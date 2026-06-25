Quiroz anticipa estrategia de negociación del proyecto misceláneo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó la estrategia que desarrollará el Ejecutivo en la negociación en particular de la ley miscelánea y confirmó que presentarán enmiendas en tres temas de alta complejidad que han marcado las conversaciones previas a la idea de legislar del miércoles.

Remezón en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Un fuerte golpe de timón concretó el director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff. De forma sorpresiva, despidió a cuatro directores regionales y dos jefes de servicio, medida que levantó un manto de incertidumbre a solo días de que se postergara el traspaso de áreas protegidas y trabajadores desde Conaf al SBAP a marzo de 2027.

La incertidumbre del dólar. Viendo que un dato de inflación clave en Estados Unidos no trajo sorpresas, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 918,95 lo que implica un retroceso de $ 1,08 respecto al cierre del miércoles. El cobre Comex buscaba dejar atrás cinco sesiones en rojo, con un repunte de 1,9% hasta los US$ 6,13 por libra y el precio del petróleo sigue normalizándose.