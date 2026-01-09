La reacción del mercado en una semana de escalada geopolítica
Los precios de los bonos soberanos de Venezuela saltaron un 30%, mientras que el oro y el cobre subieron un 4%. El regreso de la doctrina Monroe también impulsó las acciones de defensa.
Noticias destacadas
Pese a las alertas políticas que generó la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, el mercado no vivió grandes sobresaltos. Los principales activos financieros cerraron una semana positiva con los índices bursátiles y los metales cotizando en niveles récord.
Pero, sí hubo algunos efectos.
“El mayor impacto a corto plazo probablemente será un repunte continuo de los bonos venezolanos”, escribió Morgan Stanley.
El lunes, la tasa del bono de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en dólares registró un alza cercana al 35%, pasando de un precio de US$ 23,6 a US$ 32,2, y cerró la semana en US$30,8. Por su parte, los bonos soberanos del país saltaron de US$ 32,5 a US$43,6.
El analista de Renta Fija Internacional de Renta4 Chile, Rafael Mendoza, explicó que, pese a que “estos títulos se encuentran actualmente en situación de impago (default) desde 2017 y varios custodios no los operan debido a las sanciones, se reactivaron con fuerza esta semana”.
“Drill, baby, drill”
Otro de los jugadores con movimientos en el mercado financiero durante los últimos días fue el petróleo. La explícita intención de Estados Unidos de normalizar la operación del sector energético en Venezuela significaría nuevos barriles de petróleo entrando al mercado.
Pese a que en la semana el petróleo Brent escaló casi un 5% y llegó a los US$ 63,7 el barril, el mercado proyecta una presión en el largo plazo.
“Si bien la incertidumbre geopolítica suele impulsar los precios al alza, un eventual aumento de la oferta venezolana ejercería presión a la baja sobre el crudo”, escribió el jefe de Renta Fija en Janus Henderson, Alex Veroude.
“Nuestro equipo de commodities salió con alta convicción a decir que esto debiese tener un impacto a la baja en el precio del petróleo, tanto en el mediano como en el largo plazo”, comentó el estratega jefe de JPMorgan, Diego Celedón en el podcast Primer Click.
La firma estima que por cada 500 mil barriles adicionales que vayan al mercado hay un impacto de US$ 4 en el precio internacional del petróleo. Venezuela, de aquí a dos o tres años, podría aumentar su producción en torno a 2,5 millones de barriles.
Refugio: dólar y renta fija
La escalada de los conflictos geopolíticos, de la mano de la estrategia geopolítica de Washington, también llevó a los inversionistas a refugiarse en los activos tradicionales: bonos del Tesoro de EEUU, dólar y oro.
Las compras de papeles llevaron a que, en la semana, los bonos a 10 años cayeran 25 puntos base, alcanzando una tasa de 4,1%. En el caso del dólar, el índice DXY escaló 1%. “Es probable que la situación ponga a prueba el estatus de refugio seguro del dólar estadounidense, especialmente dada la postura de flexibilización de la Reserva Federal”, comentó Morgan Stanley.
Junto a ellos, también reaccionaron los metales. El oro y el Cobre Comex subieron 4%.
Para Juan Cristóbal Ciudad, en el caso del cobre, el tema geopolítico no fue el impulsor de su alza: “Más allá de los temas puntuales, hay una necesidad de independencia de parte de EEUU y China por asegurar suministro, y eso constituye mayor demanda. Junto a eso, el impuesto al cobre en cátodo se va a revisar en junio en EEUU, por lo que toda esa expectativa e incertidumbre está aumentando el nivel de inventarios”.
“Monroe” impulsa las acciones de defensa
Quienes también se están beneficiando de la reactivación de la doctrina Monroe son las acciones de defensa en EEUU y Europa. En Alemania, Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de dicho país, ganó 19%, así como Hensoldt, especialista en tecnología militar y vigilancia, que subió 20%.
Quienes también cerraron la semana con balances positivos fueron las acciones en Latinoamérica. En Chile, el S&P IPSA cerró con un avance semanal de 4,8%, mientras que el Bovespa subió 2,1%.
