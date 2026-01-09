La reacción del mercado en una semana de escalada geopolítica

Los precios de los bonos soberanos de Venezuela saltaron un 30%, mientras que el oro y el cobre subieron un 4%. El regreso de la doctrina Monroe también impulsó las acciones de defensa.

Pese a las alertas políticas que generó la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, el mercado no vivió grandes sobresaltos. Los principales activos financieros cerraron una semana positiva con los índices bursátiles y los metales cotizando en niveles récord.

Pero, sí hubo algunos efectos.

“El mayor impacto a corto plazo probablemente será un repunte continuo de los bonos venezolanos”, escribió Morgan Stanley.

El lunes, la tasa del bono de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en dólares registró un alza cercana al 35%, pasando de un precio de US$ 23,6 a US$ 32,2, y cerró la semana en US$30,8. Por su parte, los bonos soberanos del país saltaron de US$ 32,5 a US$43,6.

El analista de Renta Fija Internacional de Renta4 Chile, Rafael Mendoza, explicó que, pese a que “estos títulos se encuentran actualmente en situación de impago (default) desde 2017 y varios custodios no los operan debido a las sanciones, se reactivaron con fuerza esta semana”.

“Drill, baby, drill”

Otro de los jugadores con movimientos en el mercado financiero durante los últimos días fue el petróleo. La explícita intención de Estados Unidos de normalizar la operación del sector energético en Venezuela significaría nuevos barriles de petróleo entrando al mercado.

Pese a que en la semana el petróleo Brent escaló casi un 5% y llegó a los US$ 63,7 el barril, el mercado proyecta una presión en el largo plazo.

“Si bien la incertidumbre geopolítica suele impulsar los precios al alza, un eventual aumento de la oferta venezolana ejercería presión a la baja sobre el crudo”, escribió el jefe de Renta Fija en Janus Henderson, Alex Veroude.

“Nuestro equipo de commodities salió con alta convicción a decir que esto debiese tener un impacto a la baja en el precio del petróleo, tanto en el mediano como en el largo plazo”, comentó el estratega jefe de JPMorgan, Diego Celedón en el podcast Primer Click.

La firma estima que por cada 500 mil barriles adicionales que vayan al mercado hay un impacto de US$ 4 en el precio internacional del petróleo. Venezuela, de aquí a dos o tres años, podría aumentar su producción en torno a 2,5 millones de barriles.

Refugio: dólar y renta fija

La escalada de los conflictos geopolíticos, de la mano de la estrategia geopolítica de Washington, también llevó a los inversionistas a refugiarse en los activos tradicionales: bonos del Tesoro de EEUU, dólar y oro.

Las compras de papeles llevaron a que, en la semana, los bonos a 10 años cayeran 25 puntos base, alcanzando una tasa de 4,1%. En el caso del dólar, el índice DXY escaló 1%. “Es probable que la situación ponga a prueba el estatus de refugio seguro del dólar estadounidense, especialmente dada la postura de flexibilización de la Reserva Federal”, comentó Morgan Stanley.

Junto a ellos, también reaccionaron los metales. El oro y el Cobre Comex subieron 4%.

Para Juan Cristóbal Ciudad, en el caso del cobre, el tema geopolítico no fue el impulsor de su alza: “Más allá de los temas puntuales, hay una necesidad de independencia de parte de EEUU y China por asegurar suministro, y eso constituye mayor demanda. Junto a eso, el impuesto al cobre en cátodo se va a revisar en junio en EEUU, por lo que toda esa expectativa e incertidumbre está aumentando el nivel de inventarios”.

“Monroe” impulsa las acciones de defensa

Quienes también se están beneficiando de la reactivación de la doctrina Monroe son las acciones de defensa en EEUU y Europa. En Alemania, Rheinmetall, el mayor fabricante de armas de dicho país, ganó 19%, así como Hensoldt, especialista en tecnología militar y vigilancia, que subió 20%.

Quienes también cerraron la semana con balances positivos fueron las acciones en Latinoamérica. En Chile, el S&P IPSA cerró con un avance semanal de 4,8%, mientras que el Bovespa subió 2,1%.

Desde el área de research de Renta Variable de Credicorp Capital Chile apuntaron que, más allá del impacto de la captura de Maduro, la reacción del mercado en la región y en el país se explica por el alza de la bolsa estadounidense, el auge del cobre y las ganancias de SQM.

