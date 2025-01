Las acciones de software vuelven a estar de moda gracias a la promesa de eficiencia de DeepSeek

Los valores de software en el S&P 500, que incluyen gigantes como Microsoft Corp., Salesforce Inc. y Oracle Corp., han superado a sus contrapartes de semiconductores en 11 puntos porcentuales en el índice de referencia bursátil durante las últimas tres sesiones.

La afirmación de DeepSeek de haber encontrado una forma más económica de crear modelos de inteligencia artificial ha convertido a las acciones de software en una de las operaciones más atractivas del mercado.

La repentina irrupción del modelo de DeepSeek provocó inicialmente una fuerte caída en las acciones vinculadas a la revolución de la IA, ante el temor de que las mejoras en eficiencia redujeran el gasto en hardware. Las acciones de semiconductores y otros valores relacionados con la infraestructura de IA se desplomaron el lunes. El Nasdaq 100 cayó un 3% y Nvidia Corp. sufrió un desplome del 17%, eliminando US$ 589.000 millones de su valor de mercado, la mayor pérdida jamás registrada para una sola acción. El sector de semiconductores y equipos de semiconductores del S&P 500 cayó un 14% en la misma jornada.

Sin embargo, la venta masiva se convirtió en una oportunidad de compra para las acciones de software. Los valores de software en el S&P 500, que incluyen gigantes como Microsoft Corp., Salesforce Inc. y Oracle Corp., han superado a sus contrapartes de semiconductores en 11 puntos porcentuales en el índice de referencia bursátil durante las últimas tres sesiones, según datos recopilados por Bloomberg. Si esta tendencia se mantiene hasta el viernes, marcaría la mayor brecha semanal desde junio de 2002.

El equipo de operaciones de Goldman Sachs Group Inc. señala que empresas como Microsoft, ServiceNow Inc. y Salesforce podrían beneficiarse de una computación de IA más eficiente y que una mayor variedad de compañías de software podría surgir gracias a esta innovación. Por su parte, el equipo de derivados de Barclays PLC indicó que ve oportunidades de ganancias en opciones de compra baratas sobre desarrolladores de productos de software. Además, Citigroup Inc. reiteró el miércoles su postura alcista sobre las acciones del sector.

"Modelos de IA más baratos deberían acelerar y adelantar el desarrollo de nuevos productos, servicios y los esperados aumentos en productividad, incluso si esto ocurre a expensas de los proveedores de equipos en el corto plazo", escribieron los estrategas de JPMorgan Chase & Co., incluyendo a Dubravko Lakos-Bujas, en una nota publicada el martes.

Las acciones de software han tenido un rendimiento inferior al de los semiconductores desde 2021, y la brecha solo se ha ampliado en los últimos dos años, ya que los clientes han incrementado su gasto en chips y hardware en lugar de en servicios proporcionados por empresas de software.

"Creemos que las acciones de software que puedan monetizar la IA y aprovechar modelos de lenguaje grande de bajo costo probablemente verán una mayor demanda en el corto plazo", escribió Stuart Kaiser, de Citigroup. Su equipo mejoró la calificación del AI Software Basket de Citi y reiteró su visión alcista sobre el sector.

El equipo de estrategia global de derivados de renta variable de Barclays, liderado por Stefano Pascale, recomienda a sus clientes comprar opciones baratas y líquidas sobre acciones como Adobe Inc., Nutanix Inc., Intuit Inc., entre otras. Según Barclays, si la reciente venta masiva ha sido exagerada, aprovechar oportunidades de compra en valores de software a precios bajos sería una estrategia inteligente.

El repunte en las acciones de software esta semana llega en un momento clave, mientras los inversores analizan los resultados de ganancias de las grandes tecnológicas. Se espera que las ganancias de las empresas de software crezcan 7,2% en el cuarto trimestre, según Bloomberg Intelligence. Esto contrasta fuertemente con el 36,6% de crecimiento proyectado para los fabricantes de semiconductores y está por debajo de las expectativas de ganancias del S&P 500.