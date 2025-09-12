Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país

Unos 40 ejecutivos de la industria del venture capital llegaron al encuentro en Madrid.

El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.

Unos 40 ejecutivos vinculados a la industria del capital de riesgo para startups de Chile y España se dieron cita este viernes en un encuentro del Chile Day, cuya primera parada se está llevando a cabo en Madrid, para luego trasladarse a Londres, Inglaterra.

La conversación giró en torno a fomentar los vínculos entre ambos mercados y posicionar al país como puerta de entrada a Latinoamérica para los fondos españoles, los que manifestaron un “alto interés” por invertir en Chile, según el director de InBest -organizadores de Chile Day-, Francisco Guzmán.

El encuentro abierto, pero con cupos limitados, tuvo lugar en la Sala Inca Garcilaso de Casa de América, epicentro de la primera jornada del Chile Day, y contó con la presencia de los principales fondos de venture capital españoles como The Venture City, Adara Capital, Seaya Capital y Bonsai Capital.

Entre los representantes chilenos estuvieron Pablo Santa Cruz (Culpeo), Magdalena Guzmán (ACVC), Ezequías Allende (Südlich Capital), Ricardo Donoso (Red Capital), Adolfo Moreno (Bci) y Francisco Marín (Taram Capital), entre otros.

La apertura estuvo a cargo de los organizadores, donde Guzmán expuso acerca de la colaboración entre asociaciones de capital de riesgo y el rol de Chile como un hub regional.

Luego, la posta la tomó el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien destacó la trayectoria de la agencia de Gobierno de apoyo a la innovación y capital de riesgo.

Benavente fue uno de los más solicitados luego del encuentro. “Muchos se acercaron a pedirle su contacto”, dijo Guzmán.

Tras esta intervención, cada participante se presentó y se generó una mesa redonda de conversación, donde se habló de temas de internacionalización de chilenos al exterior y de españoles al país y región, y cómo continuar fomentando la relación, donde la conclusión fue que “aún se puede avanzar mucho más”.

El buen ambiente se trasladó al almuerzo del Chile Day, donde las conversaciones y reuniones entre los asistentes continuaron.

“Destaco el alto interés que hubo, fue una de las cosas que han salido bien hasta ahora (en Chile Day), por la calidad de los asistentes y las conversaciones que se dieron”, comentó Guzmán.

Agenda en Londres

La agenda de capital de riesgo continuará el próximo lunes, cuando el evento se traslade hasta Londres.

A las 11:30 hora local en la Gladstone Library del One Whitehall Place se realizará el panel llamado “Big players investing in tech companies”, con la participación de Brian Walsh (Copec Wind Ventures), Mariana Gómez (Credicorp) y Pascual Cortés-Monroy (Northzone), moderado por Francisco Guzmán (InBest).

Según Guzmán, la idea del panel es “desmitificar el venture capital, acercándolo a una audiencia que no necesariamente domina el tema”.

Se busca hablar hacer de la rentabilidad y la lógica del capital de riesgo, el ciclo de inversión, las diferencias de mirada y enfoque entre un corporate venture capital (como Credicorp, que también tiene Krealo) y un fondo global con trayectoria como Northzone, quienes tiene 15 unicornios en su portafolio y uno de los primeros inversionistas de Spotify.