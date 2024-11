Arabia Saudita planea construir una central de inteligencia artificial de US$ 100.000 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Arabia Saudita está planeando un nuevo proyecto de inteligencia artificial con un respaldo de hasta US$ 100.000 millones para desarrollar un centro tecnológico que rivalice con los vecinos Emiratos Árabes Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.

La entidad respaldada por el Estado invertirá en centros de datos, nuevas empresas y otras infraestructuras para desarrollar la inteligencia artificial, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas al discutir los planes que aún no son públicos. La iniciativa, denominada Proyecto Trascendencia, también se centrará en atraer nuevos talentos al reino, desarrollar el ecosistema local y animar a las empresas tecnológicas a invertir recursos en el país.

Esta empresa se basaría en los enormes esfuerzos que Arabia Saudí ya ha realizado para establecerse como una fuerza mundial en el desarrollo de la IA. Se crearía con una estructura similar a la de Alat, un fondo centrado en la fabricación sostenible y respaldado por US$ 100.000 millones de capital del Fondo de Inversión Pública del reino. Alat está presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman y busca coinvertir con grandes empresas internacionales.

El gobierno saudí no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

El centro de Inteligencia Artificial que están construyendo PIF, de Arabia Saudita, y Google, de Alphabet Inc. podría servir de punto de partida para una iniciativa más amplia, según estas personas. Las empresas tienen previsto invertir entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones en la asociación, que incluirá la creación de modelos de inteligencia artificial en lengua árabe, según una de las personas. Las acciones de Alphabet subieron un 4% el miércoles, hasta 176,51 dólares.

El proyecto Transcendence tendría como objetivo asociarse con grandes empresas tecnológicas consolidadas, y los saudíes ofrecerían ayuda con infraestructura y capital, según las personas citadas. El importe final de la inversión podría oscilar entre US$ 50.000 y US$ 100.000 millones de dólares.

En última instancia, el proyecto podría incluir a varios organismos públicos y su objetivo sería financiar infraestructuras y startups de inteligencia artificial, así como salvar la distancia que separa al reino de EEUU y China en cuanto a experiencia en inteligencia artificial, según una de las personas.

Funcionarios saudíes han dicho a otros que el reino está imaginando una entidad de IA que sería un campeón nacional, al menos tan grande como el conglomerado tecnológico G42 de Abu Dhabi, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Visión 2030

La IA forma parte de la estrategia Visión 2030 de Arabia Saudí, que pretende identificar nuevas fuentes de ingresos a medida que el país del Golfo se diversifica y se aleja de los combustibles fósiles. Su objetivo es convertirse en uno de los 15 primeros países en IA dedicando el resto de esta década a adoptar la tecnología en el país y exportándola a partir de 2030. El reino ha puesto en marcha importantes centros de investigación y ministerios dedicados a la IA y ha producido modelos de gran lenguaje similares al ChatGPT de OpenAI.

Sin embargo, otro de los megaproyectos del príncipe heredero, el proyecto Neom, de un valor de un billón de dólares, se enfrenta a recortes de financiación, ya que el reino prevé años de déficit presupuestario, según ha informado Bloomberg News. La escasez de mano de obra y los problemas de suministro también están complicando los esfuerzos para completar docenas de desarrollos y avanzar en las iniciativas para construir nuevas industrias desde cero.

Arabia Saudí está recalibrando algunos planes de Visión 2030 para ayudar a aliviar los problemas y evitar el sobrecalentamiento de la economía, dijo el ministro de Finanzas, Mohammed Al-Jadaan, en la Iniciativa de Inversión Futura en Riad el mes pasado.

En esta conferencia al estilo de Davos hubo al menos media docena de paneles centrados en la inteligencia artificial, incluido uno en el que participó Ben Horowitz, del gigante del capital riesgo Andreessen Horowitz. Yasir Al Rumayyan, Gobernador del FPI, afirmó allí que Arabia Saudí está bien situada para convertirse en un nuevo centro neurálgico de esta tecnología.

El PIF, encargado en gran medida de impulsar el programa de diversificación económica, inició conversaciones con Andreessen Horowitz para crear un fondo, que podría alcanzar los US$ 40.000 millones en compromisos, destinado a inversiones en inteligencia artificial, según declararon en marzo personas familiarizadas con el asunto. El FPI aspiraba a gestionar inicialmente el nuevo fondo y estaría entre los inversores que contribuyen a él, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada.