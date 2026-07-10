Brasil toma la delantera en la carrera eléctrica: América Latina se aproxima al millón de vehículos electrificados
La región cerró el primer trimestre con 837.014 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en circulación. Chile se consolida como el país con más buses eléctricos.
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La transición hacia la movilidad eléctrica continúa ganando terreno en América Latina y el Caribe. Según un informe de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), al cierre del primer trimestre de 2026, la región acumuló 837.014 vehículos livianos electrificados, entre eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV). “De mantenerse el mismo volumen de ventas trimestrales durante el resto del año, el 2026 la flota eléctrica en la región superando el millón de autos electrificados en circulación”, afirmaron en la institución.
El reporte muestra que durante el primer trimestre se comercializaron 106.765 vehículos electrificados en la región. En ese sentido, el liderazgo continúa en manos de Brasil, que concentra casi medio millón de vehículos electrificados. Detrás se ubican otros mercados como México, Costa Rica, Chile y Uruguay.
Sin embargo, al analizar la cantidad de vehículos en relación con la población, el ranking cambia. Uruguay encabeza la región en vehículos electrificados per cápita, seguido por Costa Rica, Brasil, Chile y México.
Aunque Brasil y México fueron los mercados con mayor volumen de comercialización, Argentina registró el mayor crecimiento interanual, con ventas veinte veces superiores a las del mismo período de 2025.
Ecuador casi cuadruplicó sus ventas, mientras Colombia y Uruguay casi las triplicaron. Los países que le siguen son México, Chile, Perú y Guatemala que, duplicaron las unidades comercializadas respecto del primer trimestre del año anterior.
En infraestructura de carga, Brasil también lidera el número de estaciones públicas disponibles, seguido por Chile, México, Colombia y Uruguay. Sin embargo, cuando se compara la infraestructura en función del tamaño del parque vehicular electrificado, Chile pasa al primer lugar.
Electromovilidad y transporte público
En el segmento del transporte público, Chile mantiene su posición como el principal mercado regional de buses eléctricos, donde la presencia de la provedora china BYD es superlativa. A marzo de 2026, según el reporte, el país lideraba la flota de este tipo de vehículos en América Latina e incluso se ubicaba como el segundo país del mundo con más buses eléctricos en circulación, solo por detrás de China. En total, la región contabilizaba 9.718 buses eléctricos.
Pese al avance, la organización advierte que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial. “Existe todavía mucho espacio que recorrer, ya que, pese a este avance, el tamaño del parque vehicular electrificado estaría representando solamente alrededor del 0,7% del total de livianos de la región”, dice Olade.
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