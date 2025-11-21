Click acá para ir directamente al contenido
La vuelta a los negocios de Juan Sutil

Tras la fallida candidatura presidencial de Evelyn Matthei, Juan Sutil regresó de lleno al control de su holding. Acá desmenuza las razones de la derrota y adelanta que no participará de la campaña de JAK. Su agenda ahora está en los negocios: consolidar la operación en EEUU y aplicar una dura racionalización a su negocio de vinos.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 22 de noviembre de 2025 a las 10:00 hrs.