Desde el área de research de Renta Variable de Credicorp Capital Chile apuntaron que, más allá del impacto de la captura de Maduro, la reacción del mercado en la región y en el país se explica por el alza de la bolsa estadounidense, el auge del cobre y las ganancias de SQM.
Seis inversiones para ganar en Bolsa con el alza de los metales
POR EXPANSIÓN
Los inversionistas, lejos de hacer borrón y cuenta nueva con el cambio de año, mantienen firme su apuesta alcista por los metales en el estreno de 2026.
La oleada de compras se generalizó en el sector en 2025. Prueba de ello son las revalorizaciones del 144% de la plata, del 121% del platino, del 83% del paladio, del 64% del oro, o del 41% del cobre. Estos porcentajes de ganancias se amplían con las subidas adicionales registradas en el arranque de 2026.
El escenario para los metales sigue siendo alcista, según resaltan los analistas de Bank of America (BofA). En su último informe eleva de hecho sus proyecciones para 2026, al contemplar numerosos catalizadores alcistas, como "fundamentos positivos para metales clave, como el cobre, el aluminio, el oro, la plata y el uranio", un "mayor reconocimiento de la importancia del sector por parte de las autoridades gubernamentales", un "posicionamiento no saturado" desde el punto de vista inversor, y un "inicio de un sólido ciclo de mejoras en las ganancias".
Más allá de los factores fundamentales, destaca un catalizador que ha cobrado mayor protagonismo en 2026. La intervención de la Administración Trump en Venezuela confirma que "la continua volatilidad de la política estadounidense, en particular hacia China", puede fomentar una "continua volatilidad" en los precios de los metales "a medida que se desarrollan las medidas y reacciones políticas", como por ejemplo en China.
Con este contexto de fondo, Bank of America desvela seis "ideas clave en metales y minería para la renta variable en 2026".
1. Glencore
La compañía cotizada británica acapara la primera apuesta de Bank of America. El banco dice que "con las fusiones y adquisiciones en el aire y el deseo de las grandes mineras de adquirir negocios globales de cobre de gran escala, creemos que los activos de cobre de primera línea de Glencore y sus opciones de crecimiento podrían estar subestimados por el mercado".
2. Acereras europeas
Las iniciativas a nivel europeo para proteger a las empresas acereras suponen un catalizador extra para las compañías del sector, a juicio de Bank of America. La firma sostiene que "las salvaguardias recientemente actualizadas en Europa son un punto de inflexión" que permitirá un "aumento de los precios y volúmenes europeos". Las siderúrgicas, añade el banco, "deberían generar más beneficios", y entre ellas cita específicamente a ArcelorMittal y Voestalpine.
3. Mineras de oro y plata
Las perspectivas siguen siendo favorables para los precios del oro y de la plata a pesar de la verticalidad de su rally de 2025. Bank of America prevé precios de US$ 5.000 la onza en el oro, De ahí que estime "probable que las empresas de oro y plata generen un flujo de caja libre (FCF) muy alto". Entre sus valores para comprar cita Gold Fields, Endeavour Mining y Hochschild Mining.
4. Mineras de cobre
Las nuevas previsiones de Bank of America contemplan subidas del cobre hasta los US$ 15.000 la tonelada. "La tesis alcista del cobre sigue vigente", destaca la firma, sin pasar por alto que "el gasto en descarbonización continúa a buen ritmo".Entre sus propuestas individuales de compra figuran Antofagasta, KGHM y Atalaya Minning.
5. Fabricantes de aluminio
BofA incluye una estimación de US$ 3.500 la tonelada en la cotización del aluminio. Los analistas del banco estadounidense recuerdan que "el aluminio es un negocio clásico de capital, más que de recursos", de ahí que subrayen que "el límite de capacidad de China implica menores exportaciones y mercados globales más ajustados". La apuesta más clara de BofA entre los fabricantes de aluminio es la noruega Norsk Hydro.
6. Empresas de uranio
En medio de un escenario geopolítico turbulento, el banco recalca que "la energía nuclear recupera credibilidad como solución a los desafíos de la descarbonización y la independencia energética". El banco cita en este apartado el potencial de tres empresas de uranio: Kazatomprom, Yellowcake y Cameco.
