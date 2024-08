Escondida: cómo se gestó el mayor bono de fin de conflicto de la historia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El próximo 26 de agosto, el saldo en las cuentas corrientes de los 2.379 socios del sindicato Nº 1 de Escondida se engrosará con los pagos de la negociación colectiva más importante de la industria minera. Recibirán $ 30 millones de bono de fin de conflicto, $ 2 millones de crédito blando a 36 cuotas y $ 1 millón por resultados excepcionales. Todo ello supone el mayor bono de fin de conflicto de la historia, consolidando a los trabajadores de Escondida como los mejores remunerados de Chile, con un contrato que rige por 36 meses.

Cómo se cerró el acuerdo

A las 5 de la mañana del 16 de agosto los negociadores del sindicato Nº 1 de trabajadores de Escondida y los de la compañía operada por BHP acordaron una propuesta lo suficientemente atractiva como para levantar la huelga que ya llevaba tres días y conllevó para la empresa un costo de entre US$ 25 millones a US$ 30 millones diarios.

Aunque iban a socializar tal oferta a las 8:00 de la mañana, finalmente convocaron a una asamblea informativa a las 11:00 horas en Antofagasta a la que asistieron sobre un millar de personas y a las 2 de la tarde del viernes realizaron una reunión por zoom para los restantes operarios y mantenedores.

“Es una victoria absoluta, la empresa nos dio todo lo que pedíamos”, declaró Marco López, el emblemático asesor del sindicato.

¿Y qué pedían? Un reajuste salarial de 3%, 100% de cobertura de la salud, aún en caso de que quiebren las isapres. También se eliminó de facto el tope de 11 años en pago de indemnizaciones en el caso de despido por necesidades de la empresa, obteniendo 200 cupos en los que la minera pagará indemnizaciones por hasta 28 años de trabajo en la faena.

El aguinaldo de Fiestas Patrias subió a $ 479.000 y también se subió el pago para las vacaciones.

También considera un plan habitacional, con un fondo anual de 108.000 UF para cada año fiscal -de junio a junio, dado que reporta a Australia- por cada año de vigencia fiscal del contrato colectivo.

También considera un plan habitacional, con un fondo anual de UF 108.000 para cada año fiscal por cada ejercicio de vigencia del contrato colectivo. Asimismo, cada trabajador podrá acceder como mínimo a 500 UF para adquirir una vivienda.

También se subió la asignación de casa, sin distinción si se es casado o soltero, la cual llegó a $ 265 mil mensuales. Los beneficios se extienden a los convivientes -ya sea uniones de hecho o con acuerdo de unión civil- que deben acreditar cinco años de vida en común si no tienen hijos y, por lo menos, de dos años si poseen hijos comunes.

Otras prestaciones son educacionales. Para la enseñanza básica se llegó a beneficios anuales de $ 2.257.000; en la educación media, a $ 3.010.000 y sobre $ 6.400.000 en Educación Superior.

También hay ayudas en dinero para la educación en el extranjero, con becas para que los trabajadores cursen estudios de diplomados y magíster.

Un tema clave fue el bono de producción, que puede representar varias veces el sueldo de un trabajador. En este ítem, se estableció un pago mínimo de $ 350.000.

Un tema importante para la compañía es asegurar la continuidad operacional y de ahí que en el sector se creó un bono llamado “manilla-manilla”, que se paga para que el trabajador que ingresa al turno no se atrase y empiece a operar inmediatamente cuando llega, y hace el checklist al equipo antes de iniciar su jornada. Este bono subió y quedó en $105.000.

"Aristocracia" minera

Un reporte ad hoc de Goldman Sachs reveló que quienes laboran en la mina -la mayor productora de cobre del mundo- “ganan significativamente más que el salario promedio de los mineros chilenos; incluyendo los beneficios”.

El banco de inversión calculó que perciben actualmente “en promedio, US$ 7.600 por trabajador al mes (basado en el salario promedio y los beneficios por trabajador de 2021-2022) frente a los salarios promedio de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 para los mineros en Chile, y también reciben algunos de los bonos en efectivo más altos”.

Por su parte, la mano de obra representa, en conjunto, entre el 40% y el 45% de los costos operativos del rico yacimiento. Esto es, aproximadamente US$ 1.800 millones. Escondida por lo tanto tiene una base de costos fijos elevada (de 60% a 70%) en comparación con otras operaciones, donde es más usual un costo fijo de 40% del total, indicó la entidad.

Los empleados de tiempo completo representan entre el 10% y el 15% de los costos operativos: entre US$ 300 millones y US$ 350 millones al año, de acuerdo a Goldman Sachs. Escondida también emplea entre 11.000 y 12.000 contratistas, aunque muchos de ellos se utilizan para proyectos de expansión.

Esos costos subirían tras la actual negociación del contrato. Pero el costo de seguir con la huelga era mayor, ya que varios analistas calculaban las pérdidas diarias entre US$ 25 millones y US$ 30 millones.

¿Cómo lo ven en el sector?

Una mezcla de alivio y preocupación ronda en la industria minera, que entre lo que resta de 2024 y el ejercicio 2025 enfrenta 35 negociaciones colectivas sólo en la gran minería, con más de 20.500 trabajadores involucrados.

“Al tratarse del mayor bono de la historia de la minería chilena, genera un efecto en las expectativas de las siguientes negociaciones, aunque casi ninguna otra mina en Chile tiene el tamaño y la producción por trabajador para sostener compensaciones como la que está en discusión en Escondida”, expresó el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

Al respecto, Goldman Sachs alertó que “el resultado del proceso de mediación será observado de cerca por otros sindicatos y mineros en Chile, ya que podría marcar la pauta para el equilibrio de las negociaciones en toda la industria”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, consideró que "es muy buena noticia que las partes hayan llegado a un consenso para un acuerdo colectivo, que fue ratificado por los socios del sindicato, y haya primado el diálogo entre la empresa y sus trabajadores. Una huelga prolongada no es buena para la industria y el país”.

El directivo gremial añadió que, en general, la minería tiene una experiencia prolongada y extendida de negociaciones colectivas que, como en este caso, dan lugar a “un contrato colectivo muy robusto”.

En este escenario, Riesco aprovechó de plantear sus demandas a los trabajadores. “Es legítimo que los trabajadores aspiren a mejores condiciones laborales, pero es importante que ellos también ponderen otros aspectos de la negociación, de forma tal que puedan ponerse también sobre la mesa temas sobre productividad laboral y competitividad de la industria”, concluyó el presidente de Sonami.