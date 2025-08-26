Eskuad llega a Uruguay y suma IA a su sistema que reemplaza al papel y lápiz en terreno

La startup chilena desarrolló nuevas funciones con inteligencia artificial que permiten a trabajadores en operaciones sin conexión a internet, generar reportes por voz, e imágenes.

La chilena Eskuad, que tiene clientes en varios países del continente y oficinas en Concepción y Tampa (Estados Unidos), sigue expandiendo su plataforma. Este año llegará a Uruguay, con apoyo de una empresa forestal local, la que ya está piloteando su tecnología.

La startup, que partió digitalizando la recolección de datos en faenas sin señal de internet, acaba de sumar un sistema de inteligencia artificial (IA) que permite crear formularios para realizar reportes en segundos y reconocer voz e imágenes incluso en celulares de baja gama y sin conexión estable en operaciones en terreno.

Eskuad fue fundada en 2020 por Max Echeverría, Donald Inostroza y David Osorio, para hacer frente a la dificultad de algunas industrias como la minera, forestal y telecomunicaciones, de recolectar datos en operaciones remotas.

“Seguían usando papel y lápiz, porque las soluciones digitales existentes no funcionaban bien en contextos de mala conectividad, equipos de baja gama o falta de batería, lo que generaba errores y pérdida de tiempo, ya que muchas veces los datos debían transcribirse después a sistemas centrales de las empresas”, explicó Echeverría, CEO de Eskuad.

Para abordar el problema, desarrollaron una plataforma digital que funciona offline -fuera de línea- para operaciones en terreno, que permite a los trabajadores recolectar datos desde el celular, incluso en contextos sin Internet, con una conexión débil o con equipos de gama baja.

Echeverría explicó que cuando el celular tiene una señal débil (2G, por ejemplo), el sistema prioriza enviar paquetes muy pequeños de información básica, y una vez que logra acceder a una señal más robusta, envía los archivos más pesados como fotos, audios o mapas. Luego, todo se sincroniza con los sistemas de las empresas.

Nuevo sistema con IA

La startup está estrenando nuevas soluciones de desarrollo propio basadas en IA para la generación automática de formularios y flujos de trabajo, las que estarán disponibles a través de una aplicación móvil. A partir de un prompt -instrucción de texto- por ejemplo, “quiero un formulario para registrar descarga de contenedores”, la plataforma crea automáticamente la estructura completa en segundos.

Para el entrenamiento de este modelo, se apoyaron en un repositorio de formularios usados por otros clientes, lo que permite reducir un proceso que antes tomaba “meses a minutos”, afirmó Echeverría.

También desarrollaron un sistema de reconocimiento de voz a texto. Dijo que hay casos de operadores en condiciones extremas -por ejemplo, pescadores de langosta en EEUU cuyos celulares se congelan- que pueden dictar sus reportes por voz. El sistema los transcribe y completa el formulario sin necesidad de conexión estable.

Además, tienen un reconocimiento de imágenes, donde los usuarios pueden fotografiar códigos de contenedores o patentes de camiones, que la IA identifica y transcribe automáticamente en la plataforma.