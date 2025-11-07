Quién es el nuevo CFO de Global66

Se llama Ignacio de la Cuadra y se incorporó como Chief Financial Officer el 1 de noviembre.

Ingeniero comercial y MBA, el ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales en compañías productivas y de servicios.

Hasta hace algunas semanas lideró Caja Los Héroes como CEO, donde estuvo a cargo de un proceso de transformación en distintas áreas, con foco en eficiencia y experiencia de afiliados. Antes de eso, fue gerente general de Redbanc por más de siete años, periodo en el que encabezó procesos de modernización tecnológica, desarrollo de productos y fortalecimiento operativo.

Su arribo a Global66 se da en un momento clave para la fintech, que apunta a consolidarse como un neobanco regional. De la Cuadra contribuirá con su experiencia en planificación estratégica, gestión financiera, gobiernos corporativos y operaciones.

Además de su trayectoria ejecutiva, el nuevo CFO es director de empresas y ha trabajado como mentor de startups.