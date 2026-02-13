Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Aysén Empresas
Empresas

Zoom a la Ley Lafkenche: más de tres millones de hectáreas buscan quedar bajo gestión indígena y solicitudes datan desde 2010

Desde la publicación de la norma en 2008, solo 41 peticiones han sido aprobadas, pero hay un gran interés en crear estos espacios, lo que ha reactivado con fuerza la discusión nacional.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Lunes 16 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Magdalena Espinosa regiones Aysén leyes
<p>Zoom a la Ley Lafkenche: más de tres millones de hectáreas buscan quedar bajo gestión indígena y solicitudes datan desde 2010</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Pedro Lea-Plaza, el abogado y amigo de Kast que llegaría a dirigir el Servicio Civil
2
Empresas

Fallece el abogado Carlos Cortés, integrante del directorio de Blanco y Negro
3
Empresas

Hasta paseos en helicóptero: el nuevo modelo inmobiliario que el Grupo Cummins probará en La Dehesa
4
DF MAS

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
5
Empresas

Portazo judicial a Enaco: rechazan suspender nuevo plan regulador de Lo Barnechea
6
DF MAS

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
7
DF MAS

El plan de TV y radios de Andrónico Luksic para renovar el guion del 13
8
Empresas

Más del 70% de los proyectos en el SEIA están suspendidos y expertos encienden alertas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete