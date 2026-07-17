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Un chileno en la “bolsa de valores” del vino

Detrás de este vino está la sociedad entre Eduardo Chadwick, quien controla Viñedos Familia Chadwick y el reconocido enólogo estadounidense Robert Mondavi.

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 17:30 hrs.

vino Acciones mercado bursatil
<p>Un chileno en la “bolsa de valores” del vino</p>

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