Arm apuesta a ser el gran ganador del auge de la IA y podría pasar de aliado a competidor de Nvidia

Hace casi 20 años, Intel tomó una decisión que cambió el curso de la historia de la informática.

Poco después de que Apple empezara a incluir Intel en sus ordenadores Mac en 2005, Steve Jobs propuso al entonces CEO del fabricante de chips, Paul Otellini, su plan secreto para entrar en el negocio de la telefonía móvil. Intel rechazó a Jobs y lo que acabaría siendo el iPhone.

Una de las consecuencias de la decisión de Intel fue que el grupo tecnológico Arm, con sede en el Reino Unido, se hizo con el monopolio efectivo de los diseños de chips que ahora alimentan prácticamente todos los teléfonos móviles, un mercado de US$ 500.000 millones que duplica con creces el tamaño del sector de los ordenadores personales.

Gracias a su tecnología de eficiencia energética única, Arm utiliza ahora esa misma plataforma para volver a superar a Intel en la era de la inteligencia artificial, mientras las grandes empresas tecnológicas gastan miles de millones de dólares en construir nuevos centros de datos que consumen mucha energía.

Fervor de inversionistas

Arm se ha beneficiado enormemente del fervor de los inversores por las empresas de semiconductores, que también ha impulsado la valoración de Nvidia a más de US$ 3.000 millones.



Las acciones de Arm casi se han triplicado desde que la empresa, respaldada por SoftBank, salió a bolsa el año pasado y ahora está valorada en unos US$ 157.000 millones. Después de que sus ingresos anuales crecieran un 21% hasta los US$ 3.200 millones en el ejercicio fiscal hasta marzo, la capitalización bursátil de Arm superó este verano a la de Intel, otrora icono de Silicon Valley.

Aunque estas valoraciones parezcan exageradas para algunos escépticos de la IA, el CEO de Arm, Rene Haas, está convencido de que el boom de la IA no ha hecho más que empezar. La semana pasada declaró en una conferencia de Bloomberg en Londres que apostar en contra del futuro de la IA sería como decir "Internet no va a existir" cuando estalló la burbuja de las puntocom en 2000 o "el automóvil no va a existir" tras el pánico bursátil de 1907.

"En los dos últimos años hemos asistido a tales avances en el campo de la inteligencia artificial que la innovación que esto va a impulsar va a ser increíble", afirma Haas. Y añadió que se necesitarán procesadores más potentes para crear mejores modelos de IA. "Soy muy optimista sobre el crecimiento de nuestro sector".

Por el momento, el papel de Arm en la fiebre del gasto en IA es principalmente el de aliado de Nvidia. Las unidades centrales de procesamiento (CPU) basadas en Arm se están instalando junto a la nueva serie Blackwell de procesadores de IA de Nvidia en los enormes centros de datos que Microsoft y OpenAI están construyendo para entrenar a la próxima generación de ChatGPT, por ejemplo.

Interés de SoftBank

Pero si Masayoshi Son, CEO de SoftBank, se sale con la suya, Arm podría acabar pronto en competencia directa con Nvidia, construyendo sus propios chips de IA.

Tras la oferta pública inicial, SoftBank sigue siendo propietaria de cerca del 90% de Arm, y a Son le gustaría que la empresa se hiciera con una parte mucho mayor del valor económico de los chips de la que actualmente recibe sólo por los diseños.

Después de que SoftBank tomara una participación de US$ 500 millones en OpenAI a principios de este mes, Son quiere poner la tecnología Arm en el centro de una nueva red de centros de datos, construidos específicamente para entrenar y ejecutar sistemas de IA, según personas familiarizadas con su pensamiento. Esto no sólo pondría a Arm en una situación de colisión con Nvidia, sino que también supondría un cambio radical con respecto a su modelo de negocio tradicional, basado únicamente en la venta de propiedad intelectual.

