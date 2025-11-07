Click acá para ir directamente al contenido
Quién es el nuevo CFO de Global66

Se llama Ignacio de la Cuadra y se incorporó como Chief Financial Officer el 1 de noviembre.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 09:33 hrs.

