El desconocido paso por la PUC de Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, el nuevo socio de Telefónica
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, fue en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde hizo su MBA, completando su formación en Stanford, en Estados Unidos.
Noticias destacadas
“Llegamos a Chile a hacer lo que sabemos hacer mejor: desplegar redes, ejecutar con excelencia y acompañar el desarrollo digital del país de manera sostenible. Seguimos expandiendo nuestra huella regional con un propósito claro: incluir a más personas en América Latina en la economía digital y convertir la conectividad en una verdadera herramienta de desarrollo (…) Chile tiene escala, una demanda creciente por conectividad de calidad y un enorme futuro digital por construir. Estamos listos. Orgulloso de ser parte de un equipo que siempre va por más”, escribió esta semana en su LinkedIn Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, la firma que protagonizó la compra de Telefónica en Chile, junto al holding francés NJJ.
Nacido en Paraguay -su origen está San Estanislao, en el departamento de San Pedro, en ese país-, Benítez asumió el más alto cargo ejecutivo de Millicom el 1 de junio de 2024, tras casi tres décadas de trabajar en la firma de telecomunicaciones, a la que entró en 1997, desde abajo, como agente para atención al cliente en el área de Call Center, para luego ir escalando posiciones en la compañía a nivel corporativo.
Tras ese inicio avanzó hasta ser supervisor, luego gerente, hasta tomar la oportunidad de manejar varios países, y luego asumir el máximo cargo ejecutivo en Millicom, que opera con la marca Tigo, la que responde a una forma de asimilar la expresión “contigo”.
Pero dentro de esa trayectoria en Millicom, Benítez tuvo un hasta ahora desconocido paso por Chile. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, fue en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde hizo su MBA, completando su formación en Stanford, en Estados Unidos.
Según ha contado en diversos medios paraguayos en que ha sido entrevistado -en su país natal es considerado el connacional que más lejos ha llegado a nivel corporativo-, su papá es ingeniero agrónomo y su mamá empezó vendiendo enciclopedias. Gusta del fútbol y golf.
Su primera expatriación, en 2005, fue con destino a Guatemala, y ha vivido en 8 países, incluido un paso por África, en Ghana. Benítez ocupó el cargo de vicepresidente para la Región Centroamericana, donde supervisó las operaciones de Millicom en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. También fue gerente general de Tigo El Salvador y gerente general de Tigo Business (operación B2B de Tigo), entre otros. Su puesto más reciente antes de convertirse en CEO fue en Tigo Panamá.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
El gremio subrayó que los datos oficiales muestran que en 2026 el total de subsidios habitacionales disminuiría un 15,9%, hasta llegar a 161.233 unidades, “lo que implica un retroceso significativo en los esfuerzos de continuidad y reactivación del sector”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete