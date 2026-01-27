Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Doble Click
Doble Click

Lo que debes saber a esta hora de la tarde

SQM explorará cobre con Ivanhoe Electric + Mejoran proyección del PIB + Dólar sigue a la baja

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 15:01 hrs.

dólar hoy Doble Click dólar cobre PIB
<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
2
Empresas

Kast ficharía a otro socio de Barros & Errázuriz: Nicolás Balmaceda toma la delantera para asumir en la Subsecretaría de Obras Públicas
3
Mercados

Los nombres que sondea el entorno de Kast para la presidencia de la CMF y los cambios que vienen
4
Empresas

Corfo responde a BYD por desistimiento de planta de litio y le quita estatus de “productor especializado”
5
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
6
Mercados

Dólar modera caída al cierre y deja en suspenso ruptura de $ 860 mientras la divisa toca mínimos de cuatro años en el plano internacional
7
Empresas

SQM anuncia acuerdo con Ivanhoe Electric para explorar cobre en 2.002 kilómetros cuadrados de su propiedad minera en el norte de Chile
8
Empresas

Chomali hace su debut como futura ministra de Salud mientras se define al próximo director de Fonasa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete