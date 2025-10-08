Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”

Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

innovación startups sostenibilidad Marco Zecchetto inversiones Estados Unidos
<p>Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Equipo de Kast delinea ejes de recorte de gasto por US$ 6.000 millones, pero contendores insisten en sus críticas
2
Mercados

Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
3
Empresas

Cencosud sufre nuevas derrotas en su objetivo de registrar en Chile la marca The Fresh Market que trae de Estados Unidos
4
Empresas

Cristián Barrientos deja el mando de Walmart Chile y asume oficialmente como presidente y CEO de Walmart de México y Centroamérica
5
Empresas

Ministro Montes informa que el Minvu ya comenzó a pagar deudas vencidas a actores del plan de viviendas sociales
6
Empresas

Inmobiliaria pierde en la Corte Suprema tras cuestionar actuar del Tribunal Ambiental
7
Mercados

La reunión entre Máximo Pacheco y Osvaldo Macías por uso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de Codelco
8
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete