Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Negocios
Tech & Negocios

Presidente de la ACTI: “En los últimos tres años hemos visto una ansiedad legislativa que ha sido restrictiva y ha frenado el crecimiento”

El timonel del gremio que agrupa a las empresas tecnológicas del país planteó que el exceso regulatorio está afectando la infraestructura digital y la inversión tecnológica, y dijo que el proyecto de ley de IA “tiene espacios de mejora”.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2025 a las 11:38 hrs.

Marco Zecchetto gremios ACTI tecnología leyes
<p>El presidente de la ACTI, Francisco Guzmán, durante su discurso en el Encuentro de Socios 2025 del gremio. (Foto: e-press Comunicaciones)</p>

El presidente de la ACTI, Francisco Guzmán, durante su discurso en el Encuentro de Socios 2025 del gremio. (Foto: e-press Comunicaciones)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Abogado de tripulantes del Bruma confirma querella criminal contra presidente del directorio y gerente general de la pesquera Blumar
2
Empresas

CChC insta a sus socios a abstenerse de usar el “bono pie” y la banca exige mayores antecedentes
3
Regiones

Constructora Rencoret, uno de los mayores desarrolladores del norte de Chile, apuesta por expandir sus servicios hacia la minería, apuntando a nuevo súper ciclo del sector
4
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
5
Empresas

Traspié en acuerdo Codelco-SQM en Contraloría: Corfo retira del trámite de toma de razón contrato clave
6
Empresas

Grupo Pampa aumentó participación en Cascadas de SQM y redujo su deuda en 65% previo a simplificación
7
Economía y Política

El plan que alista José Antonio Kast para su primer día si se convierte en Presidente electo
8
Empresas

Inversiones en proyectos mineros en Chile llegan a su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete