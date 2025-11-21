Vivianne Blanlot, directora de empresas: “La derecha sí tiene una oportunidad para gobernar por, quizás, dos o tres períodos, pero no hay un cheque en blanco”

Distante de ambas opciones en carrera presidencial, sostiene que la viabilidad de un eventual mandato de Kast pasa por aplicar el realismo en "un Gobierno más moderado de lo que se ve en su campaña".

En una etapa de “profunda reflexión” –que comparte su entorno de exconcertacionistas e integrantes de Amarillos que a mediados de este año “cruzó el Rubicón” para apoyar la candidatura de Evelyn Matthei- se declara la economista Vivianne Blanlot.

Con una vida profesional actualmente centrada en su labor como directora de empresas –en Colbún y Aguas Andinas, que en años recientes desempeñó en CMPC y Antofagasta Minerals-, Blanlot analiza el escenario tras la primera vuelta presidencial y ante el ciclo político que se inicia también desde su trayectoria en altos cargos del sector público. Entre ellos, la dirección ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente con Eduardo Frei, la secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía con Ricardo Lagos y ministra de Defensa de Michelle Bachelet I, como posteriormente en el Consejo para la Transparencia (2011-2017), que presidió por casi dos años.

Desde su óptica, concluye que tras la primera vuelta electoral “hoy ninguna candidatura es una amenaza a la estabilidad política ni económica, a pesar de todas las diferencias ideológicas, y hay un 70% de personas que, en esencia, quieren progreso pero no quieren revoluciones”. Por eso es que pese al clima de polarización, considera que Chile no se encuentra en una encrucijada entre las posiciones más extremas, ya que institucionalidad vigente no permite una deriva hacia ellas "en ningún sentido, por lo que soy optimista sobre lo que viene”.

De cara a la segunda vuelta, Blanlot, marca distancia de las dos alternativas en carrera. Respecto de la candidatura de Jeannette Jara mantiene una visión crítica. “Ella es una persona de una gran convicción como militante comunista, la respeto mucho por eso, pero sostener un apego tan fuerte a la visión de un Partido Comunista que tiene una ideología clara y fuerte que no conversa con las realidades de hoy, no coincide realmente con las prioridades de Chile y ni de la época en que vivimos”, sentencia.

"No veo cómo se podría gobernar por decreto, nadie lo puede hacer. Tenemos una Contraloría que va a asegurarse de que no haya ningún decreto que exceda los límites de la ley. No somos Estados Unidos ni tampoco Argentina”.

-¿Eso a pesar de los desencuentros pasados de Jara con la cúpula PC y a las nuevas incorporaciones para esta fase de su campaña?

-Que el PC tenga un rol importante en ese posible Gobierno hace más difícil la tarea de focalizarse como coalición, de forma bien afiatada, en un programa más moderado. Es un factor de dificultad para transitar en un programa más realista con énfasis en crecimiento y seguridad.

-El PC ha estado antes en coaliciones con la exConcertación ¿por qué ahora sería diferente?

-Esto no es negro o blanco… Guillermo Teillier, expresidente del PC tenía capacidad de negociar y llevó a ese partido a crecer como lo ha hecho. Para llegar al Gobierno se tiene que ceder en muchas cosas a las que algunos están dispuestos y otros no, disputas que se calman cuando ya se está en el poder y se toma conciencia de que hay que avanzar y, por lo tanto, ceder y flexibilizar. En ese sentido, ella en el presente escenario quizás va a tener más dificultades que los que hubiese tenido si no estuviera la fuerza del PC.

Las lecciones de Parisi y del Partido de la Gente

-Los 2,5 millones de votantes de Parisi son el gran objetivo de ambas candidaturas y, de hecho, fue el trasfondo de la abrupta salida del coordinador estratégico de Jara ¿cómo analiza el liderazgo de Parisi y el resurgimiento del PDG?

-Si hay algo que deberían hacer los partidos es estudiar en profundidad, con datos, las razones de voto de diferentes grupos por Parisi, ya que al tratarse de una aparición atípica, es bien importante entender a esas personas.

-¿El PDG será una fuerza política permanente, o más bien responde a un proceso circunstancial con una base electoral líquida?

-Una cosa es la fuerza con la que llega un candidato a la presidencia, pero luego la gente juzga a los gobiernos y a los políticos por lo que realmente hacen. Entonces, el 19% de Parisi no son personas que vayan a seguirlo hasta la muerte, sino que ahora observan qué se propone, cómo lo implementan, legislan y se mueven en el ambiente político. Nadie tiene el poder aparente que se logra en las elecciones.

-¿Ni siquiera en el papel de bisagra con que quedó el PDG tras la nueva composición del parlamento?

-Hoy ningún partido es disciplinado, excepto el PC, en cuanto a cómo votan los parlamentarios, donde hay un individualismo muy fuerte. Es difícil ser bisagra si no se maneja a los parlamentarios. Y hay varios precedentes.

"Las trabas al crecimiento y a la inversión son muy variadas y hay que enfrentarlas a todas; es prioritario profundizar en su eliminación".

