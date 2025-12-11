Presidente de la ACTI: “En los últimos tres años hemos visto una ansiedad legislativa que ha sido restrictiva y ha frenado el crecimiento”

El presidente de la ACTI, Francisco Guzmán, durante su discurso en el Encuentro de Socios 2025 del gremio. (Foto: e-press Comunicaciones)

El timonel del gremio que agrupa a las empresas tecnológicas del país planteó que el exceso regulatorio está afectando la infraestructura digital y la inversión tecnológica, y dijo que el proyecto de ley de IA “tiene espacios de mejora”.

Bajo el lema “Conecta: Sé parte de lo que viene”, este miércoles la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) realizó su Encuentro de Socios 2025, que reunió a autoridades, líderes empresariales y representantes de los sectores público, privado y académico. Durante el evento se destacó el rol del gremio en sus 41 años de historia, así como los principales hitos e iniciativas impulsadas en los últimos dos años.

En su discurso, el presidente de la ACTI, Francisco Guzmán, advirtió que “hoy estamos en una evidente sobrerregulación”, la que está poniendo “en riesgo la infraestructura digital” y está afectando la inversión, estabilidad, crecimiento y sostenibilidad de industrias como las telecomunicaciones.

“Los últimos tres años hemos visto un proceso de ansiedad legislativa (…) han sido más bien restrictivos en muchas formas porque han frenado un poco el crecimiento y el desarrollo (…). Hemos aprobado la Ley de Protección de Datos Personales, de Delitos Informáticos, de Cargador Universal, Marco de Ciberseguridad, de Delitos Económicos y Ambientales, la Ley Fintec, la Ley de los Prefijos, que hoy afecta negativamente a los servicios privados y públicos”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el exceso regulatorio está llevando a la creación de diversas entidades y organismos con atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras (en referencia a la potencial duplicidad de funciones de las agencias de protección de datos y de ciberseguridad) y afirmó que “Chile necesita una sola agencia digital” para “sacar los frenos y dar rienda suelta” al desarrollo y al crecimiento.

Guzmán también señaló que el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA) que presentó el Ejecutivo “tiene espacios de mejora” y ejemplificó con la reciente ley de IA aprobada en Australia, la que tiene “una clara orientación al crecimiento y desarrollo de los sectores productivos más tradicionales, y eso es lo que queremos, una ley de IA que nos ayude a eso”.

También afirmó que la IA podría aportar hasta un 14% adicional al Producto Interno Bruto (PIB) -según estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- y relevó el rol de la descentralización para el crecimiento del país.

Si bien, el también vicepresidente de Claro Empresas valoró avances como el Plan Nacional de Data Centers, criticó la Ley de Prefijos Únicos, la que calificó como “una muy mala ley”, porque “afecta negativamente a los servicios privados y públicos”.

I+D e interoperabilidad

Entre los desafíos pendientes, Guzmán llamó a elevar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), que se sitúa en 0,41% del PIB, “muy lejos” del promedio de OCDE, que llegó a 2,7% en 2023.

Subrayó que avanzar en digitalización permitirá aumentar la productividad “en un 20% en una década”, y que la ciberseguridad y la soberanía digital serán claves para atraer inversión.

Guzmán también enfatizó en la importancia de avanzar en la interoperabilidad del Estado y dijo que esta “va a ser lo que mueva la aguja realmente”.