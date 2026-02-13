El desconocido paso por la PUC de Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, el nuevo socio de Telefónica

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, fue en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde hizo su MBA, completando su formación en Stanford, en Estados Unidos.

“Llegamos a Chile a hacer lo que sabemos hacer mejor: desplegar redes, ejecutar con excelencia y acompañar el desarrollo digital del país de manera sostenible. Seguimos expandiendo nuestra huella regional con un propósito claro: incluir a más personas en América Latina en la economía digital y convertir la conectividad en una verdadera herramienta de desarrollo (…) Chile tiene escala, una demanda creciente por conectividad de calidad y un enorme futuro digital por construir. Estamos listos. Orgulloso de ser parte de un equipo que siempre va por más”, escribió esta semana en su LinkedIn Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, la firma que protagonizó la compra de Telefónica en Chile, junto al holding francés NJJ.

Nacido en Paraguay -su origen está San Estanislao, en el departamento de San Pedro, en ese país-, Benítez asumió el más alto cargo ejecutivo de Millicom el 1 de junio de 2024, tras casi tres décadas de trabajar en la firma de telecomunicaciones, a la que entró en 1997, desde abajo, como agente para atención al cliente en el área de Call Center, para luego ir escalando posiciones en la compañía a nivel corporativo.

Tras ese inicio avanzó hasta ser supervisor, luego gerente, hasta tomar la oportunidad de manejar varios países, y luego asumir el máximo cargo ejecutivo en Millicom, que opera con la marca Tigo, la que responde a una forma de asimilar la expresión “contigo”.

Según ha contado en diversos medios paraguayos en que ha sido entrevistado -en su país natal es considerado el connacional que más lejos ha llegado a nivel corporativo-, su papá es ingeniero agrónomo y su mamá empezó vendiendo enciclopedias. Gusta del fútbol y golf.

Su primera expatriación, en 2005, fue con destino a Guatemala, y ha vivido en 8 países, incluido un paso por África, en Ghana. Benítez ocupó el cargo de vicepresidente para la Región Centroamericana, donde supervisó las operaciones de Millicom en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. También fue gerente general de Tigo El Salvador y gerente general de Tigo Business (operación B2B de Tigo), entre otros. Su puesto más reciente antes de convertirse en CEO fue en Tigo Panamá.