado estuvo el hecho de que los activos locales transaban con múltiplos muy castigados, y también influyeron las expectativas de un próximo Gobierno promercado.
-¿Los altos patrimonios fueron protagonistas de la mayor demanda por acciones chilenas?
-Sí, vimos interés por activos locales. Sin embargo, no hubo un flujo de regreso hacia el país. El patrimonio que ya se dolarizó va a permanecer ahí, porque en el largo plazo la diversificación tiene beneficios claros. Años atrás hubo una fuerte internacionalización de las inversiones: la inversión local pasó de representar cerca del 80% de los patrimonios a caer al 40%. (...) Actualmente puede haber un interés mayor por la bolsa local, pero los clientes aprendieron el valor de estar diversificados.
2026: “Latinoamérica se ve atractiva”
-En 2025 los mercados emergentes eclipsaron a Wall Street, con un dólar depreciándose. ¿Cuál es la recomendación para 2026?
-Seguimos con buenas perspectivas para los activos locales. Pese a que la bolsa subió con fuerza este año, creemos que todavía podría tener un upside de entre 8% y 10%. Nos interesan especialmente las compañías que van a incrementar sus utilidades gracias a la baja de tasas y la reactivación del consumo.
-¿Los múltiplos se mantendrían estables?
-Exacto. Pese a que no estamos frente a un IPSA caro, creemos que la gran recuperación de múltiplos ya ocurrió. De cara a 2026, lo relevante será que las compañías sigan aumentando sus utilidades.
-¿Qué otras regiones ven con interés?
-Al comparar geografías, Latinoamérica sigue mostrando valorizaciones atractivas. En Estados Unidos, en cambio, los retornos serán más desafiantes debido a valorizaciones exigentes, aunque no se puede dejar de lado el tema de la inteligencia artificial.
-¿Cómo ven el resto de los emergentes?
-Con gran interés. Son mercados de alto crecimiento, como India, con una clase media en expansión, y China, que sigue siendo un motor clave de la economía global.
-¿Por qué apostar por la renta fija si hoy los spreads están en mínimos históricos?
-La curva de los bonos del Tesoro aún se mantiene en niveles elevados, lo que deja tasas reales atractivas. Portafolios con buena calidad crediticia todavía pueden entregar retornos interesantes, aunque menores a los de años anteriores.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete