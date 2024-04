Tesla baja precios en China, Alemania y otros países tras recortes en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tesla recortó los precios en varios de sus principales mercados -entre ellos China y Alemania- después de hacerlo en Estados Unidos, en medio de una caída de las ventas y de intensificación de la guerra de precios en el sector de los vehículos eléctricos (VE), especialmente frente a sus rivales chinos más baratos.

La oleada de descensos de precios se produce después de que el fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk informó este mes que sus entregas mundiales de vehículos en el primer trimestre cayeron por primera vez en casi cuatro años.

Tesla redujo el precio inicial del renovado Model 3 en China en 14.000 yuanes (US$ 1.930), hasta 231.900 yuanes (US$ 32.000), mostró su página web oficial el domingo.

En Alemania, el fabricante de automóviles recortó el precio de su Model 3 de tracción trasera a 40.990 euros (US$ 43.670,75) desde 42.990 euros, donde el precio ha estado desde febrero.

También hubo recortes de precios en muchos otros países de Europa, Oriente Medio y África, dijo un portavoz de Tesla.

La automotriz recortó el viernes en US$ 2.000 los precios de sus vehículos Model Y, Model X y Model S en Estados Unidos. El sábado rebajó el precio de su software de asistencia al conductor Full Self-Driving de US$ 12.000 a US$ 8.000 en Estados Unidos.

El fabricante de vehículos eléctricos ha tardado en renovar sus modelos, ya que las altas tasas de interés han mermado el apetito de los consumidores por los artículos caros, mientras que sus rivales en China, el mayor mercado automotor del mundo, están lanzando modelos más baratos.

Este fin de semana, Musk pospuso un viaje previsto a la India, donde iba a reunirse con el primer ministro Narendra Modi, alegando obligaciones en Tesla. El viaje iba a incluir el anuncio de los planes de Tesla para entrar en el mercado del sur de Asia, informó Reuters el sábado.

El pasado lunes, Musk anunció que Tesla despediría a más del 10% de su plantilla mundial, ya que la automotriz se prepara para su primera caída anual de entregas.

El anuncio se produjo después de que Reuters informó el 5 de abril que Tesla había desechado su plan de desarrollar su esperado vehículo eléctrico asequible en favor de los robotaxis.

Musk publicó que "Reuters miente" tras el informe, sin citar ninguna inexactitud. No ha vuelto a pronunciarse sobre el modelo, por lo que los inversores exigen más claridad.

Las acciones de Tesla han caído un 40,8% en lo que va de año.