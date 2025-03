Vapores navega en medio de una tormenta geopolítica global

La cadena global de suministros, que funciona principalmente a través del transporte marítimo de carga, ha estado bajo tensión permanente en los últimos años.

Tras la pandemia, el fuerte repunte del comercio y la menor oferta de barcos tensionó los despachos por mar y elevó por las nubes las ganancias de las navieras. Luego, cuando el sector recuperaba la normalidad vino el cierre de la ruta del Mar Rojo por los ataques de los houtíes desde Yemen, y este año, los aranceles anunciados por Donald Trump han vuelto a poner al sector en máxima tensión, pero esta vez por el impacto negativo en el comercio mundial.

En Chile, la acción de la Compañía Sudamericana de Vapores, controlada por el grupo Luksic y cuyos resultados dependen de la naviera alemana Hapag Lloyd, de la cual posee el 30% de la propiedad tras su fusión en 2014, ha sentido el golpe.

El papel de Vapores se transa hoy a $ 52, lejos de sus máximos en torno a $ 75 registrados a mediados de 2022, pero muy por encima de los $ 9 hasta los que cayó en plena pandemia. El mercado, en tanto, intenta digerir la batería de aranceles anunciados por el Gobierno de Estados Unidos, y cuál será el impacto real en el comercio global.

BICE Inversiones tiene un precio objetivo de $ 57,5 y una visión negativa sobre la acción, precisamente por las débiles perspectivas de Hapag Lloyd, su activo subyacente. “Esperamos que 2025 sea el año en que las tarifas de carga se realineen lentamente con los fundamentos del transporte marítimo a medida que ingresa más capacidad al mercado, poniendo fin a una racha anormal de rentabilidad que Hapag-Lloyd ha tenido en los últimos dos años. Además, creemos que las acciones de Hapag-Lloyd están sujetas a un riesgo significativo a la baja a los precios actuales del mercado”, señala la corredora en un informe.

BICE estima que los volúmenes transportados este año por Vapores crecerán un 7,3% gracias a aumentos de capacidad (barcos disponibles), mientras que el precio del TEU (unidad de medida de transporte marítimo) se ubicaría en 1.315 euros, muy por debajo del promedio de los últimos dos años.

Caída en volúmenes y tarifas

¿Cuál es el principal riesgo que enfrenta la compañía? Según BICE, que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China escale, lo que afectaría significativamente a los volúmenes de carga transados por vía marítima.

En tanto, Inversiones Security, al analizar los resultados 2024 de Vapores, señaló que “durante el 2025 hemos visto una disminución en las tarifas de fletes debido principalmente al ingreso de nuevas naves al mercado, pese a que el conflicto en el Mar Rojo aún no se ha resuelto”.

En la corredora agregan que la reciente actualización en el guidance de Ebitda de Hapag-Lloyd también suma riesgos para la valorización de Vapores: “Hapag-Lloyd realizó un ajuste sustancial en su guidance de EBITDA para este año, lo que se posicionaría entre los rangos de US$ 2.500 – US$ 4.000 millones, comparado con la cifra entregada previamente de US$ 5.000 millones, y un EBIT entre US$ 0 y US$ 1.500 millones. Por otro lado, esperamos que los resultados futuros muestren este nuevo ajuste de tarifas para las rutas que se encuentran afectadas por los conflictos bélicos en el Medio-Oriente”.

Sin embargo, agrega Inversiones Security, “advertimos que las tarifas podrían mostrar volatilidades, dependiendo de cómo avance la situación en el Mar Rojo y por el riesgo de que la entrada en operación de nueva flota genere un desequilibrio entre oferta y demanda”.

Pese a todo, desde Inversiones Security destacan que los resultados del cuarto trimestre de 2024 estuvieron por sobre las estimaciones del mercado. “El resultado en participación en asociadas y negocios conjuntos muestra una ganancia de US$ 224,9 millones en el cuarto trimestre, lo que se contrasta con a pérdida de

US$ 72,9 millones del cuarto trimestre de 2023. La tarifa promedio para el trimestre de Hapag-Lloyd (HL) alcanzó los 1.564 US$/TEU, lo que es un aumento de 31% anual comparado con el mismo periodo de 2023. El volumen, en tanto, mostró un leve aumento en línea con su plan de crecimiento de flota (+5% a/a), alcanzando los 3.143 TTEU”, indican desde la corredora.

La última línea de Vapores (sin contar su participación en asociadas) llegó a US$ 194 millones en el último trimestre de 2024, muy por sobre la pérdida de US$ 1,1 millón del mismo período de 2023.

Menor dividendo en Hapag-Lloyd

La semana pasada, el CEO de Hapag-Lloyd, Habben Jansen, informó que la compañía reduciría en un 11,4% el reparto de dividendo este año, hasta los 8,2 euros por acción, lo que decepcionó al mercado.

Jansen anticipó que la compañía tendrá menores ganancias este año debido al entorno económico y geopolítico, y citó a los aranceles de Estados Unidos y a la demora en la normalización de las líneas de transporte por el Mar Rojo como los factores negativos que enfrenta la industria.

La operadora alemana firmó en febrero una alianza con la naviera danesa Maersk, lo que, según analistas, podría ayudarla a mitigar el impacto de un menor volumen de carga de comercio.