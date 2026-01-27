Lo que debes saber a esta hora de la tarde
SQM explorará cobre con Ivanhoe Electric + Mejoran proyección del PIB + Dólar sigue a la baja
SQM anuncia acuerdo con Ivanhoe Electric tras cobre. SQM anunció este martes que firmó un acuerdo de colaboración y exploración con Ivanhoe Electric para explorar 2.002 kilómetros cuadrados de propiedad minera de SQM en el norte de Chile en búsqueda de cobre. En su fase inicial, la alianza—guiada por un comité técnico conjunto—contempla una inversión de US$9 millones por parte de SQM para financiar tres años de exploración.
Banca de inversión mejora proyección de PIB para Chile. En el informe de enero de banca de inversión, el consenso de los especialistas tanto locales como extranjeros arrojó una mejora en las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, en una décima a un 2,4%. La cifra está levemente por debajo de la parte media del rango del Banco Central, que en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) entregó una perspectiva que oscila entre 2% y 3%.
Cómo sigue el dólar. Por la huida de capitales desde Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 857,58 lo que implica una caída de $ 7,09 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres retrocedía 1,1% a US$ 5,91 por libra.
- Shein, Aliexpress, Temu, Ebay y Amazon: las plataformas que lideraron la recaudación del nuevo IVA a las importaciones bajo US$ 500
- Corfo descarta "fracaso" por desistimiento de plantas de litio y apunta a responsabilidad de las empresas
- Portazo final para Tianqi: Corte Suprema confirma rechazo a reclamo de ilegalidad que buscaba frenar acuerdo Codelco-SQM
- Cencosud inaugura su tercer supermercado Santa Isabel en Osorno y completa 195 locales a nivel nacional
- El CEO de Anthropic alerta que “la humanidad necesita despertar” sobre los riesgos potencialmente catastróficos de la IA
- Fiscalía solicita prisión preventiva para la exministra Ángela Vivanco en la trama “muñeca bielorrusa”
- Intensa jornada de reuniones en "La Moneda chica" ad portas de definiciones de nuevos subsecretarios del Gobierno de Kast
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
