Cross check y reportar: lo que viene tras el aterrizaje de Latam Airlines en la gran manzana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El esperado regreso de Latam a Wall Street se materializó. Tras cuatro años ausente, esta semana la Bolsa de Nueva York (NYSE) volvió a mostrar a la aerolínea chilena en sus pantallas.

Fue la mañana del jueves cuando 19 millones de American Depositary Receipt (ADR) comenzaron a transar en EEUU, cada uno representando 2.000 acciones comunes de Latam. La operación se dio a la par con la venta secundaria por parte de los exacreedores, quienes ofertaron alrededor del 6% de la compañía a un precio de US$ 24 por ADR, el equivalente a $ 11,4 por acción.

Tanto el CEO Roberto Alvo como el CFO Ramiro Alfonsín se encontraban en Nueva York al cierre de la operación, y a pesar de que han tenido que continuar trabajando en la documentación del proceso, el ambiente de festejo se sintió en el equipo. La operación fue catalogada por Alfonsín, como “un tremendo hito para la compañía.”

Y es que las implicancias de cotizar en el mercado de capitales más grande del mundo son positivas. Ahora, la compañía tendrá una mayor liquidez, volverá a ser una opción para inversionistas institucionales y extranjeros con horizontes de largo plazo, y también, podrá buscar financiamiento en un mercado con mejores condiciones.

Así, el largo road show que venían realizando los ejecutivos valió la pena. Según señaló el CFO de Latam Airlines a Señal DF, "el 70% de los inversionistas que se reunieron con Latam manifestaron interés en el libro de ofertas. Al mismo tiempo, el libro fue sobresuscrito al menos dos veces y los inversionistas extranjeros representaron dos tercios de la compra.

La alta demanda de los ADR viene a reflejar el buen momento financiero que está viviendo Latam. La compañía registra un Ebitda y número de pasajeros transportados superiores a los niveles previos a la pandemia, al mismo tiempo que su estructura de costos le permitió anotar márgenes récord durante los primeros meses del año. Al mismo tiempo, los resultados preliminares del segundo trimestre se alinearon con las expectativas de los analistas.

Los road show toman un descanso

Aunque se espera que las ventas secundarias vuelvan a activarse, al menos deberán esperar unos meses. Según el acuerdo firmado entre las gestoras de fondos y los bancos aseguradores, durante los siguientes 120 días los exacreedores no podrán salir a ofertar paquetes accionarios, lo que garantiza que al menos el 39% de la compañía no saldrá a la venta. Al mismo tiempo, la aerolínea informó que cada subasta se realizará por un mínimo de US$ 200 millones.

“Hay cierta preocupación por la participación de los fondos, ya que en algún momento tienen que salir de la propiedad de la compañía. El locking asegura que en ese periodo no haya mayor volatilidad”, apuntó la gerente de estudio y estrategia de Bci Corredora de Bolsa, Rosario Miquel.

“Es imposible saber cómo va a continuar la venta y tampoco sabemos con certeza cuál va a ser el ánimo de compra en Latam. Lo que sí sabemos es que la empresa está cada vez más robusta financieramente”, comentó el analista senior en Bice Inversiones, Ewald Stark.

En tanto, los principales ejecutivos que lideraron las negociaciones se alistan para retornar al país y el equipo de Investor Relations volverá a enfocarse en sus labores cotidianas con el mercado.

Sin un controlador

A pesar de que los ojos del mercado estaban puestos en los movimientos que realizarían los tres accionistas estratégicos —Delta Airlines, Qatar y el grupo Cueto— ninguno de ellos aumentó sus posiciones en la primera venta secundaria. Una sorpresa que mantiene estable la propiedad de la compañía, ya que tras las transacciones la aerolínea continúa sin un accionista controlador.

Los protagonistas de la operación fueron las gestoras de fondos. Según documentación enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el principal accionista en enajenar títulos de Latam fue Sixth Street Partners (a través de Lauca Investments), que ofreció al mercado unos 10 millones de ADR, disminuyendo su participación del 27,9% al 24,5%.

También vendieron Strategic Value Partners (5,96 millones de ADR), Olympus Peak (1,37 millones), Värde Funds (883 mil), Marathon Fund (250 mil) y Monarch Funds (142 mil).

Bajo ese escenario, el directorio de Latam no debería sufrir cambios y los ejecutivos escogidos este año podrían permanecer hasta abril del 2026, a menos que renuncie un director. Así, al mantenerse las principales posiciones, los fondos seguirán con la facultad para elegir 5 directores, mientras que Delta, Qatar y Cueto —que mantienen en conjunto el 25,1% de la propiedad— seguirán con sus cuatro sillas.

Por otro lado, según lo estipulado durante el Capítulo 11, los tres accionistas estratégicos no pueden vender participaciones hasta noviembre del 2026. Un compromiso que no incomoda, ya que tras la disminución de las participaciones del grupo Cueto y Delta en 2022, que pasaron del 16% al 5% y del 20% al 10%, respectivamente, el mercado los ve como potenciales interesados en las futuras ofertas secundarias.

Turbulencia en los precios

No hay dudas de que el aterrizaje en Wall Street generó turbulencias en Chile. La jornada del jueves la acción de Latam lideró las caídas en la bolsa, con un retroceso del 6,71% en el precio de sus papeles, tras cerrar en $ 11,95.

