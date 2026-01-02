Las 7 acciones globales con más potencial este año

Aunque las bolsas rompieron récords en2025, los analistas detectan varios papeles con espacio para seguir subiendo: lujo, tierras raras y defensa, entre las ganadoras.

El 2025 fue un año marcado por la incertidumbre, tanto geopolítica como financiera, pero terminó con un sabor dulce para los inversionistas, que vieron como las bolsas y otros activos como el oro y la plata rompieron récords históricos.

¿Podrán sostener esa performance los mercados en 2026? Es la pregunta que se hacen todos los inversionistas esta semana. Un análisis de XTB detalla que “las valoraciones de las bolsas son elevadas, y la justificación, reside en unos resultados financieros extraordinarios. A diferencia de la burbuja puntocom (a inicios de los 2000) hoy las grandes tecnológicas, que lideran el mercado, generan flujos de caja reales”.

En cuanto a la macroeconomía, las previsiones apuntan a un optimismo cauteloso, en el que se repetirá el dinamismo en Estados Unidos, mientras Asia seguiría desacelerándose, y Europa vería una recuperación en el crecimiento en su principal economía, Alemania.

Según Caixabank Research, el mundo volvería a crecer un 3,1% en 2026, con Estados Unidos acelerando su PIB desde 1,8% a 1,9% este año. Aunque la Eurozona pasaría de 1,3% a 1,2%, Alemania destaca con un salto de 0,2% en 2025 a 1,1% en 2026. China, por su parte, pasaría de crecer 4,6% en 2025 a 4% este año, según Caixabank.

Bajo este escenario, ¿cuáles son las acciones que podría liderar las alzas en 2026?

LVMH, el lujo está de vuelta

Aunque los resultados del gigante de la moda controlado por el magnate Bernard Arnault decepcionaron en 2025, XTB apuesta a que este año la compañía volverá a ser la mayor empresa europea por capitalización de mercado.

Tres factores específicos podrían apoyar el regreso de LVMH al liderazgo en 2026. En primer lugar, el mercado de lujo en China se está estabilizando. En segundo lugar, la diversificación geográfica permitirá un equilibrio operativo: Europa podría representar el 27% de los ingresos para fines de 2026. En tercer lugar, las menores tasas y un posible estímulo fiscal en China podrían impulsar el gasto de los consumidores.

Según el banco HSBC, la acción de la empresa dueña de marcas como Louis Vuitton y Dior se puede revalorizar casi un 20% en 2026.

MP Materials: favorita en tierras raras

Las tierras raras han sido un objeto de deseo estratégico en los últimos años, y prueba de ello es la importancia que han tenido en la disputa comercial ente EEUU y China en el segundo Gobierno de Donald Trump.

Según XTB, la compañía MP Materials tiene la mina de tierras raras más grande y la única planta de producción y procesamiento a gran escala operativa en EEUU —Mountain Pass— lo que le otorga una posición casi monopólica en este mercado de importancia estratégica.

“La infraestructura de procesamiento nacional poco desarrollada obliga a EEUU a exportar la mayor parte del concentrado extraído a China para su refinamiento. MP Materials ya ha comenzado a abordar este problema: la compañía inauguró la primera planta de separación y refinación de óxidos en EEUU y comenzó la construcción de una fábrica de imanes permanentes en Texas”, explican desde XTB.

Tras subir casi 200% en 2025, según Deutsche Bank la acción de MP Materials puede escalar otro 21% este año.

Ferrari ruge de nuevo

El fabricante italiano de autos deportivos lanzará un promedio de cuatro nuevos modelos por año entre 2026 y 2030, incluyendo el debut de su primer modelo totalmente eléctrico, el Ferrari Elettrica. Según XTB, “el crecimiento continuo de ingresos y los altos márgenes sostenidos garantizan flujos de caja sólidos”.

Aunque en 2025 la acción de la compañía perdió un 25%, Bank of America apuesta a que renacerá este año. “Esto propicia que cotice con cierto descuento y le otorga una relación riesgo-recompensa muy buena", señalan desde el banco de inversión estadounidense.

AbCellera, medicina con IA

XTB destaca que esta compañía, que cotiza en Wall Street, tiene una plataforma que integra bigdata, biología y robótica en un sistema automatizado que le brinda una ventaja tecnológica difícil de replicar. “La empresa ya cuenta con proyectos clínicos activos y alianzas con gigantes farmacéuticos globales, lo que se traduce en ingresos reales y aplicaciones comerciales de su tecnología”.

Los analistas que siguen a esta especie de unicornio de la biotecnología prevén que sus acciones podrían subir hasta 75% en 2026.

Banco Macro, la estrella argentina

Con una economía argentina que camina hacia la normalización, una acción bancaria de ese mercado destaca entre las recomendaciones globales. Según XTB, Banco Macro destaca por su sólida posición de capital y baja exposición al crédito de consumo de alto riesgo, lo que refuerza su resiliencia y márgenes de interés.

Los analistas prevén que en 2026 el banco pase de un ratio precio/valor libro de 1,5x a 3x, demostrando su extraordinario potencial.

Symbotic revoluciona la logística

Otra empresa pequeña, pero con un crecimiento meteórico, destaca entre las acciones recomendadas. Symbotic emplea inteligencia artificial avanzada y robótica para apoyar en logística a clientes como Walmart y Albertsons y ya cuenta con una cartera de pedidos por casi US$ 23.000 millones.

En 2025 sus acciones subieron 170% y en 2026 podría revalorizarse otro 20%, según los analistas.

Cohort lidera en defensa

El sector de la defensa ha brillado en 2025, y la acción de la compañía británica Cohort podría seguir haciéndolo este año. “La empresa ya se beneficia de una amplia cartera de pedidos asegurados, actualmente por un valor de 614 millones de libras, frente a una capitalización bursátil de alrededor de 600 millones de libras. Además, la expansión planeada de las fuerzas armadas del Reino Unido se alinea casi completamente con la oferta de productos de la compañía”, sostienen en XTB