SQM anuncia acuerdo con Ivanhoe Electric tras cobre. SQM anunció este martes que firmó un acuerdo de colaboración y exploración con Ivanhoe Electric para explorar 2.002 kilómetros cuadrados de propiedad minera de SQM en el norte de Chile en búsqueda de cobre. En su fase inicial, la alianza—guiada por un comité técnico conjunto—contempla una inversión de US$9 millones por parte de SQM para financiar tres años de exploración.

Banca de inversión mejora proyección de PIB para Chile. En el informe de enero de banca de inversión, el consenso de los especialistas tanto locales como extranjeros arrojó una mejora en las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, en una décima a un 2,4%. La cifra está levemente por debajo de la parte media del rango del Banco Central, que en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) entregó una perspectiva que oscila entre 2% y 3%.

Cómo sigue el dólar. Por la huida de capitales desde Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 857,58 lo que implica una caída de $ 7,09 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres retrocedía 1,1% a US$ 5,91 por libra.