ANCI explica los cambios en la lista de Operadores de Importancia Vital: se redujo a casi la mitad

Álvarez dijo que la nómina final de organizaciones que califican como OIV excluyó a algunos prestadores de salud y servicios digitales de baja criticidad.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Jueves 18 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Foto: Julio Castro</p>

Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Foto: Julio Castro

