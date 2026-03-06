Click acá para ir directamente al contenido
El rol de la mujer en tiempos de conflictos geopolíticos

Su avance en escenarios de conflicto convive con estructuras de poder que, cuando la seguridad gana centralidad, tienden a cerrarse. Por eso, la reconfiguración del orden internacional vuelve a poner en tensión quién decide y bajo qué reglas.

Por: Anaís Persson

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

