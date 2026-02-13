Click acá para ir directamente al contenido
El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil

Tras 15 años participando entre los mayores accionistas de la firma aurífera Serabi Gold a través de Megeve y la sociedad Fratelli Investments, este grupo chileno entró en un proceso de rotación de su portafolio y vendió las acciones que poseía en la minera, que tiene sus operaciones en el estado de Pará, en el norte de Brasil. En esta desinversión aprovecharon que gracias a una producción en niveles récord en Serabi Gold y el alza del precio del oro en el mercado internacional, la acción de la firma en Londres vive un rally. Fue el momento propicio para su salida.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

Seis ventas
“Les hemos ayudado a obtener valor de su inversión”

