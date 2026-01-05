Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Negocios
Tech & Negocios

DF Lab Opinión/ ¿Sistema solar con un modelo de negocios?

"Primero llevamos los datos a la nube; ahora estamos llevando la nube al espacio. No se trata de reemplazar los centros de datos terrestres, sino de complementarlos con una nueva capa de infraestructura"

Por: Patricio Cofré, socio de Consultoría en Inteligencia Artificial y Datos de EY

Publicado: Lunes 5 de enero de 2026 a las 09:28 hrs.

Inteligencia Artificial
<p>Patricio Cofré, socio de Consultoría en Inteligencia Artificial y Datos de EY</p>

Patricio Cofré, socio de Consultoría en Inteligencia Artificial y Datos de EY

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Con un almuerzo sorpresa celebran los 50 años de Baltazar Sánchez en el Grupo Claro
2
Empresas

El ingeniero que hizo 65 denuncias ante la SEC de EEUU y puede afectar a NovaAndino Litio
3
Empresas

Nuevo proyecto habitacional en Av. Santa Teresa de Los Andes en Vitacura
4
Economía y Política

Perfil de la población venezolana en Chile: un grupo al alza y con alto subempleo
5
Internacional

Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe
6
Internacional

Expertos ponen cifras al petróleo venezolano: US$ 100 mil millones en inversiones para alcanzar producción de la era pre-Chávez
7
DF MAS

Fue fenómeno en Argentina y hoy apuesta por Santiago: El aterrizaje de Kevin Bacon en Chile
8
Empresas

Operador de Doggis revela sus planes para entrar a EEUU, abrir 100 nuevas tiendas en México y su foco en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete