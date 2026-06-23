Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Efectos de bajar el impuesto corporativo + MBI recomienda “sobreponderar” Cencosud + Fuerte alza del dólar
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Ley miscelánea: bajar impuesto corporativo a 22% llevaría la tasa a niveles similares a Dinamarca, Estonia y Noruega. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz dijo, en un seminario de Tax Foundation, que estaba disponible a acotar a 20 años la duración de la invariabilidad, junto con sumar el pago de una prima de 1,5% para firmar el contrato ley, pero a cambio de bajar el impuesto de Primera Categoría ya no de 27% a 23%, sino que a un 22%. Datos recogidos por el Colegio de Contadores dan cuenta de cómo quedaría Chile en el concierto de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de 22%.
MBI recomienda “sobreponderar" Cencosud y calcula sobre 20% de potencial alcista en la bolsa chilena. MBI Corredores de Bolsa espera que la acción de Cencosud experimente un rebote importante en el transcurso de los próximos 12 meses. La recomendación pasó de "neutral" a "sobreponderar", mientras el precio objetivo, si bien se redujo a $ 2.700, implica un potencial alcista de 24% desde los niveles en los que cotiza actualmente la acción.
Con qué nos sorprende el dólar. Ya se está contagiando a todo tipo de activos financieros el temor a un nuevo ciclo restrictivo de la Reserva Federal (Fed), mientras que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,53 lo que implica un alza de $ 7,82 respecto al cierre del lunes. En tanto, el cobre Comex retrocedía 3,4% a US$ 6,21 por libra.
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