Crucero Aurora arriba a Arica con 1.741 pasajeros y autoridades buscan duplicar recaladas en la región
El arribo del primer crucero del año al terminal Puerto de Arica marca un hito en la conectividad marítima regional y refuerza la apuesta por impulsar el turismo, atraer más recaladas y posicionar a Arica en las rutas internacionales.
El Puerto de Arica recibió la recalada del crucero Ms Aurora, embarcación que transporta a 1.741 pasajeros y 801 tripulantes, en el marco de una travesía de 67 días por Sudamérica proveniente de Coquimbo y que continúa su itinerario hacia Callao, en Perú. La embarcación de la flota P&O Cruises consolidó su arribo mediante una planificación estratégica que involucró a diversos actores del sector público y privado de la zona.
Durante su estadía, los visitantes realizaron una serie de tours organizados hacia el Valle de Azapa, el borde costero, museos y distintos atractivos patrimoniales de la ciudad. Otros grupos se trasladaron hasta Codpa, en la comuna de Camarones, mientras que parte de los pasajeros optó por recorrer Arica de manera independiente, generando movimiento en el comercio, servicios y operadores turísticos locales.
Desde la Empresa Portuaria Arica destacaron el impacto de este tipo de recaladas, el gerente general de la estatal, Jorge Cáceres, señaló: “La llegada de cruceros permite proyectar a Arica como un destino turístico de nivel internacional, generando oportunidades para emprendedores, operadores turísticos y el comercio local. Como puerto, estamos comprometidos con seguir fortaleciendo nuestra infraestructura y servicios para recibir cada vez más naves y visitantes”.
La logística de esta operación fue gestionada de manera conjunta por la Empresa Portuaria Arica , TPA y las autoridades marítimas, quienes implementaron protocolos para naves de gran calado. Este despliegue permitió asegurar una atención eficiente y segura, cumpliendo con los estándares internacionales de la industria y garantizando la continuidad operacional del recinto portuario.
Estrategia regional para crecer
La apuesta no es sólo mantener el flujo actual, sino aumentarlo. El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, afirmó que el turismo es uno de los ejes estratégicos para la región y planteó un objetivo concreto: “Debemos fortalecer infraestructura, estrategia y visión. Tenemos el desafío de duplicar o triplicar la cantidad de cruceros que arriban a la región y para ello debemos trabajar unidos, con planificación y decisiones concretas”.
El desafío implica coordinación público-privada y mejoras en infraestructura portuaria, servicios turísticos y oferta de experiencias. En ese contexto, durante la visita se realizó el tradicional intercambio de placas entre el gerente general de la EPA y el capitán del Ms Aurora, Simón Love.
Impacto económico
Más allá del hito protocolar, la llegada de un crucero con más de 2.600 personas tiene efectos directos en la economía local, desde el transporte, la gastronomía, comercio, guías turísticos y servicios asociados concentran la mayor demanda durante las horas de recalada. Para una región que busca diversificar su actividad económica, el turismo de cruceros aparece como una línea de crecimiento concreta para Arica.
Durante el encuentro la comitiva destacó los principales atractivos turísticos de Arica y Parinacota, la Cultura Chinchorro y el Carnaval con La Fuerza del Sol.
