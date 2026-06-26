Tras salida de Alan Meyer, Mercado Libre designa de forma interina a Matías Spagui. A menos de 24 horas de que se conociera la salida del vicepresidente de Mercado Libre para los Países Andinos -Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador-, Alan Meyer, la compañía ya comenzó a mover sus piezas para definir quién ocupará el cargo que dejará el ejecutivo. En concreto, Mercado Libre informó que Meyer dejará la empresa el próximo 30 de junio. En su reemplazo, designó a Matías Spagui como lider de operaciones interino de Chile, cargo que asumirá sin dejar sus actuales funciones como líder de Mercado Pago en el país.

Mercado de fusiones y adquisiciones "revive" en Chile y marca su mejor primer semestre en tres años. El mercado chileno de fusiones y adquisiciones (M&A) retomó el dinamismo durante la primera mitad de 2026 y registró su mejor desempeño semestral en tres años, de acuerdo con datos de PwC. En detalle, entre enero y junio se concretaron 65 operaciones por un valor cercano a US$ 2.900 millones, cifras que representaron un aumento de 30% en el número de transacciones respecto del mismo período de 2025 y evidenció un salto de 793% en el monto involucrado.

Cómo cierra el dólar la semana. En una semana que estuvo marcada por la orientación restrictiva de la Reserva Federal (Fed), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 923,43 lo que implica un alza de $ 2,04 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex subía 1% a US$ 6,2 por libra, con lo que seguían revirtiendo parcialmente la tendencia que dominó la primera mitad de la semana; y, el petróleo Brent descendía 4,9% hasta los US$ 71,6 por barril.