Esta perspectiva alarma a algunos miembros de la vieja guardia de Arm, que temen que pueda desestabilizar su papel de Suiza neutral de la industria del chip, que vende sus diseños a todo el mundo y rara vez compite con sus licenciatarios. El último plan de Son, unido a una batalla legal que se intensifica rápidamente con otro gran cliente, el fabricante de chips para smartphones Qualcomm, ha suscitado el temor de que Arm esté luchando por mantener buenas relaciones con sus socios al tiempo que intenta ascender en la cadena alimentaria de los semiconductores.

Replicar la formidable potencia de cálculo de Nvidia y su comunidad de desarrolladores de IA, establecida desde hace tiempo, plantea un reto inmenso. "Cuando piensas en la inversión necesaria para competir contra Nvidia, te hacen sangrar los ojos", afirma un antiguo ejecutivo de Arm.

A pesar de los riesgos, SoftBank está decidido a desempeñar un papel central en lo que Son cree que es la próxima etapa de la evolución humana, según personas familiarizadas con su pensamiento.

"Mucha gente todavía duda... (pero) creo que Nvidia está infravalorada", dijo Son en la conferencia Future Investment Initiative el martes en Riad. "Porque el futuro es mucho más grande".

Haas no ha comentado los detalles específicos del esquema de SoftBank, pero dijo en el evento de Bloomberg la semana pasada: "Todas esas cargas de trabajo de IA se van a ejecutar en Arm en algún lugar, de alguna manera. Esa es la razón por la que pasamos mucho tiempo hablando con SoftBank sobre el futuro".

Un gigante de la industria

Desde que Arm comenzó su andadura en un granero de Cambridgeshire a principios de los años 90, sus diseños se han distribuido en casi 300.000 millones de dispositivos. Con la mayoría de esos chips gana menos de un dólar: a diferencia de Intel y Nvidia, Arm no fabrica actualmente sus propios procesadores.

A diferencia de Intel y Nvidia, Arm no fabrica sus propios procesadores, sino que licencia sus diseños a quienes quieran fabricar sus propios chips, lo que le confiere una posición única en la industria tecnológica. Arm proporciona los planos que los fabricantes de chips pueden utilizar para construir sus procesadores.

Durante la mayor parte de sus 34 años de existencia, esos clientes han sido en su inmensa mayoría del sector de la telefonía móvil. Empresas como Apple, Samsung, Google y Qualcomm aprovecharon la inigualable eficiencia energética de los diseños de Arm. Para los dispositivos alimentados por batería, la tecnología de Arm supone una ventaja clave sobre la arquitectura x86 utilizada por Intel, que ha dominado los PC y servidores durante décadas.

A medida que los smartphones se convertían en los principales dispositivos informáticos de la mayoría de la gente y que los chips móviles se hacían mucho más capaces, Arm construía en silencio una potente plataforma desde la que atacar los bastiones tradicionales de Intel en PC y servidores.

"Arm, cuando surgió, fue realmente una innovación disruptiva", afirma Robert Burgelman, profesor de la Stanford Graduate School of Business. "No era tan bueno en rendimiento en computación, pero era mejor para dispositivos que no fueran PC porque era de bajo consumo".

Burgelman, que lleva décadas estudiando Intel y la industria de semiconductores, dice que al principio subestimó las perspectivas a más largo plazo de Arm. "De lo que no me di cuenta es de que la tasa de aumento del rendimiento de Arm sería superior a la tasa de disminución del consumo de energía de la arquitectura Intel. Si se combinan ambas, es una situación muy peligrosa (para Intel)".

Las perspectivas de Arm en el mercado de los ordenadores personales recibieron un gran impulso en 2020, cuando Apple lanzó los primeros Mac basados en sus propios procesadores de la serie M, abandonando al mismo tiempo a Intel. La serie M se basa en los mismos planos de Arm que Apple utiliza en sus iPhones. El cambio a sus propios chips mejoró mucho la duración de la batería de sus portátiles y otras mejoras de rendimiento, ya que Apple pudo diseñar su hardware y su software en tándem. A principios de este año, Microsoft siguió su ejemplo y situó los chips basados en Arm en el centro de su impulso para rejuvenecer Windows con una nueva clase de los llamados PC de IA.