Las claves de Kast

-Ud. reconoce su domicilio político en la socialdemocracia y cruzó a apoyar a Matthei. ¿Cuál es su posición ahora respecto a la alternativa de Kast?

-Yo estoy en una etapa de profunda reflexión. No comparto en muchas cosas las ideas de Kast, pero reconozco que es muy inteligente y también realista, y creo que se da cuenta de que no puede gobernar jugándose sólo por las ideas que están más lejos del centro, que son las suyas, pero que la ciudadanía en general no aprueba. Entonces, creo que él eventualmente va a tener un Gobierno más moderado de lo que uno ve en su campaña presidencial, con el realismo de alguien que entiende que hay que hacer muchas alianzas al entrar a gobernar, que hay que conquistar en el Parlamento votos de gente que no piensa como uno, y que hacer las cosas en el sector público no es cuestión de un día para otro. Con ese realismo, seguramente va a ser un Gobierno de derecha, pero no de derecha extrema.

-¿Está dispuesta a apoyarlo en la segunda vuelta?

-No estoy diciendo que voy a votar por él –soy de aquellas personas que va a tener mucha dificultad para votar por alguno u otro- sino que no soy pesimista en ningún escenario, si bien hay más riesgos en algunos que en otros. Para una persona de centroizquierda, un Gobierno de Kast podría ser un fantasma nefasto, pero eso yo no lo veo, porque Chile tiene una cierta estructura institucional que lo protege de extremismos. Si yo estuviera en el lugar de él, que es una persona sensata, me jugaría por un Gobierno que sea capaz de hacer lo que propone la ciudadanía, y eso no se logra con ideas extremas, porque necesita socios. Kast va a tener que hacer un equipo no basado totalmente en las ideas más tradicionales de la derecha, porque no controla el Congreso y para algunos de los cambios que se anuncian se requiere acuerdo con sectores más de centro e, incluso en la misma derecha tradicional, con gente que ha entendido mucho mejor la realidad nacional.

-Respecto a ese eventual Gobierno, meses atrás la declaración de Kast respecto de que el Parlamento no era tan importante para gobernar generó polémica. Y también ha declarado que desplegará sus políticas firmemente desde el día uno a través de decretos.

-Él percibe que la gente quiere fuerza, decisión y capacidad de transformar en poco tiempo. Pero no somos Estados Unidos, donde Trump puede hacer lo que quiere, ni tampoco Argentina. Tenemos una Contraloría que, estoy segura, va a asegurarse de que no haya ningún decreto que exceda los límites de la ley; somos legalistas hasta el tuétano de los huesos de Contraloría. Entonces, no veo cómo se podría gobernar por decreto, nadie lo puede hacer. Ahora, indudablemente hay ciertos reglamentos que se pueden hacer con mayor énfasis en algún tema, pero los límites son estrechos.

-En el mundo político impera la idea de que estamos en un cambio de ciclo hacia la derecha y que la gente le está dando apoyo a un Gobierno de mano dura ¿lo comparte?

-No. Si bien creo que la derecha sí tiene una oportunidad para gobernar por, quizás, dos o tres períodos, pero para eso lo tiene que hacer muy bien, con un Gobierno muy equilibrado en términos de objetivos y mucha eficiencia. Entonces no va a ser tan fácil, no hay un cheque en blanco para nadie. Hoy la gente cambia de opinión muy rápido, ese es el cambio de ciclo, y es muy fácil que la ciudadanía retire su apoyo, así que nadie tiene el terreno comprado para nada, ni tampoco lo tiene un eventual gobierno de Jeannette Jara.

-Si bien los ejes de las campañas son seguridad y crecimiento, una lectura de la alta votación del PDG apunta a que sigue siendo importante para la gente contar con más oportunidades. ¿Está de acuerdo?

-Cuando se gobierna, si el foco se concentra en dos cosas, se fracasa, porque los chilenos tienen muchos otros problemas. Hay que asegurar con mucha fuerza que el crecimiento económico vaya acompañado de un mejor uso de los recursos para resolver los problemas más urgentes de la gente, con políticas mucho más acertadas y mayor eficiencia. Chile detuvo su progreso desde 2015, con un deterioro de las políticas públicas, que significó acumular deudas sociales importantes y una gran frustración. El PDGy Parisi han apelado a las frustraciones de la gente… y una buena pregunta es saber cómo lo harían ellos.

-Colectividades como Amarillos, Demócratas y Evópoli deberán disolverse próximamente. ¿Confirma la muerte del centro político?

-A determinados partidos les puede haber ido mal, pero una cosa bien distinta es que se hayan acabado las ideas. Hay muchas personas que venimos de la centroizquierda -del PPD, del PS-, o de la DC que está en Amarillos y Demócratas, o que está en Evópoli, que conforman un bagaje de ideas que no han muerto. Los partidos mismos no son realmente los que determinan todo, son las personas las que lo determinan.

En el futuro, Chile requiere un fortalecimiento del centro con ideas innovadoras en gestión, materia económica y social, en seguridad, y conocimiento de cómo implementarlas. El gran activo que tiene el centro político es que tiene a mucha gente de gran capacidad.

“Tengo la mejor opinión de Jorge Quiroz, es una persona muy capaz y honesta”