José Miguel Insulza: “(El Frente Amplio) se ha dedicado a maltratarnos”

El senador e histórico dirigente del Partido Socialista aborda la crisis que estalló esta semana en el oficialismo tras el veredicto del Caso Gatica. Asegura que no esperaba que sus propios aliados los apuntaran con el dedo, sostiene que nunca ha existido un diálogo real entre el PS y el Frente Amplio, y acusa a sus dirigentes de no haber abandonado la “superioridad moral”. A su juicio, el problema de fondo es la ausencia de una verdadera coalición, un costo que -dice- ha terminado pagando este Gobierno.

"Mi profesión es ser político”, dice José Miguel Insulza en lo que parece ser un intento por aferrarse a la primera línea del poder, esa a la que ha pertenecido toda una vida.

En su departamento en Providencia hay cajas con libros y recuerdos arrumados que trasladó desde su oficina en Arica, zona por la que dejará de ser senador en marzo, tras ocho años.

Será un último adiós al Congreso, pero, según dice, no a sus deberes políticos. “Me seguiré entreteniendo en otras cosas”, señala sonriente en esta calurosa tarde de jueves.

Como histórico dirigente del PS, el “Panzer” ha seguido de cerca la crisis desatada esta semana en el oficialismo tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, quien quedó ciego tras ser agredido durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.

El conflicto en la alianza de gobierno se agudizó luego de que personeros del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) responsabilizaran a La Moneda y a parlamentarios del PS y del PPD por haber respaldado la Ley Naím-Retamal que fue invocada por el tribunal para descartar apremios y justificar la legítima defensa de Crespo.

Todo esto llevó a que el PS tomara la drástica decisión de congelar su participación en la coalición que respalda a Boric.

- ¿Le pareció correcta la decisión del PS de congelar su participación en la alianza de gobierno?

- Sí, era bueno mandar una señal.

- ¿Cuánta molestia hay en el PS?

- Están muy indignados. La tramitación del proyecto de la Ley Naím-Retamal no fue fácil. Siempre estuvo la pregunta acerca de quién decidía si había una situación de peligro o no, y finalmente se decidió que serían los jueces. A algunos no les gustaba, pero el Gobierno pidió que se votara favorablemente, es decir, no fue una decisión de mutuo propio; el Gobierno estaba de acuerdo. Y de pronto nos encontramos con que acusan a nuestros parlamentarios de ser culpables de que se haya absuelto a Claudio Crespo.

- ¿Qué es lo que realmente les molesta a los socialistas?

- Lo que ha molestado al mundo socialista no es la actitud de Gustavo Gatica, que ha estado tranquilo, sino las denuncias que provienen de gente fundamentalmente del Frente Amplio, que se ha dedicado a maltratarnos por la prensa y las redes sociales.

- ¿Esa es una actitud que usted ha visto a lo largo de este Gobierno?

- Sí. Alguna vez le dije al Presidente Gabriel Boric: “Mire, aquí tenemos un problema. Nuestro principal problema no son los comunistas, nosotros nos hemos entendido muchas veces en la vida con ellos; el principal problema es que los dos partidos mayores de su gobierno, el FA y el PS, no se hablan entre ellos. Y si no buscamos forma de remediarlo, ciertamente nos va a perjudicar”. Y efectivamente nos perjudicó y nos sigue perjudicando.

- ¿A qué se debe este supuesto maltrato del Frente Amplio hacia el PS?

- Ellos siempre han tenido la vocación de reemplazar al PS. Y en algún momento pareció que iban a tener éxito porque hubo gente del PS que se fue al FA, pero la mayor parte volvió. El Presidente Boric no tiene afán de sustituir a nadie, pero pareciera ser que el resto no hace caso. Recordemos esta famosa entrevista de Giorgio Jackson cuando dijo que había una moralidad distinta… esa superioridad moral no la han dejado de lado. Y creo que, francamente, no tienen razón para decirlo.

- ¿En qué ha visto esa superioridad moral?

- Doña Izkia Siches creía genuinamente que la iban a recibir con abrazos en Temucuicui y por eso se fue a meter allá. Y resulta que la recibieron a tiros. Ellos iban a corregir la política sucia que existía en Chile. Y eso no lo superaron nunca; la idea de que su nicho político no estaba en deshacerse de otras fuerzas políticas.

- ¿No cree que en estos cuatro años de gobierno aprendieron esa lección?

- Pensaba que sí, pero no.

- Usted lleva décadas en política… ¿qué es lo que más le cansa de esta nueva generación?

- La gran experiencia de la Concertación, a la cual yo pertenecí y todavía siento pertenecer, es que usted no sabía de qué partido era cada uno. Había un nivel de identidad mucho mayor. Ese nivel de identidad se perdió hace mucho tiempo. Y eso nos ha pasado la cuenta.

- ¿Y por qué pasó eso?

- Se abrieron caminos distintos. Recuerdo cuando la Presidenta Michelle Bachelet fue elegida y un colega dijo: “Antes, hacíamos lo que podíamos. Ahora, vamos a hacer lo que queramos”. Ahí empezaron los problemas. Los que creían eso estaban equivocados. En política democrática uno nunca puede hacer lo que quiere. Hubo una pérdida de la brújula de lo que era posible y lo que no en democracia. Y eso ocasionó conflictos. Los políticos existen para resolverle los problemas a la gente y no para crearle problemas. Y nosotros les hemos creado muchos problemas.

“Respeto la sentencia”

- Ahora, hablando del veredicto del tribunal que terminó por absolver a Claudio Crespo, hay quienes dicen que hay que respetarlo mientras otros lo han cuestionado. ¿En qué línea está usted?

- Tendría que estar en la piel del que disparó y de los jueces que recibieron la prueba. Por eso es tan importante que la gente respete la justicia. Yo respeto la sentencia. Y creo que el señor Gatica ha tenido una actitud muy digna en esta materia. Al margen de que vaya a apelar o no, no se puso a mandar nombres ni a injuriar a nadie. Si el tribunal rechaza la apelación, yo voy a aceptarlo. Es muy difícil juzgar a la gente, el policía es susceptible del arrebato también. Ahora, no olvidemos que las normas de no disparar con bombas lacrimógenas directamente a la cara están vigentes.

- ¿Y qué le parece que haya dirigentes que cuestionen el fallo?

- Yo no cuestiono que cuestionen el fallo, que lo crean injusto, esa es su opinión. Cuestiono que no permitan que otros tengan opiniones distintas. Que digan que otros son los culpables de lo que ha pasado, eso no me gusta.

- El Presidente Boric cuestionó la absolución de Crespo y dijo que no puede haber impunidad en este caso…

- Impunidad existe cuando no se castiga a los culpables. Pero cuando un tribunal dice que no son culpables, eso es un problema. Pero insisto: el problema del PS no es la opinión sobre el fallo, el problema es por la denostación bastante inaceptable hacia los que votaron a favor de una ley que, por lo demás, el Gobierno dijo que estaba bien.

- Volviendo a la ley Naím-Retamal, ¿qué piensa de que el Presidente Gabriel Boric diga hoy que esta no era una ley del gobierno?

- Dice la verdad: la ley fue presentada por parlamentarios, con nombre y apellido. Entonces, no es una ley del Gobierno, pero tampoco se puede decir que se aprobó en contra del Gobierno.

- Pero el Gobierno llamó a aprobarla y luego la promulgó rápidamente, en un par de días…

- Eso es verdad, se aprobó muy rápido. Pero el proyecto de ley no tenía la firma del Presidente, aunque la ley sí lo tiene. Entonces las dos cosas son ciertas. El problema de la ley no es que sea buena o mala, es que creó una condición en que quien determina el nivel de peligrosidad en que se actuaba es el juez. Yo entiendo que el señor Gatica va a apelar, no es una discusión terminada. Pero nunca hubo la intención de generar impunidad absoluta.

- Hubo parlamentarios que subieron a sus redes sociales la votación de la ley, señalando quiénes habían apoyado lo de la legítima defensa. ¿Qué le pareció esa actitud?

- Es una práctica poco común en este país y la verdad es que a mí me molesta profundamente. No esperábamos que nuestros aliados nos apuntaran con el dedo. Se supone que somos aliados, ¿no?

- ¿El FA y el PC fueron desleales con el PS?

- No quiero hablar de deslealtad. Los jóvenes del FA han sido más complicados. Con el PC hemos tenido discrepancias, pero no malos tratos. En cambio, con el FA bastante más. A pesar de que yo, en el plano personal, no tengo nada de qué quejarme con las personas del FA que me ha tocado lidiar. No es una queja personal.

Falta de confianza

- La exministra Carolina Tohá dijo que en la reacción del Frente Amplio y del PC en torno a la Ley Naím-Retamal había inconsistencia, liviandad y que era bochornoso. ¿Coincide?

- ¿Inconsistencia? Creo que la gente del FA siempre ha pensado lo mismo. Pero estas peleas entre partidos claro que son bochornosas y son aún más bochornosas cuando los partidos nunca se han sentado a conversar. Estas cosas se arreglan conversando. Es necesario un diálogo entre partidos.

- ¿Y por qué no ha habido diálogo?

- No lo sé. Cuando yo hablé de la necesidad de hacerlo, no pasó nada.

- No parece ser la manera de construir una coalición…

- Es que esto no es una coalición; ese es el problema. Aquí no ha habido una coalición y las consecuencias las ha pagado el Gobierno. Ha habido intentos, buenos momentos y errores comunes. El peor de todos, a mi juicio, el haber decidido aprobar la primera propuesta constitucional. Pero una coalición se basa en tres principios: uno, que somos distintos; dos, que nos entendemos en los aspectos fundamentales; y, tres, que tenemos confianza. Y lo que te refleja este caso es la falta de confianza. Quienes provocaron este incidente dijeron: los socialistas nos engañaron. Y eso es falta de confianza.

- Si no existe una coalición, entonces ¿qué hay?

- Una alianza de partidos que no son todavía una coalición.

- El ministro Álvaro Elizalde dijo que, si hay alguien que se la ha jugado por la unidad, ese es el Presidente Boric. ¿Comparte esa opinión?

- Estoy de acuerdo. El Presidente se puede haber equivocado en muchas cosas, pero él ha tenido claro siempre el tema de la unidad en las fuerzas políticas y le ha puesto harto empeño.

- Mirando para atrás y a poco de que termine el gobierno de Boric, ¿cree que el PS y el Socialismo Democrático hicieron bien en formar una coalición con el Frente Amplio y entrar al gobierno?

- Sí. Nosotros teníamos dos problemas graves: la economía y el crimen. Eso se nos había escapado de las manos. Este Gobierno está terminando con una economía con signo ascendente, que va a crecer bien en los próximos años, y eso ha sido un logro. En cuanto al delito, los homicidios han disminuido en un 20%. Entonces este no es un Gobierno que haya fracasado, como dicen algunos. Por eso, con todas las críticas que tengo de nuestra coalición, creo que este gobierno lo ha hecho bien, con un montón de chambonadas, por cierto, por falta de experiencia, errores, pero en la línea gruesa ha estado bien.

- Es decir, sumando y restando, cree que fue bueno que el PS formara parte de este Gobierno…

- El ingreso del PS al Gobierno fue una muy buena cosa. Nos hicimos cargo de muchas cosas. Hemos tenido buenos ministros, también hemos tenido caídas, como el caso de Manuel Monsalve, pero si usted mira el país como está hoy día, está bastante mejor que hace tres años.

Futuro de la coalición

- Quedan pocas semanas para que José Antonio Kast asuma la presidencia. ¿Ve posibilidades de que los mismos partidos que hoy forman la alianza de gobierno pueden estar juntos como una sola oposición?

- Eso siempre puede ocurrir. Nosotros estuvimos vagando por el mundo 10 años hasta que construimos una coalición sólida para deshacernos de la dictadura. Es perfectamente posible, depende de los dirigentes y la conducta que mantengan.

- Pero esa alianza opositora, ¿debería incluir al PC y el FA?

- Yo primero estaría por consolidar al Socialismo Democrático, a la socialdemocracia. Hay gente que es tan ignorante que dice que el socialismo democrático es una especie de derivación bastarda del comunismo. No. Lo primero fueron los partidos socialdemócratas y, a partir de ahí, surgieron fracciones radicales que crearon los partidos comunistas.

Creo que en Chile hay que fortalecer la socialdemocracia, sobre todo con los cambios que hay en el mundo. Faltan algunas cosas que nunca hemos hecho, que los europeos sí hicieron, como el reconocimiento de la existencia del régimen capitalista. En los discursos, nosotros todavía decimos que vamos a destruir el capitalismo, y el capitalismo goza de gran salud y la economía mundial ha crecido de manera inmensa. Entonces hagámonos el propósito de manejar bien, en beneficio de la gente, la economía de mercado. Nosotros hemos tenido esta cosa ambigua de hablar mal de la economía de mercado y la manejamos en la gestión del Gobierno.