Los planes para 2026 de tres startups que expusieron en el Congreso Futuro

Tres emprendedores científico tecnológicos protagonizaron el bloque “Un proyecto que contar”, este miércoles en el Congreso Futuro 2026, donde expusieron sobre sus startups.
Komal Dadlani (Lab4U), Daniel Norero (Neocrop Technologies) y el argentino-estadounidense Sebastián Kraves (miniPCR bio), previo a sus charlas, conversaron con DF sobre sus proyectos para este año.
Lab4U
La edtech Lab4U transforma los teléfonos inteligentes en laboratorios para el aprendizaje de ciencias, biología, química y física. Partió en colegios y a fines de 2024 creó Talent4U para cubrir la educación técnica y profesional, con el Inacap como su primer cliente.Dadlani, CEO y cofundadora, adelantó que este primer semestre iniciarán pilotos con la Universidad Andrés Bello y el Duoc UC.
En su charla planteó que la principal crisis de la educación en la era de la inteligencia artificial (IA) no es tecnológica, sino de sentido. Esto, porque el modelo educativo, heredado de la revolución industrial y centrado en la estandarización y la productividad, es “insuficiente para el futuro del trabajo”, en un contexto donde “la IA ya escribe código, analiza datos y crea contenidos”.
Señaló que el propósito de la educación “debe ser cultivar la curiosidad, el pensamiento científico y la capacidad de comprender y transformar el mundo, más allá de preparar para ocupaciones específicas” y relevó el rol de la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
MiniPCR bio
En 2013, Sebastián Kraves, fundó MiniPCR bio para“democratizar la ciencia” y en especial el análisis genético. Desarrolló una pequeña máquina de PCR para detectar el covid-19 y enfermedades genéticas.
En su exposición en el Cogreso Futuro abordó la historia de esta innovación, desde la idea, hasta generar casos de uso en agricultura, eduación y biología espacial.
Kraves dijo que este año abrirán nuevos mercados en la región -Chile, Argentina y Uruguay-, para facilitar el acceso a la ciencia, “en especial ahora que la sociedad parece reticente a aceptar el método científico”.
Neocrop Technologies
La startup se enfoca en el mejoramiento genético de cultivos para hacerlos más resilientes a los desafíos climáticos y enfermedades.
Desarrolló una plataforma y software que permite leer el genoma de una planta y realizar edición genética, con foco en trigo, avena y leguminosas.
Norero, cofundador de Neocrop Technologies, en entrevista con DF, contó que están levantando capital para expandir su portafolio de cultivos y patentes, y llegar a Brasil y a Norteamérica.
En su charla, dijo que Chile puede ser un“hub tecnológico de semillas” en el contexto de la futura alimentación mundial, y proyectó cambios en la industria, como cultivos adaptados para crecer en el espacio o en Marte.
