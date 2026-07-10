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Brasil toma la delantera en la carrera eléctrica: América Latina se aproxima al millón de vehículos electrificados

La región cerró el primer trimestre con 837.014 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en circulación. Chile se consolida como el país con más buses eléctricos.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 10:32 hrs.

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<p>Brasil toma la delantera en la carrera eléctrica: América Latina se aproxima al millón de vehículos electrificados</p>

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