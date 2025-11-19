Desde un robot Tesla hasta gastronomía india, las novedades del EtM 2025 que parte este jueves en el Parque Bicentenario
La quinta edición del encuentro del ecosistema startups ocupará 13 hectáreas del parque de Vitacura, y entre las novedades, tendrá a India como invitado especial y la presentación del robot Optimus y la Cybertruck de Tesla.
Noticias destacadas
Queda menos de un día para el inicio de la quinta versión del EtM Day 2025, el encuentro internacional de emprendimiento, innovación e inversión organizado por la corporación Emprende Tu Mente, y uno de los más grandes de Latinoamérica, que nuevamente se realizará en el Parque Bicentenario de Vitacura del 20 al 22 de noviembre.
El fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett, señaló que el evento se desplegará en 13 hectáreas del parque, con la meta de reunir a más de 50 mil asistentes. Entre las novedades, destacó a India como país invitado, la presentación del robot Optimus y la Cybertruck de Tesla y el protagonismo de la madera, material que se ocupará en los 1.000 stands de startups.
La delegación de India que integran 80 startups y empresas, tendrá un pabellón de 1.000 metros cuadrados donde se realizarán charlas, reuniones de negocios, presentaciones culturales y actividades como un espectáculo de Bollywood y exhibiciones de la gastronomía tradicional.
El también fundador de Vendomática comentó que cerraron una alianza con Arauco para que los stands, los escenarios y las zonas de sombra se construyeran en madera, y además, un acuerdo con Colbún para neutralizar las emisiones de carbono que genere el evento.
Otra de las novedades es el programa EtMroomies, que permitirá que emprendedores de regiones se alojen en las casas de la comunidad EtM. “Hoy tenemos 70 personas que pusieron su casa para recibir a 70 emprendedores de región. Entonces eso habla de un ecosistema realmente colaborativo”, afirmó Daccarett.
Al igual que en años anteriores, se habilitarán espacios de conexión, networking y mentorías entre emprendedores y “cerca de 1.800” gerentes y ejecutivos de grandes empresas.
También contará con charlas magistrales y paneles con referentes internacionales; pitches temáticos como el Wheel Pitch, Elevator Pitch, Tesla Pitch, Electric Car Pitch, Classic Car Pitch; y el hub de inversión impulsado por Impacta VC, Impactaland.
El evento reunirá a 225 expositores. Entre ellos, Patrick J. McGinnis, creador del concepto Fear Of Missing Out (FOMO) o “miedo a quedar fuera”, que presentará su charla “Persuasión para Emprendedores: Cómo convencer en tiempos de FOMO”; y el cofundador de Booking.com, Jeff Hoffman, con su charla “La Mentalidad Emprendedora Global: Cómo Pensar en Grande y Crear Proyectos con Impacto Internacional”.
La agenda del viernes contará con el cofundador de Cabify, Juan de Antonio, quien expondrá sobre el trayecto de Cabify hasta convertirse en una “empresa internacional con propósito; el futurista Ravi Hutheesing, que presentará su charla “Pivot: Empoderando hoy para tener éxito en un mañana impredecible”. También se sumará la cofundadora de Mumzworld.com, Leena Khalil, con su charla “De Crear a Impulsar: Lecciones del crecimiento en mercados emergentes”.
Por último, el sábado se presentará Nacho Dean, la primera persona en dar la vuelta al mundo caminando y en conectar los cinco continentes a nado, con su charla “Crecer al ritmo del cambio: liderar con armonía en la era de la Inteligencia Artificial”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Desde un robot Tesla hasta gastronomía india, las novedades del EtM 2025 que parte este jueves en el Parque Bicentenario
La quinta edición del encuentro del ecosistema startups ocupará 13 hectáreas del parque de Vitacura, y entre las novedades, tendrá a India como invitado especial y la presentación del robot Optimus y la Cybertruck de Tesla.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete