Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Política
Política

José Miguel Insulza: “(El Frente Amplio) se ha dedicado a maltratarnos”

El senador e histórico dirigente del Partido Socialista aborda la crisis que estalló esta semana en el oficialismo tras el veredicto del Caso Gatica. Asegura que no esperaba que sus propios aliados los apuntaran con el dedo, sostiene que nunca ha existido un diálogo real entre el PS y el Frente Amplio, y acusa a sus dirigentes de no haber abandonado la “superioridad moral”. A su juicio, el problema de fondo es la ausencia de una verdadera coalición, un costo que -dice- ha terminado pagando este Gobierno.

Por: Fernanda Paúl

Publicado: Domingo 18 de enero de 2026 a las 09:34 hrs.

<p>José Miguel Insulza: “(El Frente Amplio) se ha dedicado a maltratarnos”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

Quiénes son los Gianoli, la familia uruguaya que quebró con Frontal Trust
2
Lecciones de Vida

Raúl Bezanilla narra la odisea de salvar a siete personas en el Ranco: “No sentí miedo, estaba con la adrenalina a concho”
3
Coffee break

La ONG que la convirtió en activista, el inexistente perro Cholito y otras claves: el vuelco del caso Julia Chuñil
4
Punto de partida

Carey entra al mundo startup e invierte US$ 500 mil en legaltech Magnar
5
Coffee break

El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
6
Personaje

El nuevo desafío de Nicolás Noguera: apuesta por fondo global de transición energética
7
Coffee break

José Antonio Kast opta por el abogado Fernando Barros para el Ministerio de Defensa
8
Coffee break

Los acercamientos entre Reconsa y la Municipalidad de Concón para poner fin al litigio que los enfrenta por daño ambiental

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete