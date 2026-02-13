El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
Tras 15 años participando entre los mayores accionistas de la firma aurífera Serabi Gold a través de Megeve y la sociedad Fratelli Investments, este grupo chileno entró en un proceso de rotación de su portafolio y vendió las acciones que poseía en la minera, que tiene sus operaciones en el estado de Pará, en el norte de Brasil. En esta desinversión aprovecharon que gracias a una producción en niveles récord en Serabi Gold y el alza del precio del oro en el mercado internacional, la acción de la firma en Londres vive un rally. Fue el momento propicio para su salida.
2025 fue un año redondo para los tres hermanos Carlo, Piero y Sandro Solari Donaggio. Falabella, el negocio más conocido en el que participan y del que fueron parte del pacto de accionistas, dejó definitivamente atrás el magro período de débiles resultados, anotando ganancias que a septiembre del año pasado superaban los $ 700 mil millones.
Pero, además, otro de los negocios en los que participan, mucho menos conocido en Chile y que tiene sus operaciones en Brasil, también se beneficiaba de la sostenida alza de los precios del oro en los mercados internacionales y de una muy buena performance en su producción aurífera, lo que despertó el apetito de muchos inversionistas institucionales financieros.
Así, en completa reserva, los Solari Donaggio concretraron su éxodo de la compañía dedicada a la extracción y producción de oro llamada Serabi Gold, una firma con headquarters en Reino Unido y oficinas en Toronto, Canadá, pero que tiene sus activos y desarrolla su negocio en la región de Tapajós, en el estado de Pará, al norte del gigante amazónico, basado en dos yacimientos ancla: Palito y Coringa, además de haber hallado en el pasado reciente un depósito de tipo cuprífero, en fase de exploración, de nombre Matilda.
La salida de los hermanos Solari Donaggio de la propiedad de Serabi Gold no es un hecho menor en el portafolio de negocios de Megeve, la sociedad que oficia como el family office de esta rama inversora chilena. Su inversión en Serabi Gold databa de 2010, por lo que llevaban 15 años instalados como uno de los socios de referencia en Serabi Gold y llegaron a ser su mayor accionista, apuntalando desde los inicios las exploraciones en los yacimientos de oro de la firma, hasta que éstos comenzaron a dar frutos en la etapa de explotación.
De hecho, en 2012, cuando a través de la sociedad Fratelli Investments ya poseían el 21,1% de la firma aurífera, entraron en un acuerdo para invertir nuevas acciones aportando 16,2 millones de libras esterlinas, con el objetivo precisamente de desarrollar las operaciones de la mina Palito, en un acuerdo que contempló además que la sociedad de los inversores chilenos comprometiera un préstamo de US$ 6 millones, el equivalente a 3,8 millones de libras esterlinas en ese momento.
En esa oportunidad, los Solari Donaggio detallaron su propia estructura de capital, en la que “aguas arriba” de Fratelli Investments estaban las sociedades Inversiones Menevado Dos Limitada y luego Inversiones Menevado Limitada como subsidiaria de Megeve Capital Limitada, que a su vez depende de Asesorías e Inversiones Barolo Limitada, controlada por Piero Solari Donaggio; Asesoría e Inversiones Brunello Limitada, controlada por Sandro Solari Donaggio; y Asesorías e Inversiones Sangiovese Limitada, controlada por Carlo Solari Donaggio.
Fruto de aquellos acuerdos, a través de sus vehículos de inversión, los chilenos llegaron a superar el 50% de la propiedad en Serabi Gold en el pasado, para bajar luego al 25%.
Pero tras esta década y media apuntalando el desarrollo de ese negocio aurífero, el grupo chileno tomó la decisión de entrar en un proceso de rotación de su portafolio, realizando la ganancia que con la producción lograda por la minera, a los actuales precios del oro, se están traduciendo en atractivos precios en la cotización de la firma aurífera.
El negocio minero, en todo caso, no es ajeno a Megeve, pues en Chile participan también en la propiedad de la minera Haldeman Mining Company, en sociedad con Sergio Cardone y otros socios, que en 2016 adquirió Minera Michilla a Antofagasta Minerals. Otro de los negocios en los que participa Megeve, en términos operativos (no financieros), es la eléctrica colombiana Termotasajero.
Seis ventas
Fue durante 2025 que a través de Fratelli Investments -radicada en Hamilton, Bermuda, y que es uno de los brazos de inversiones internacionales de Megeve- los Solari Donaggio concretaron cinco sucesivas ventas de acciones de Serabi Gold. En abril bajaron del 25,51% del capital, al 9,99%. En julio alcanzaron el 8,99%. En agosto, el 7,99% y en septiembre, en dos operaciones, bajaron al 6,91% y luego al 5,91%.
Estos cambios fueron acompañados, a su vez, de la salida de Carolina Margozzini Checci del directorio de Serabi Gold, una alta ejecutiva del grupo Megeve, quien figura con el cargo de principal o directora de Capital Privado y Capital Riesgo en Megeve Investments.
Y esta semana Fratelli informó de una nueva venta de acciones, que los dejó únicamente con el 0,01% en Serabi Gold. Es que como filosofía y estrategia de inversión, los Solari Donaggio si bien no apuntan al control en solitario, sí busca injerencia en la administración de los negocios en los que participen, y presencia en los directorios, según indican personas entendidas en el deal.
Las claves de esta enajenación de la minera se relacionan con el muy buen momento que vive Serabi Gold, reflejado en el rally que ha tenido el precio de la acción de la minera, en línea con el momento de la compañía en relación con la producción alcanzada y el precio del oro, que en 2025 estuvo rompiendo récords sostenidamente en el mercado internacional.
Los reportes de Serabi de enero pasado muestran que en 2025 alcanzó una producción récord anual de oro de 44.169 onzas, 18% mayores que las obtenidas en el año fiscal previo, y previendo en 2026 romper nuevamente el récord, con una producción de oro que rondaría entre 53 mil y 57 mil onzas.
Esta performance tuvo su correlato en la cotización de Serabi Gold, cuyos papeles se cotizan en la bolsa de Londres. El 24 de abril, cuando se informó la primera venta de esta saga de enajenaciones de los Solari Donaggio, la acción se cotizaba en 1,50 libras esterlinas. Este 11 de febrero, cuando la firma informó la última venta de Fratelli, el título se cotizaba a 3,25 libras esterlinas, y pese a la presión vendedora ya explicitada. Para tener una referencia, hasta antes de diciembre de 2024, el precio de cada acción no superaba una libra esterlina.
“Les hemos ayudado a obtener valor de su inversión”
Con ese escenario como telón de fondo, había demanda institucional por los papeles de Serabi Gold, De hecho, junto a las ventas de Fratelli también ocurrieron otras enajenaciones de acciones que estaban en manos del fondo Greenstone Resources, lo que rebarajó por completo la estructura de capital de la minera, lo que fue reflejado por el mismo CEO de Serabi Gold, Michael Hodgson, en una comunicación en la que daba cuenta de este cambio de escenario, con la entrada de inversionistas institucionales de Reino Unido y de otros orígenes de Europa a Serabi Gold.
“Quisiera dar la bienvenida a nuestros nuevos accionistas institucionales del Reino Unido y Europa y agradecerles esta demostración de su apoyo y confianza en la capacidad de la dirección para hacer realidad su visión y estrategia para la compañía. También quisiera expresar mi agradecimiento a Greenstone y Fratelli por su apoyo durante tantos años como accionistas. Mediante una transacción planificada y estructurada, les hemos ayudado a obtener valor de su inversión, manteniendo al mismo tiempo un mercado ordenado y valor para todos nuestros accionistas”, decía Hodgson respecto de estas ventas para las que fueron asesorados por las firmas financieras Peel Hunt LLP y Tamesis Partners LLP.
Fruto de la venta, entendidos en el deal indican que es probable que los chilenos busquen nuevas oportunidades de inversión en Latinoamérica. Habrá que estar atentos.
