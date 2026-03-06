1.000 kilómetros de pedaleo: Fireflies Patagonia, la cicletada benéfica que cumple 10 años
Detrás de la iniciativa están los chilenos Leopoldo Luisetti y Axel Brinck, ambos fundadores de la productora audiovisual La Casa Films, la misma que en 2025 trabajó junto a la marca de la celebrity estadounidense, Kim Kardashian, Skims.
El punto inicial de encuentro fue ayer en Petrohué, región de Los Lagos. Ahí, 36 ciclistas de todas partes del mundo se reunieron para dar comienzo a la 10° versión de Fireflies Patagonia, ruta de bicicleta de gravel en la que sus participantes recorren más de 1.000 kilómetros en beneficio de la fundación de niños y adolescentes con cáncer, Vivir Más Feliz.
En 2015, la dupla participó de una edición de Fireflies en Europa –específicamente en los Alpes–, que el reconocido director de Hollywood de películas como Gladiador, Ridley Scott; junto a su esposa Sandy Watson, habían organizado en beneficio del Hospital oncológico Hammersmith, en Londres. “Y nos encantó”, rememora Leopoldo Luisetti, desde Petrohué.
Entonces, prosigue, “se nos ocurrió traerlo a Chile en un momento clave, donde las bicicletas de gravel recién estaban apareciendo. Nuestra idea era traer este modelo y recorrer los caminos más recónditos, remotos y de difícil acceso de la Patagonia, del Chile profundo”, cuenta.
Con la iniciativa en mente, en 2016 la dupla viajó hasta Inglaterra a presentarle la idea a Scott, quien les dio luz verde y se asoció con ellos. Así, en 2016, con seis riders, se desarrolló la primera versión de Fireflies Patagonia. Desde esa primera instancia, explica Luisetti, los fondos recaudados fueron destinados a la Fundación Vivir Más Feliz. A la fecha, calcula el productor, ya han donado más de $ 270 millones.
Además, en alianza con diferentes sponsor –como Copec, Nescafé y BCI– durante los últimos años Fireflies ha donado bibliotecas, computadores y un año de café a diferentes escuelas aledañas.
En el marco de su aniversario número 10, este año la carrera contará con la participación de diversos personajes de distintos rubros, quienes harán su propio fundraising a través de la plataforma Evently. Entre ellos, detalla Luisetti, están el arquitecto chileno Max Núñez; el fundador de Toldo Azul, Sebastián Núñez; el productor de cine mexicano y CEO the The Lift, Avelino Rodríguez; el productor fundador del estudio de sonido hollywoodense, Lime Studios, Bruce Horowitz; el director de televisión y películas, Jasper Thomlinson; la ciclista norteamericana Alison Tetrick; entre otros.
La ruta que recorrerán, afirma Lusetti, es secreta. “Al igual que una persona que está enferma de cáncer no sabe qué le va a pasar al día siguiente”, dice. “Esa falta de certeza, que es lo mismo que te pasa cuando estás enfermo, es muy dura”.
Lo que sí se sabe, es que el recorrido terminará el próximo sábado 14 de marzo en la inauguración de un hospital TROI (Transplante y Oncología Integral) en Temuco. Y, el domingo, para cerrar el evento, la convocatoria se trasladará a Santiago, específicamente hasta el Mall Sport, donde a eso de las 8:30, se dará comienzo a una cicletada familiar –con más de 3.000 persoans– hasta Valle Nevado, donde también estará la futura ministra del deporte, Natalia Duco.
