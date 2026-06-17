Lo que debes saber a esta hora de la tarde
BC rebaja proyección del PIB para 2026 + Radiografía al déficit habitacional + Dólar plano
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El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año. Tal como se esperaba, el Banco Central se subió este miércoles a la ola de recortes de proyección para la expansión de la economía chilena, pero no sólo se limitó a este año. En el Informe de Política Monetaria (IPoM) que presentará ante el Congreso, la entidad ahora asumió que el Producto Interno Bruto (PIB) enfrenta la posibilidad de crecer entre 1% y 1,75% en 2026, lo que contrasta con el 1,5%-2,5% que se preveía en marzo.
Radiografía al déficit habitacional. El déficit habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos del país; y aunque distintos gobiernos han impulsado políticas para reducirlo, el escenario actual plantea nuevas complejidades que obligan a repensar las soluciones. Esa es una de las principales conclusiones de un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), elaborado por Jorge Rodríguez, Rosario Palacios y Francisco Novoa, que además de proponer una serie de lineamientos para la política habitacional, realiza una radiografía del fenómeno.
Las sorpresas del dólar. Luego de que el Banco Central de Chile mantuviera las tasas de interés, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 884,15 lo que implica una caída de $ 1,33 respecto al cierre del martes. De mantenerse este nuevo descenso, el tipo de cambio cerraría en nuevos mínimos desde abril y con su racha de caídas más extensa desde mayo de 2024.
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