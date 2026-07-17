Un chileno en la “bolsa de valores” del vino

No cotiza en Wall Street ni su precio se mueve al ritmo de las acciones tecnológicas, pero para coleccionistas e inversionistas, el vino fino también tiene su propio mercado.

A diferencia de otras industrias, no existe un organismo único que clasifique oficialmente qué es un “fine wine”. Sin embargo, hay plataformas que funcionan como referencia global.

Una de las más relevantes es la London International Vintners Exchange (Liv-ex), una bolsa electrónica fundada en el año 2000 por los excorredores James Miles y Justin Gibbs, con el objetivo de modernizar y dar transparencia al comercio de vinos de alta gama.

En este mercado, el vino chileno Seña Aconcagua logró posicionarse dentro del índice Liv-ex Fine Wine 1000, uno de los principales termómetros del sector.

Este indicador sigue el desempeño de mil etiquetas a nivel mundial y es considerado el más amplio del mercado. A su vez, se estructura en siete subíndices que agrupan a los vinos más transados por región: Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhône 100, Italy 100 y Rest of the World 60.

Eduardo Chadwick y Robert Mondavi en el viñedo de Seña, 2003.



Seña en el mercado secundario

La relevancia de Liv-ex radica en que opera como un mercado secundario. Aquí se transan botellas entre coleccionistas, comerciantes, restaurantes e inversionistas, y no directamente desde las bodegas. En contraste, el mercado primario corresponde a las ventas realizadas por los propios productores o sus canales de distribución.

Detrás de este vino está la sociedad entre Eduardo Chadwick, quien controla Viñedos Familia Chadwick -grupo que reúne las marcas Viña Errázuriz, Viñedos Chadwick, Arboleda, Seña y Caliterra-, y el reconocido enólogo estadounidense Robert Mondavi. Desde su creación en 1995, esta alianza ha buscado posicionar a Chile en la élite del vino mundial.

Dentro del índice aparecen nueve ediciones del vino chileno, correspondientes a las cosechas entre 2012 y 2021.

La presencia en Liv-ex no es menor. Este mercado ha estado históricamente dominado por etiquetas de regiones tradicionales como Burdeos, Borgoña, Champaña y Toscana, territorios con siglos de reputación y cuyos vinos son considerados activos de inversión. Además de facilitar transacciones, Liv-ex conecta a comerciantes, distribuidores e inversionistas de todo el mundo, entregando datos en tiempo real sobre precios, volúmenes y liquidez.