Sin embargo, los chips fabricados por Qualcomm que impulsan la primera oleada de PC con IA se han convertido en el centro de una lucha legal de alto nivel. En 2021, Qualcomm adquirió una startup llamada Nuvia que había estado desarrollando chips para PC basados en diseños de Arm. Arm alega que Qualcomm no obtuvo su permiso para seguir desarrollando los chips de Nuvia, como exigen los términos de su licencia de propiedad intelectual.

A principios de mes, Arm anunció oficialmente que retiraría la licencia de arquitectura a Qualcomm, lo que impediría al fabricante de chips de San Diego comercializar su última generación de productos, incluida una nueva gama de procesadores para móviles.

Wall Street se asustó ante lo que los analistas calificaron de maniobra "nuclear" de Arm contra uno de sus mayores clientes, haciendo caer sus acciones un 9% en un día. Qualcomm ha acusado al diseñador de chips de "tácticas de mano dura" para aumentar su canon. En un comunicado, Arm insistió en que "no le quedaba otra opción» debido a los «repetidos incumplimientos materiales del acuerdo de licencia de Arm" por parte de Qualcomm.

El caso, que previsiblemente irá a juicio en diciembre, ha puesto de manifiesto las complejas relaciones entre Arm y sus licenciatarios en un momento en que está ampliando su base de clientes a nuevos sectores.

La más prometedora de estas nuevas oportunidades se encuentra en los enormes centros de datos que los proveedores de computación en nube están construyendo para alimentar el crecimiento previsto de servicios como Gemini de Google, ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

La vertiginosa expansión de estas enormes granjas de servidores ya está ejerciendo presión sobre la red, lo que impulsa la demanda de tecnología de eficiencia energética de Arm.

Goldman Sachs calculó a principios de año que la demanda mundial de energía de los centros de datos crecerá un 160% de aquí a 2030. Los analistas del banco afirman que los centros de datos consumirán el 8% de la energía de EE.UU. en 2030, frente al 3% en 2022, mientras que en Europa, estas instalaciones necesitarán tanta energía como Portugal, Grecia y los Países Bajos juntos a finales de esta década.

La entrada de Arm en los centros de datos viene de lejos. Amazon, la primera empresa de computación en nube que adoptó los diseños de Arm en sus servidores, discutió por primera vez la idea hace más de una década.

James Hamilton, vicepresidente senior e ingeniero distinguido de Amazon, propuso al entonces CEO Jeff Bezos la idea de que AWS creara sus propios chips para centros de datos en 2013. "Si queremos seguir innovando en nombre de nuestros clientes... tenemos que estar en el negocio de los semiconductores", dijo Hamilton a Bezos y a su sucesor, Andy Jassy, que dirigía AWS en aquel momento.

Pero no fue hasta 2018 cuando AWS presentó su primera CPU basada en Arm, Graviton, y las ventas iniciales fueron lentas. Hoy en día, los chips para centros de datos siguen representando poco más del 10% de los ingresos por derechos de Arm, según los analistas.

Sin embargo, la paciencia de Arm está dando sus frutos a medida que los rivales de Amazon en el sector de la computación en nube se lanzan al negocio de los semiconductores. Después de que Microsoft lanzara Cobalt, su primera CPU basada en Arm para servidores, hace un año, Google presentó su propio equivalente, Axion, en abril.

Pero es una alianza con Nvidia la que está impulsando a Arm al corazón del centro de datos de IA. El último "superchip" GB200 de Nvidia combina dos de sus unidades de procesamiento gráfico Blackwell con una CPU Grace basada en Arm. El intento de Nvidia de comprar Arm a SoftBank por valor de US$ 40.000 millones en 2020 fracasó en medio de un escrutinio antimonopolio, pero ahora las dos empresas nunca han estado tan cerca. Se espera que el año que viene se lance al mercado una gama de PCs con IA de Nvidia que utilicen una CPU Arm.