Presidente de la ACTI: “En los últimos tres años hemos visto una ansiedad legislativa que ha sido restrictiva y ha frenado el crecimiento”
El timonel del gremio que agrupa a las empresas tecnológicas del país planteó que el exceso regulatorio está afectando la infraestructura digital y la inversión tecnológica, y dijo que el proyecto de ley de IA “tiene espacios de mejora”.
Noticias destacadas
Bajo el lema “Conecta: Sé parte de lo que viene”, este miércoles la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) realizó su Encuentro de Socios 2025, que reunió a autoridades, líderes empresariales y representantes de los sectores público, privado y académico. Durante el evento se destacó el rol del gremio en sus 41 años de historia, así como los principales hitos e iniciativas impulsadas en los últimos dos años.
En su discurso, el presidente de la ACTI, Francisco Guzmán, advirtió que “hoy estamos en una evidente sobrerregulación”, la que está poniendo “en riesgo la infraestructura digital” y está afectando la inversión, estabilidad, crecimiento y sostenibilidad de industrias como las telecomunicaciones.
“Los últimos tres años hemos visto un proceso de ansiedad legislativa (…) han sido más bien restrictivos en muchas formas porque han frenado un poco el crecimiento y el desarrollo (…). Hemos aprobado la Ley de Protección de Datos Personales, de Delitos Informáticos, de Cargador Universal, Marco de Ciberseguridad, de Delitos Económicos y Ambientales, la Ley Fintec, la Ley de los Prefijos, que hoy afecta negativamente a los servicios privados y públicos”, afirmó.
En ese contexto, señaló que el exceso regulatorio está llevando a la creación de diversas entidades y organismos con atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras (en referencia a la potencial duplicidad de funciones de las agencias de protección de datos y de ciberseguridad) y afirmó que “Chile necesita una sola agencia digital” para “sacar los frenos y dar rienda suelta” al desarrollo y al crecimiento.
Guzmán también señaló que el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA) que presentó el Ejecutivo “tiene espacios de mejora” y ejemplificó con la reciente ley de IA aprobada en Australia, la que tiene “una clara orientación al crecimiento y desarrollo de los sectores productivos más tradicionales, y eso es lo que queremos, una ley de IA que nos ayude a eso”.
También afirmó que la IA podría aportar hasta un 14% adicional al Producto Interno Bruto (PIB) -según estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- y relevó el rol de la descentralización para el crecimiento del país.
Si bien, el también vicepresidente de Claro Empresas valoró avances como el Plan Nacional de Data Centers, criticó la Ley de Prefijos Únicos, la que calificó como “una muy mala ley”, porque “afecta negativamente a los servicios privados y públicos”.
I+D e interoperabilidad
Entre los desafíos pendientes, Guzmán llamó a elevar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), que se sitúa en 0,41% del PIB, “muy lejos” del promedio de OCDE, que llegó a 2,7% en 2023.
Subrayó que avanzar en digitalización permitirá aumentar la productividad “en un 20% en una década”, y que la ciberseguridad y la soberanía digital serán claves para atraer inversión.
Guzmán también enfatizó en la importancia de avanzar en la interoperabilidad del Estado y dijo que esta “va a ser lo que mueva la aguja realmente”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Constructora Armas pide modificar su reorganización judicial: “La evolución económica y sectorial en 2024 y 2025 ha sido menos favorable de lo previsto”
Dijo que el encarecimiento del crédito hipotecario, la reducción en la capacidad de endeudamiento de las familias y la mayor exigencia de pie y antecedentes por parte de los bancos han limitado la materialización de promesas de compraventa en escrituras.
Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete