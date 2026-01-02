Los bonos más atractivos para invertir en 2026

La deuda de los mercados emergentes es la favorita de los expertos para este nuevo año. La diversificación, la selección, la calidad y la gestión activa serán las claves esenciales.

Para la inversión en renta fija, 2026 será un año de ciclos desincronizados (diferentes inflaciones y actuaciones de los bancos centrales), con diferenciales cada vez más reducidos, donde la selección y la calidad serán clave para lograr los mayores rendimientos.

El diferencial por asumir un riesgo crediticio adicional entre los bonos corporativos de grado de inversión y los bonos públicos se encuentra en niveles históricamente bajos, por eso, los expertos llaman a la diversificación y la gestión activa en renta fija.

A todo ello se añade el panorama macroeconómico, con divergencias entre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), para el que no se esperan bajadas, y la Reserva Federal de EEUU, que podría recortar las tasas entre dos y tres veces en 2026. "A medida que avanzan los recortes de las tasas de interés, la gestión activa y la selección cuidadosa de valores siguen siendo esenciales para aprovechar las oportunidades y gestionar el riesgo en los mercados de renta fija", explican desde Capital Group

La mayoría de expertos coinciden en señalar el atractivo que presentan las bonos corporativos de los mercados emergentes. En Vontobel creen que la deuda de estos países tiene "un potencial oculto" y la firma justifica su inversión alegando que muestran resistencia, ya que se han vuelto más sólidos, con un apalancamiento neto reducido, calificaciones crediticias mejoradas y emisiones de mayor calidad.

Lombard Odier fija retornos cercanos al 7% el próximo año en moneda fuerte y próximos al 6% en moneda local. "Los bonos high yield y de mercados emergentes continúan siendo interesantes a este respecto. De nuevo, tras una sólida evolución en 2025, los inversores deberán ser conscientes de las valoraciones, pero la mejora de la calidad crediticia en el segmento high yield y el mejor desempeño macroeconómico en el universo emergente son factores positivos para estos mercados", explica Chris Iggo, director de inversiones de AXA IM.

"La diversificación es clave: añadir bonos corporativos de mercados emergentes a las carteras con títulos de mercados desarrollados puede mejorar la diversificación, reducir el riesgo y mejorar el perfil general de riesgo-rentabilidad, lo que lo convierte en una estrategia valiosa", añade Andrew Jackson, director de renta fija de Vontobel.

Los expertos se muestran también constructivos con la deuda norteamericana. "El mercado de renta fija estadounidense en general sigue ofreciendo unas perspectivas atractivas en términos de rentabilidad de cara a 2026. No obstante, el entorno actual exige una mayor selección en todos los sectores. Creemos que la atención debe seguir centrándose en los valores y sectores en los que los ingresos son sostenibles y los riesgos a la baja son limitado", incide Julien Houdain, responsable de renta fija global de Schroders. En bonos soberanos de EEUU, aconsejan alargar la duración.

Sectores

Por sectores, los bonos bancarios continúan siendo una de las principales preferencias. Se suman a ellos los de aseguradoras, inmobiliarias y sectores más defensivos. Desde Generali Investments se muestran cautelosos con los sectores cíclicos que se enfrentan a retos estructurales, como el automovilístico, el químico, telecomunicaciones apalancadas y bonos a largo plazo. Todo ello en un mercado que seguirá dominado por el nuevo actor: las compañías ligadas a las IA que se han convertido este año en el principal emisor de deuda, por delante de los bancos.

Riesgos

Con los diferenciales de los bonos en mínimos históricos, cualquier sorpresa aporta un extra de vulnerabilidad al mercado de renta fija.

En 2026, los riesgos a los que se enfrenta el mercado pasan por los elevados déficit de algunas de las mayores economías del mundo; las dudas en torno a la IA; las tensiones geopolíticas; las interrupciones de la cadena de suministro; y una mayor inclinación de la curva, entre otros.