El dolor de las Big Tech aumenta mientras los inversionistas cautelosos se deshacen de los ganadores

Desde hace tiempo, ha habido muchas razones para preocuparse por las acciones de las Big Tech: valoraciones infladas tras un fuerte repunte, un gasto elevado en inteligencia artificial (IA) y grandes expectativas de crecimiento futuro. Sin embargo, durante meses, nada de eso pareció importar.

Algo cambió en la última semana. Las acciones del llamado “Magnificent Seven” (siete magníficos) están cayendo. Un índice de Bloomberg que sigue a este grupo ha bajado casi un 12% desde su pico, entrando en territorio de corrección después de haber impulsado al Nasdaq 100 a un récord el 19 de febrero. De las siete empresas, solo Meta Platforms Inc. se mantiene en terreno positivo en lo que va del año.

No se debe a que las preocupaciones de largo plazo hayan empeorado significativamente. De hecho, las ganancias combinadas del grupo superaron las expectativas en el cuarto trimestre. En cambio, el principal factor detrás de la caída es un panorama económico cada vez más sombrío: el crecimiento parece frágil, la inflación sigue arraigada y la política comercial es cada vez más incierta. La respuesta de los inversionistas ha sido vender a los ganadores y hacer preguntas después.

“Las ganancias no fueron terribles de ninguna manera, pero hay poca paciencia y mucha frustración”, dijo Jordan Klein, especialista en el sector tecnológico en Mizuho Securities.“La gente está nerviosa”.

Klein señaló una serie de datos económicos decepcionantes —sobre inflación, confianza del consumidor y ventas minoristas— junto con el riesgo de nuevos aranceles que han cobrado relevancia recientemente. En este contexto, especialmente con múltiplos que aún están por encima de los estándares históricos, cualquier resultado que no sea excepcional es visto como una decepción.

Las grietas se están extendiendo en lo que ha sido uno de los pilares más sólidos de Wall Street, después de que los gigantes tecnológicos impulsaran el mercado en los últimos dos años gracias a sus crecientes ganancias y al entusiasmo por la inversión en IA como motor de la siguiente etapa de crecimiento.

Los fondos de cobertura descargaron agresivamente acciones tecnológicas en febrero, lo que, según Goldman Sachs Group Inc., convirtió al mes en el segundo mayor período de ventas netas registrado hasta el 25 de febrero. La exposición neta a las acciones del Magnificent Seven —Apple Inc., Microsoft Corp., Nvidia Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta y Tesla Inc.— está en su nivel más bajo desde abril de 2023, según el banco.

"Actitud más cautelosa"

En períodos anteriores de estrés económico, los inversionistas solían refugiarse en las Big Tech debido a sus sólidos balances, posiciones dominantes en el mercado y enormes flujos de caja libre. Sin embargo, su atractivo como activo seguro ha disminuido debido a las dudas sobre el gasto en IA y el crecimiento futuro de las ganancias, según Mark Luschini, estratega jefe de inversiones en Janney Montgomery Scott.

“Esto puede ser un fenómeno temporal, pero los inversionistas se han vuelto escépticos respecto a la narrativa ampliamente aceptada sobre las Big Tech”, dijo Luschini. “El ánimo ha pasado del optimismo a una actitud más cautelosa o incluso pesimista”.

Por un lado, hay más incertidumbre de la que ha habido en años. Las políticas arancelarias del expresidente Trump representan un riesgo significativo para empresas como Nvidia y Apple, que generan una gran parte de sus ingresos en China.

Además, la irrupción de DeepSeek en China ha sacudido la idea del dominio estadounidense en tecnología, al tiempo que ha planteado dudas sobre la necesidad de seguir invirtiendo sumas tan elevadas en desarrollo. Aunque una mayor eficiencia podría beneficiar a las empresas de IA a largo plazo, también implicaría una competencia más feroz y, potencialmente, una menor inversión en equipos de computación.

“DeepSeek debería hacer reflexionar sobre la IA y sobre si todo este gasto en capital se reducirá”, dijo Ed Egilinsky, director gerente en Direxion Funds. “Eso ha contribuido al ajuste y la reevaluación dentro del sector tecnológico, especialmente en las empresas más expuestas a la IA”.

Proyecciones

En el cuarto trimestre, el Magnificent Seven registró un crecimiento combinado de ganancias del 31% en comparación con el mismo período del año anterior, por encima del 22% proyectado al inicio de la temporada de reportes, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.

La ola de ventas ha reducido la valuación del índice Bloomberg Magnificent Seven a 28 veces las ganancias proyectadas, en línea con el promedio de la última década y por debajo de las 34 veces registradas en diciembre. Sin embargo, algunas empresas, como Microsoft y Apple, aún cotizan con primas en comparación con sus promedios históricos.

A pesar del rápido deterioro del sentimiento hacia las Big Tech, las acciones probablemente no estarán bajo presión por mucho tiempo, según Luschini de Janney Montgomery Scott.

“Eventualmente llegaremos a un punto en el que los inversionistas dirán: ‘Estas empresas no están en crisis, siguen siendo compañías de primer nivel con amplias ventajas competitivas’”, dijo. “No es que vayan a ser desplazadas de sus posiciones como actores principales”.