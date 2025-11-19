Click acá para ir directamente al contenido
Innovación y Startups

Desde un robot Tesla hasta gastronomía india, las novedades del EtM 2025 que parte este jueves en el Parque Bicentenario

La quinta edición del encuentro del ecosistema startups ocupará 13 hectáreas del parque de Vitacura, y entre las novedades, tendrá a India como invitado especial y la presentación del robot Optimus y la Cybertruck de Tesla.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 12:28 hrs.

Marco Zecchetto
<p>El evento se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.</p>

El evento se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