La razón tras el mal rendimiento se debió a que el precio de colocación de los ADR, por US$ 24 cada uno, fue un 11% más bajo que el valor de los títulos que tranzaban en la Bolsa de Santiago, por lo que ambas cotizaciones buscaron ajustarse.

Más allá de que este tipo de transacciones atraen inversionistas por sus descuentos, el precio sorprendió a muchos.

“El precio de colocación de los ADR es bajo, raro y sorprendente. Hay que tener en cuenta que en 2022 el aumento de capital fue a $10 a $10,5 por acción, en una empresa que operacional y financieramente era muy distinta”, expresó el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.

“Habíamos estimado que estaría más en línea con el precio, es decir, sin ese descuento. De todas formas, tampoco es algo tan descabellado y creemos que esto debe ser un ajuste transitorio”, apuntó Miquel.

Quienes ganaron tras la caída en el precio de la acción fueron los agentes del mercado que venían apostado en contra de la valorización de los títulos. Dos días antes del relistamiento, las “ventas cortas” ascendieron sobre los $ 30 mil millones, el monto más elevado de la plaza local, liderando el ranking de la Bolsa de Santiago desde el 10 de julio. A pesar de que se desconoce quiénes se encuentran detrás de las apuestas, este viernes las posiciones habían disminuido en más de $ 2,5 mil millones.

A pesar de que los exacreedores pudiesen haber vendido directamente en el mercado chileno, y así, no ver un descuento en el precio de los títulos, la estrategia sería más profunda. "La venta en ADR tiene mucho sentido. Hay que mirar la foto mucho más grande, estamos de vuelta cotizando en el mercado más importante, los accionistas tienen mayor liquidez y la compañía un acceso al mercado de capitales. Es un buen escenario”, comentó Ramiro Alfonsín.

“Era una oferta absorbible por el mercado (chileno), pero se requieren condiciones muy favorables para que la operación sea exitosa. Es posible que hayan considerado relevante que los inversionistas extranjeros que invirtieron en esta primera oferta secundaria tengan una buena experiencia y eventualmente tener una mejor aproximación hacia ellos en caso de que se vengan nuevas ofertas”, señaló el gerente de research de renta variable en Credicorp Capital, Rodrigo Godoy.

“Es un monto considerable en Chile, ya que si el mercado ve que por muchos días hay ventas, el precio de las acciones se puede presionar a la baja. En cambio, esta salida a través del ADR le permite vender montos mucho más grandes”, agregó Ewald Stark de Bice Inversiones.

Oportunidad de compra

A pesar del shock de oferta que experimentó la acción, los analistas explican que el valor económico de la compañía corre por un carril distinto, por lo que ven una oportunidad de compra.

“Se debe tener en cuenta que la acción va a tener mayor visibilidad, mejoraran los volúmenes de transacción y hubo mucho interés por parte de inversionistas institucionales. Eso debería permitir que el precio se alinee con sus fundamentales, y desde Bci proyectamos el precio objetivo de la acción en $ 16”, agregó la gerente de estudios y estrategia de Bci Corredora de Bolsa.

“El relistamiento implica que la empresa podría colocar nuevamente bonos a tasas más bajas y prepagar deuda anterior cara. Asimismo, si la compañía necesita aumentar capital para financiar nuevos planes de crecimiento, podrá acceder a mayores montos y a un mejor precio. En resumen, bajaría el costo de deuda y el costo de capital”, detalló Araya de Renta 4.

Bajo este nuevo escenario, Latam podría aprovechar de disminuir sus costos financieros durante la ventana que tiene para refinanciar sus bonos en dólares que vencen el 2027 y 2029. En octubre de este año, la compañía puede llamar a par, es decir, el mismo valor de la deuda lo puede llamar y refinanciar.

Los bonos que fueron emitidos por un cupón de 13 3/8, hoy están "tradeando" aproximadamente al 8,5%, por lo cual, si los compran sería a un 8,5%. Esto permitiría abaratar su estructura de deuda y el costo de los intereses para la compañía a partir octubre.

La primera en regresar

Fue en mayo de este año que la mexicana Aeroméxico informó al mercado que preparaba una Oferta Pública Inicial (OPI) en Nueva York, con la que esperaba recaudar unos US$300 millones. Así, se sumaba a Latam, quien anunció el mes anterior el inició de su programa de relistamiento. Pero el interés creció. En julio fue el turno de Avianca, que por medio de su holding Investment Vehicle 1 declaró su intención de realizar una OPI de sus acciones ordinarias en Estados Unidos.

Sin embargo, tras lo ocurrido este jueves Latam se posicionó como la primera aerolínea en pasar por el Capítulo 11 durante la pandemia y volver a cotizar en el mercado de capitales más grande del mundo.

“Servirá como experiencia para que las demás empresas que se vayan a incorporar al NYSE vean cuáles fueron los errores en el relistamiento. Por ejemplo, lo potente que fue reincorporarse a un valor muy por debajo de lo estimado. Por lo tanto, los que vienen detrás podrían ser más exitosos y no afectar a los actuales accionistas minoritarios”, apuntó Araya.

Quienes esperan la llegada de Aeroméxico y Avianca son los inversionistas extranjeros. Una vez que todas las aerolíneas estén listadas en Nueva York, se podrá comparar qué compañía presenta mejores oportunidades de inversión y, así, definir con quién exponerse a la industria.