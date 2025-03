Manus AI, el nuevo agente autónomo chino que sigue a DeepSeek en la carrera por el liderazgo de la IA

Durante meses, varios de los principales desarrolladores de inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos han estado compitiendo para crear agentes de IA sofisticados capaces de llevar a cabo tareas más complejas en nombre del usuario, en forma autónoma. Ahora, una startup china menos conocida, Butterfly Effect, afirma haber tomado la delantera.

La semana pasada, lanzó una versión preliminar de Manus AI, lo que presentó como un agente de IA general capaz de filtrar currículums, crear itinerarios de viaje y analizar acciones en respuesta a instrucciones básicas del usuario.

La empresa afirmó que su servicio superó en algunos aspectos a Deep Research de OpenAI, otro agente lanzado recientemente.

Según Bloomberg, si bien algunos agentes de IA requieren cierto grado de supervisión y asistencia, el cofundador y director científico de Manus AI, Yichao Ji, aseguró que su producto es "verdaderamente autónomo". Un video demostrativo de la compañía rápidamente se volvió viral, lo que desató una carrera por conseguir una de las invitaciones limitadas para probar la herramienta.

El revuelo inicial ha llevado a comparaciones entre Manus y DeepSeek, la startup china que sacudió Silicon Valley en enero al lanzar un modelo de IA competitivo desarrollado por una fracción del costo que han gastado sus rivales estadounidenses en su propia tecnología.

Al igual que DeepSeek, Manus vuelve a generar dudas sobre el liderazgo de EEUU en inteligencia artificial, esta vez en una categoría de productos que las empresas tecnológicas estadounidenses consideran clave para la inversión.

Reacciones iniciales

En los últimos meses, OpenAI, Anthropic y otras empresas de IA han lanzado agentes capaces de usar la computadora de un usuario para navegar por internet, realizar investigaciones en línea y completar tareas complejas en varios pasos.

En este contexto y hasta ahora, las reacciones iniciales de los usuarios de Manus han sido mixtas.

De acuerdo con Bloomberg, Derya Unutmaz, profesor en el Jackson Laboratory y experto en inmunoterapia contra el cáncer, elogió la herramienta por ofrecer "resultados de gran calidad", aunque señaló que "tarda más que Deep Research de OpenAI en procesar las tareas".

En tanto, otros usuarios de Manus consideran que la herramienta está a la par de lo que actualmente ofrece el mercado.

El fundador de OmniEdge Inc., Yong Qian, explicó a Bloomberg que Manus "crea una lista de tareas, ejecuta cada paso uno por uno, soluciona cualquier problema que encuentre y formula preguntas si necesita nuevas instrucciones". Luego, entrega una respuesta.

Quienes prueban Manus pueden elegir entre dos opciones: un modo estándar o un modo de mayor esfuerzo, este último requiere más tiempo para procesar solicitudes.

"He probado cientos de herramientas de IA. Todos los días pruebo nuevas herramientas", comentó Ashutosh Shrivastava, un desarrollador de software en Bangalore que utilizó el servicio para construir un sitio web y un juego. "No he visto nada como Manus", consignó Bloomberg.

Otros usuarios han criticado el servicio por ser demasiado lento y, en algunos casos, por colapsar antes de completar las tareas, probablemente debido a los recursos computacionales limitados de la empresa. También se han reportado errores en la información generada.

"Manus es en realidad un producto a medio terminar", comentó Yiran Chen, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Duke, quien probó el servicio. La startup probablemente espera que "al ser los primeros, puedan atraer inversionistas, a pesar de que el producto aún no está completamente desarrollado".

Desarrollo

Aunque en redes sociales ha habido mucha especulación sobre la empresa, algunos detalles sobre su desarrollo han salido a la luz. Ji mencionó el lunes en la red X que las capacidades de Manus están basadas en Claude y versiones ajustadas de los modelos Qwen de Alibaba Group Holding Ltd.

Sin embargo, señaló Bloomberg, no está claro hasta qué punto simplemente perfecciona y amplía estas tecnologías preexistentes. Aun así, el enfoque de Manus probablemente sea mucho más económico que desarrollar sistemas de vanguardia desde cero, lo que puede costar decenas de millones de dólares.

La empresa detrás de Manus, Butterfly Effect, ha recaudado más de US$ 10 millones en financiamiento, según varios medios chinos, con inversiones de firmas de capital de riesgo destacadas como ZhenFund y HongShan.

Butterfly Effect actualmente tiene 20 vacantes publicadas en Zhipin.com, la principal plataforma de empleo de China, con salarios anuales de hasta 560,000 yuanes (US$ 77.130 ) para ingenieros.

A diferencia de DeepSeek y algunas empresas estadounidenses, Manus no publicó documentos detallados junto con su lanzamiento para explicar el desarrollo de su tecnología. Tampoco ha hecho públicos el código o los parámetros de su IA para que otros los utilicen de forma independiente.

El cofundador y director ejecutivo de Butterfly Effect, Xiao Hong, ha expresado su intención de competir a nivel global y no solo en China, según declaró en una entrevista con Tencent News en febrero.

Alianza con Alibaba

Según consignó Reuters, este martes, Manus AI anunció una asociación estratégica con el equipo detrás de los modelos de IA Qwen de Alibaba.

Ambas partes colaborarán sobre la base de los modelos de IA de código abierto de Qwen y buscarán implementar todas las funcionalidades de Manus en los modelos y plataformas de computación nacionales de China, señaló Zhang Tao, cofundador de Manus, en la red social Jike.